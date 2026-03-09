「九九峰園區」今起試營運！6月底前門票99元　心之芳庭同步見客

▲薰衣草森林25周年全新力作「南投九九峰園區」即日起試營運。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

南投草屯新景點「九九峰園區」今（9日）試營運，全民享99元入園優惠，7月1日正式開幕後，全票調整為199元。民眾可以體驗全台唯一繫留式觀光氦氣球，緩慢升至168公尺高空，眺望九九峰、雲海和夕陽景致。同時，心之芳庭也從即日起開幕，而北海道MORIHICO.森彥咖啡海外首店預計於第二季見客。

▲全台唯一繫留式觀光氦氣球在天候允許下，能升至168公尺高空。（圖／業者提供）



薰衣草森林25周年全新力作「南投九九峰園區」即起試營運，園區以「立體維度的森林生活提案型場域」為核心定位。其中，最大亮點為法國引進全台唯一的繫留式觀光氦氣球，為全東亞第三顆，在天候允許下，能升至168公尺高空，為目前全球現役營運中升空高度最高的氦氣球。業者表示，早晨氣流較穩，比下午更有機率成功升空。

今（9日）試營運同步開放晚間搭乘，以高空視角俯瞰山巒與雲海、夕陽，更能在園區欣賞像月亮發光的氦氣球，為全台少見的打卡新地標。

▲園區內的花園景觀設計導入台灣原生種植物，打造疏落有致的野性花園景觀。（圖／業者提供）



園區依循九九峰礫岩地形規劃，保留逾300株原生喬木，並減少約五成混凝土使用量，同時導入雨水回收與自然草溝排水系統，匯流至生態池形成微型濕地，營造昆蟲與鳥類棲息環境。花園景觀攜手景觀設計團隊山下植美導入台灣原生植物，打造疏落有致的野性花園；園區步道順應坡勢延展，並保留老樹樹洞轉化為森林故事畫作，讓土地記憶融入環境教育。

園區「療癒 & SOMETHING」策展空間首檔展覽《冉冉森起—山林氣息簿》，與林業及自然保育署南投分署合作策劃，展覽延伸至整座園區，帶旅人認識不同海拔的森林樣貌。未來也將以季節為主題規劃花園展覽、市集與活動，讓旅人每次到訪都能感受不同風景。

▲左至右依序為薰衣草森林集團品牌長謝婷、創辦人林庭妃、董事長王村煌、南投九九峰園區事業處處長張旭嵐。（圖／業者提供）



薰衣草森林Select手作體驗與Otto2藝術美學空間同步進駐，透過繪畫、調香與DIY課程，將森林轉化為生活創作。環境教育區「藍色小精靈林空中步道」設於林間，讓孩子在貼近樹梢的高度探索自然，未來也將推出生態教育體驗活動。

▲心之芳庭推出「南投壹參。九九宴」，以埔里紹興酒、魚池紅茶與筊白筍等在地食材入菜。（圖／業者提供）



餐飲規劃以「食在地、食當令」為核心，串聯南投十三鄉鎮物產。心之芳庭推出「南投壹參。九九宴」，以埔里紹興酒、魚池紅茶與筊白筍等在地食材入菜；Herbs Table 香草餐桌主打香草入菜的健康西式料理；來自北海道的就GIO 日式燒肉則提供A5和牛的精緻燒肉體驗。

伴手禮空間「帶禮物回家」匯集園區吉祥物「山羊奈奈」周邊商品、聯名商品，以及南投高山茶與友善農產；微熱山丘新品牌「樹下吃冰」與日式刨冰品牌古辰希子也同步進駐，推出限定甜點。

園區自即日起至6月底試營運期間，全票99元優惠，預計7月1日正式開幕（全票199元）。試營期間，提前線上預約指定時段（平日09:00-10:00、假日08:00-10:00）搭乘氦氣球，可享免費入園；餐飲品牌亦同步推出優惠。業者預告，北海道知名咖啡品牌MORIHICO.森彥咖啡海外首店預計第二季進駐九九峰，持續豐富森林生活體驗。

▲▼南投瑰蜜甜心玫瑰園僅開放至3月25日，120元門票就能巡遊在8000坪花海山丘。（圖／業者提供）



另外，南投縣中寮鄉的「瑰蜜甜心玫瑰園」即日起迎來最美花期，今年只會開放至3月25日，120元門票（國小以下免費）就能巡遊在8000坪花海山丘，其中包括麝香木山丘、粉色大道，以及紫色錫葉藤、日落大道、九重葛花牆、歐洲玫瑰花園等各式展區。

園區種植植栽多樣，囊括樹玫瑰、紫色錫葉藤、彩色九重葛花牆、黃金風鈴木等景觀植物，而在種植「粉色麝香木」後一砲而紅，尤其在粉嫩花朵全數綻放時，形成比人還高的「粉紅山丘」，像是籠罩在粉霧之中，夢幻至極，蔚為中部人賞花首選。