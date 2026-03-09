住8家老爺酒店送王品點數！一晚2868元起　再享高鐵票78折

▲老爺酒店集團首度攜手王品集團推出「開工in援 Check in, Dig in！」聯合住房專案。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

老爺酒店集團首度攜手王品集團推出「開工in援 Check in, Dig in！」聯合住房專案，即日起至4月30日，預訂旗下8家指定飯店，雙人入住每晚最低2,868元起，並加贈王品「瘋美食」會員點數最高668點；凡於官網訂房加購高鐵票再打78折起。

▲台南老爺行旅「開工in援」住房專案，官網訂房雙人入住只要2,868元起。（圖／業者提供）



此次專案涵蓋多個熱門城市據點，例如台南老爺行旅鄰近南紡購物中心，雙人入住2,868元起，適合結合府城古蹟與美食探索；台中大毅老爺行旅則坐落於草悟道與審計新村旁，雙人含早餐3,168元起，館內ZEBRA餐廳用餐另享9折。位於台北中山商圈的老爺會館交通便利，雙人入住含早餐2,868元起；鄰近LaLaport南港購物中心的南港老爺行旅，雙人入住含早餐3,868元起。

▲北投老爺酒店雙人每晚6,368元起，含早餐與Happy Hour。（圖／業者提供）



若偏好溫泉放鬆行程，北投老爺酒店雙人每晚6,368元起，含早餐與Happy Hour；新竹老爺酒店則推出結合東門市場美食或金工手作體驗的在地文化方案，每晚4,568元起；而礁溪老爺酒店則規劃和式山景三人房一泊二食，每晚16,568元起，適合家庭旅客共享慢活假期。

▲新竹老爺酒店雙人入住含早餐每晚4,568元起，加贈東門市場傳統美食或金工手作體驗。（圖／業者提供）



配合此次合作，即日起至12月31日期間，王品瘋美食會員入住老爺指定飯店還可享加碼禮遇，包含平日入住北投老爺指定專案更可享限量房型升等、礁溪老爺送面膜、新竹老爺贈迎賓飲料、南港老爺贈永續布書籤、台南老爺加贈Ocard點數等。另外，官網訂房加購高鐵票再享票價78折起。

▲▼溪頭福華推出五感體驗森林療癒遊程；漢光樓雙人房。（圖／業者提供）



另一方面，南投溪頭福華渡假飯店宣布推出「森林療癒遊程」專案，結合溪頭自然教育園區豐富生態環境，由林業保育署認證森林療癒師王秀蘭帶領，於肖楠秘境中進行4小時深度體驗，透過森林冥想、五感覺察與自然創作活動，引導旅客在山林中放慢節奏、舒緩壓力。

專案包含住宿一晚、自助早晚餐、園區門票與夜間生態導覽，活動於3月26日舉行，雙人房8,488元起、單人房6,688元起，在溪頭獨有的高海拔雲霧地景中，開啟一段「由外而內、走回內心」的朝聖之旅。