虹夕諾雅谷關推「數位排毒」入住交出手機　訪部落秘境+包場溫泉

▲虹夕諾雅谷關將於4月9日起推出「數位排毒：喚醒感官之旅」三天兩夜住宿專案。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

星野集團旗下、位於台中的奢華溫泉度假村虹夕諾雅 谷關，宣布將於4月9日至9月19日推出全新「數位排毒：喚醒感官之旅」三天兩夜住宿專案。邀請旅人暫時放下手機與電子設備，享受包場溫泉的氤氳，翌日晨走入秘境山林步道，重新找回身心平衡。

▲入住時旅客需暫時交付手機等電子設備，收納於象徵傳統編織工藝的盒中，暫別訊息與社群干擾。



根據統計，2025年台灣民眾每日平均上網時間達7小時23分鐘，其中手機使用就占4小時9分鐘，數位裝置已深度融入日常生活。此次專案以「數位排毒」為概念，入住時旅客需暫時交付手機等電子設備，收納於象徵傳統編織工藝的盒中，暫別訊息與社群干擾，重新專注於旅行本身的節奏與感受。

▲第二天將前往鄰近大甲溪畔的松鶴部落，走訪舊稱「久良栖」的泰雅族聚落。



行程安排結合谷關山林與在地文化。第二天將前往鄰近大甲溪畔的松鶴部落，走訪舊稱「久良栖」的泰雅族聚落，並漫步於昔日八仙山林場森林鐵道路徑改建的森林療癒步道，在靜謐林間調整呼吸、感受自然節奏。回到度假村後，旅客可於庭園景致中享用以在地食材製作的特製午餐，隨後安排90分鐘包場溫泉體驗，享受檜木香氣溫泉池與沁涼山泉冷池。

▲▼享用在地食材製作的午餐；隨後安排90分鐘包場溫泉體驗，享受檜木香氣溫泉池與沁涼山泉冷池。



夜晚則在靜謐的圖書閱覽空間安排閱讀時光，引導旅客透過閱讀讓思緒沉澱；第三天退房前，則於水之庭園進行「日記時光」，以紙筆記錄旅程感受，重新感知風聲、溪流與山林的細微變化，為這段遠離數位的療癒旅程留下深刻印記。

▲▼第三天退房前，於水之庭園進行「日記時光」，以紙筆記錄旅程感受；星空森呼吸。



「數位排毒：喚醒感官之旅」專案費用為每組22,000元（不含住宿費），包含閱讀時光、部落森林步道體驗、特製午餐、包場溫泉、星空森呼吸與日記時光等活動，僅限18歲以上旅客參加，專案每周四限定舉辦，每周開放一組旅客參加。

▲台中港酒店迎開幕13周年，今年以「回家」為主軸推出住房、餐飲與館內體驗的系列專案。（圖／業者提供，下同）



另外，開幕13周年的台中港酒店則以「回家」為主題，推出優惠住房專案。3月期間預訂平日雅緻家庭房每晚3,900元起，四人入住豪華家庭房5,200元起；若預訂豪華家庭房，加價1,300元即可升等親子主題房型。業者表示，希望透過結合住宿、餐飲與館內體驗，讓旅客重返海線旅行，藉此感受不同於城市節奏的慢旅行體驗，找到熟悉與安心的歸屬感。

▲預訂豪華家庭房加價1,300元即可升等親子主題房，現省1,900元。



同時，酒店周年慶期間亦規劃線上與館內抽獎活動，單筆消費滿1,313元即可抽扭蛋，最大獎為總統套房住宿券；官方社群則推出「周周抽住宿券」活動，每周抽出一名幸運旅客，共四位名額。