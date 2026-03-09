藏壽司推「蠟筆小新疊疊杯」限量1.5萬個　3/12起消費滿額即送

▲藏壽司推全新滿額贈「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」。（圖／藏壽司提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

藏壽司迎來蠟筆小新聯名企劃最終回，此次推出全新「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」，一共有小白、小新、肥嘟嘟左衛門3款，全台限量15000個，3月12日起消費滿額即送。同時推出「春饗迴鮮祭」，開賣松露奶油茶碗蒸、生櫻花蝦軍艦等多款新品，限時販售7天。

▲蠟筆小新陶瓷疊疊杯共3款。

藏壽司「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」，杯底採用流線型設計，杯身則有滿滿細節，「小白款」以害羞模樣乖乖坐著、輕輕搖著尾巴，嘴裡還緊緊叼著愛心信封；「小新款」則頂著閃閃發亮的大眼睛、臉頰泛起害臊腮紅，雙手張開、一臉超開心的模樣；「肥嘟嘟左衛門款」更是變身愛心發射器，傳送甜甜的肥嘟嘟之吻。

3月12日起於門市消費滿1200元，並完成追蹤藏壽司官方IG、加入LINE好友並綁定會員，結帳時完成禮物券兌換流程，即可獲得蠟筆小新陶瓷疊疊杯1個。全台3款限量15000個。

▲業者同步推出「春饗迴鮮祭」。

業者同步推出「春饗迴鮮祭」， 3月17日至23日限時7天販售，首推在日本熱銷突破80萬個的「松露奶油茶碗蒸」，選用濃郁奶香結合松露香氣；「生櫻花蝦軍艦」嚴選春季盛產櫻花蝦搭配海苔、蔥花；「贅澤鮭魚鮮蝦海鮮塔」則以醋飯為基底，層層疊堆生鮭魚、鮮蝦沙拉與鮭魚卵；「炙烤生鮭魚明太奶油」以獨家醃漬生鮭魚脂結合明太子與奶油炙燒。

「椎茸玉米美乃滋天婦羅」把香濃玉米填入厚實椎茸酥炸；「明太子鮮蝦生菜烏龍麵（冷）」則以蔬菜搭配鮮蝦、明太子與烏龍麵，爽口無負擔；甜點部分推出「草莓蜜桃水果牛奶聖代」，選用蜜桃、草莓與蜜桃茶凍搭配北海道牛奶霜淇淋。

此外，經典「鮮蝦抹茶酥脆卷」、「巴薩米克醋牛肉」也同步回歸。

▲壽司郎與遊戲《明日方舟：終末地》推出期間限定聯名活動。（圖／壽司郎提供，下同）

壽司郎與遊戲《明日方舟：終末地》也推出期間限定聯名活動，即日至3月20日於全台店鋪登場，除了聯名餐點隨機贈Q版立繪插卡外，還有3波的滿額贈活動，限量周邊輪番登場，還打造出5家主題店，融入角色視覺與遊戲元素。

▲聯名餐點隨機贈Q版立繪插卡。

壽司郎與遊戲《明日方舟：終末地》聯名活動今日起登場，供應《明日方舟：終末地》聯名餐點，包括「鮪魚極上赤身」、「極上鰻魚」、「烏貝」、「炙燒起司培根」、「玉米沙拉軍艦」、「北海道牛奶霜淇淋」，隨餐將附贈Q版立繪插卡1張（款式隨機），全套有6款角色設計，包含伊馮、艾爾黛拉、別禮、萊萬汀與潔爾佩塔，全台限量20萬張。

▲炫光虛寶卡。

▲幹員透卡。

▲幹員鑰匙圈。

除聯名餐點外，壽司郎還推出波段式滿額贈活動，今日首先登場的是炫光虛寶卡，結帳時出示聯名餐點插卡，單筆發票滿400元即可獲得1張，虛寶卡內含專屬序號，可於遊戲內兌換，限量6萬張。如果單筆發票滿400元並出示插卡即可獲得幹員透卡（共有5款，限量6萬張），滿600元則可以獲得幹員鑰匙圈1個（共4款，限量2萬個）。

▲壽司郎打造出5家明日方舟主題店。

壽司郎也把台北中華路店、新北林口店、台中黎明市政南店、台南安平店與高雄義享店打造成主題店，門面玻璃、入口設計、候位區到用餐桌都融入角色視覺與遊戲元素。