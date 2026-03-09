迷客夏「焦糖茶沙龍」系列3/11開賣　限時1+1特價99元

▲迷客夏推出全新「焦糖茶沙龍」系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

迷客夏以3款經典紅茶結合焦糖醬推出全新「焦糖茶沙龍」系列，3月11日起上市，可享限時1+1組合價99元、花磚原味可麗露加購等優惠。

▲焦糖雲朵拿鐵（左）；鹽味焦糖伯爵拿鐵（右）。

迷客夏「焦糖茶沙龍」有3款，「焦糖雲朵拿鐵」以娜杯紅茶為基底，結合焦糖醬、綠光鮮奶，再淋上焦糖奶霜並灑上焦糖脆奇，售價75元；「鹽味焦糖伯爵拿鐵」以伯爵紅茶搭配鮮奶與鹽味焦糖，售價55元起；「焦糖脆奇紅茶」則是大正紅茶、鹽味焦糖醬與焦糖脆奇的組合，售價45元。

新品上市，11日至19日「焦糖雲朵拿鐵優惠價65元」；11日至31日購買焦糖茶沙龍系列單杯可用59元加購花磚原味可麗露1顆，售完為止；20日至26日「1+1」99元組合優惠，買焦糖脆奇紅茶任選1杯鹽味焦糖伯爵拿鐵或焦糖雲朵拿鐵，特價99元。以上優惠皆開放累贈。

▲4月1日起「茶奇諾（Teaccino）」系列接棒上市。

迷客夏4月1日起再推「茶奇諾（Teaccino）」系列，「琥珀奇諾」以琥珀烏龍為基底，加入焦糖醬及焦糖奶泡；「寶包奇諾」選用鮮奶結合焦糖醬，2款皆售75元。4月1日至7日購買茶奇諾系列優惠價69元。

▲鶴茶樓「蓮霧蘭香綠茶」連6年回歸。（圖／鶴茶樓提供）

另外，鶴茶樓「蓮霧蘭香綠茶」連6年回歸，以當季蓮霧切塊再加入蘭香綠茶打成雪泥，中杯75元、大杯80元，3月14日起開賣。上市當日可享買蓮霧蘭香綠茶送中杯純茶（不含蕎麥茶）任選1杯，每人限購2組。