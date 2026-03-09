ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
林口三井Outlet變身日系花園　「倒映櫻花庭園」拍出顛倒奇幻照

▲MITSUI OUTLET PARK林口即日起換上浪漫花造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口提供）

▲MITSUI OUTLET PARK林口即日起換上浪漫花造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

MITSUI OUTLET PARK林口換上浪漫花景！一館戶外空間以滿開的紫藤花、櫻花與繡球花妝點，營造繽紛春日氛圍。當中最吸睛的「倒映之庭」裝置，走入其中可拍出顛倒視覺的趣味照，現場也規劃日系庭園與茶席等風格場景，讓民眾在購物之餘，也能留下美好回憶。

▲MITSUI OUTLET PARK林口即日起換上浪漫花造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口提供）

▲最吸睛的「倒映之庭」裝置，走入其中可拍出顛倒視覺的趣味照片。

「春日倒映‧遇見美好」活動即日起至5月31日於林口三井OUTLET限定登場。一館西口噴水池打造「花影水檻」，粉嫩與藍紫色花卉點綴，宛如通往春日秘境；水幕廣場的「藤花靜棧」則以紫藤花瀑裝飾木造涼亭屋簷，讓逛街民眾在此稍作休憩，感受片刻悠閒。

▲MITSUI OUTLET PARK林口即日起換上浪漫花造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口提供）

▲▼水幕廣場的「藤花靜棧」則以紫藤花瀑裝飾木造涼亭屋簷；春之迴廊旁是倒映之庭。

▲MITSUI OUTLET PARK林口即日起換上浪漫花造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口提供）

來到一館中央廣場，迎來特殊的「倒映之庭」打卡點。庭園設有象徵時空交界的「光之門」，穿越後可見倒掛的櫻花樹與懸浮的日式茶几，營造翻轉視覺的奇幻場景。業者表示，此裝置將桌椅與花卉固定於天花板，民眾只需站在地面拍照，再將照片翻轉，便能呈現如同逆地心引力般的趣味影像效果。

▲MITSUI OUTLET PARK林口即日起換上浪漫花造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口提供）

▲▼「倒映之庭」設有象徵時空交界的「光之門」，穿越後可見倒掛的櫻花樹與懸浮的日式茶几，營造翻轉視覺的奇幻場景。

▲MITSUI OUTLET PARK林口即日起換上浪漫花造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口提供）

園區同時融入濃厚的日式庭園元素。「日式茶庭‧茶映軒」設於一館中央廣場，周圍環繞天然植萃香氛，民眾可席坐於和室空間，沉浸於木質調香氣與靜謐的日式氛圍中。周邊還設有櫻花環繞的「春之迴廊」，以及仿江邊渡船造型的「載春之舟」，營造宛如古典日式畫卷般的景致；二館南側廣場的「渡花小橋」則被粉蝶花簇擁，彷彿走入電影場景般，也是熱門打卡點之一。

▲MITSUI OUTLET PARK林口即日起換上浪漫花造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口提供）

▲▼「日式茶庭‧茶映軒」設於一館中央廣場，周圍環繞天然植萃香氛，民眾可席坐於和室空間；周邊還設有櫻花環繞的「春之迴廊」。

▲MITSUI OUTLET PARK林口即日起換上浪漫花造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口提供）

為讓民眾留下春日紀念，一館中央廣場設置「春造景限定拍貼機」，提供5款花季主題相框，一次200元。同時推出「春日尋寶集章活動」，民眾可化身「尋花使者」，穿梭各處造景蒐集印章。本次印章採四色套色設計，集滿後將拼成完整的春日花籤，搭配浪漫籤詩，為春日旅程增添趣味。

▲MITSUI OUTLET PARK林口即日起換上浪漫花造景。（圖／MITSUI OUTLET PARK林口提供）

▲一館中央廣場設置「春造景限定拍貼機」，提供5款花季主題相框，拍一次200元。

若想真正走入花海，一年僅開放兩周的淡水紫藤花園也預告花期將至。園區表示，紫藤花預計於3月23日至4月5日迎來盛開期，屆時超過千株日本紫藤將鋪展成整片紫色花幕。其中，一號園區今年調整為「全預約包場制」，二號水源園區則無需預約，維持一般散客購票入園。

▲淡水紫藤花園一號屯山園區。（圖／翻攝自淡水紫藤花園一號屯山園區）

▲▼淡水紫藤花園預計於3月23日至4月5日迎來盛開期。（圖／翻攝自淡水紫藤花園一號屯山園區）

▲淡水紫藤花園一號屯山園區。（圖／翻攝自淡水紫藤花園一號屯山園區）

關鍵字： 新北市旅遊 林口區旅遊 林口三井OUTLET 春日倒映‧遇見美好

