COMEME蛋塔新品3/13起上市　把整顆統一布丁包進去

▲COMEME推出期間限定「千層布丁奶霜蛋塔」。（圖／COMEME提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

爆紅蛋塔品牌「COMEME康蜜」3月13日起限時販售「千層布丁奶霜蛋塔」，把整顆統一布丁塞進蛋塔當中；另外，兒童節再推出「免費送布丁」的限定優惠。

▲整顆統一布丁塞進蛋塔當中。

「千層布丁奶霜蛋塔」3月13日起至5月13日限時販售，除了內餡有整顆統一布丁，上層再擠上布丁鮮奶油增添口感，每顆90元。兒童節則推出限定優惠，4月2日、3日購買「千層布丁奶霜蛋塔」1顆，即送單顆布丁，送完為止。

▲Krispy Kreme攜手OREO推出4款限定甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

Krispy Kreme近日則攜手OREO推出4款限定甜甜圈，其中「濃雪香草巧酥」以白巧克力混入OREO餅乾碎粒製成巧酥淋醬，搭配深黑苦甜巧克力鋪滿整顆，頂端放上完整香草OREO夾心餅乾；「極黑可可巧酥」裹上深黑苦甜巧克力，結合手切OREO巧克力夾心餅乾塊，口感濃郁厚實。

「草莓巧酥風暴」是4款中唯一有內餡的口味，草莓奶油餡搭配表層草莓巧克力與迷你香草OREO餅乾；「經典巧酥重擊」則是經典可可餅乾甜甜圈的升級版，白巧克力層鋪上手切OREO香草夾心餅乾，再淋醇厚黑巧克力。4款聯名甜甜圈每顆售價皆為60元，即日起至4月15日限時開賣。

▲經典巧酥重擊（左）、草莓巧酥風暴。

▲草莓巧酥風暴吃得到草莓奶油內餡。

同步開賣「巧酥曲奇禮盒」共2款，6入盒裝含4顆巧酥曲奇甜甜圈與2顆綜合口味，特價312元；12入盒裝含4顆巧酥曲奇甜甜圈與8顆綜合口味，特價512元。綜合口味須為47元以下，可加價換購。

至11日前購買含任一新品甜甜圈的盒販商品，即送「OREO香草夾心餅乾隨手包」1包；4月15日前購買任一顆巧酥曲奇甜甜圈，加購任一大杯飲品現折15元。

▲兒童節限定「迷你原味糖霜小小圈」只送不賣。

業者還推出兒童節限定「迷你原味糖霜小小圈」，把經典原味糖霜甜甜圈縮小變成迷你版，4月4日當天與一名12歲以下兒童至門市消費，滿100元即送2顆，送完為止。