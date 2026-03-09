ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住8家老爺酒店送王品點數！一晚2868元起　再享高鐵票78折

▲老爺酒店集團首度攜手王品集團推出「開工in援 Check in, Dig in！」聯合住房專案，即日起至4月30日，預訂集團旗下8家指定飯店，雙人入住每晚最低2,868元起。（圖／業者提供）

▲老爺酒店集團首度攜手王品集團推出「開工in援 Check in, Dig in！」聯合住房專案。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

老爺酒店集團首度攜手王品集團推出「開工in援 Check in, Dig in！」聯合住房專案，即日起至4月30日，預訂旗下8家指定飯店，雙人入住每晚最低2,868元起，並加贈王品「瘋美食」會員點數最高668點；凡於官網訂房加購高鐵票再打78折起。

▲老爺酒店集團首度攜手王品集團推出「開工in援 Check in, Dig in！」聯合住房專案，即日起至4月30日，預訂集團旗下8家指定飯店，雙人入住每晚最低2,868元起。（圖／業者提供）

▲台南老爺行旅「開工in援」住房專案，官網訂房雙人入住只要2,868元起。（圖／業者提供）

此次專案涵蓋多個熱門城市據點，例如台南老爺行旅鄰近南紡購物中心，雙人入住2,868元起，適合結合府城古蹟與美食探索；台中大毅老爺行旅則坐落於草悟道與審計新村旁，雙人含早餐3,168元起，館內ZEBRA餐廳用餐另享9折。位於台北中山商圈的老爺會館交通便利，雙人入住含早餐2,868元起；鄰近LaLaport南港購物中心的南港老爺行旅，雙人入住含早餐3,868元起。

▲老爺酒店集團首度攜手王品集團推出「開工in援 Check in, Dig in！」聯合住房專案，即日起至4月30日，預訂集團旗下8家指定飯店，雙人入住每晚最低2,868元起。（圖／業者提供）

▲北投老爺酒店雙人每晚6,368元起，含早餐與Happy Hour。（圖／業者提供）

若偏好溫泉放鬆行程，北投老爺酒店雙人每晚6,368元起，含早餐與Happy Hour；新竹老爺酒店則推出結合東門市場美食或金工手作體驗的在地文化方案，每晚4,568元起；而礁溪老爺酒店則規劃和式山景三人房一泊二食，每晚16,568元起，適合家庭旅客共享慢活假期。

▲老爺酒店集團首度攜手王品集團推出「開工in援 Check in, Dig in！」聯合住房專案，即日起至4月30日，預訂集團旗下8家指定飯店，雙人入住每晚最低2,868元起。（圖／業者提供）

▲新竹老爺酒店雙人入住含早餐每晚4,568元起，加贈東門市場傳統美食或金工手作體驗。（圖／業者提供）

配合此次合作，即日起至12月31日期間，王品瘋美食會員入住老爺指定飯店還可享加碼禮遇，包含平日入住北投老爺指定專案更可享限量房型升等、礁溪老爺送面膜、新竹老爺贈迎賓飲料、南港老爺贈永續布書籤、台南老爺加贈Ocard點數等。另外，官網訂房加購高鐵票再享票價78折起。

▲溪頭福華推森林療癒遊程優惠-漢光樓雙人房,一站式五感體驗森林療癒遊程。（圖／業者提供）

▲▼溪頭福華推出五感體驗森林療癒遊程；漢光樓雙人房。（圖／業者提供）

▲溪頭福華推森林療癒遊程優惠-漢光樓雙人房,一站式五感體驗森林療癒遊程。（圖／業者提供）

另一方面，南投溪頭福華渡假飯店宣布推出「森林療癒遊程」專案，結合溪頭自然教育園區豐富生態環境，由林業保育署認證森林療癒師王秀蘭帶領，於肖楠秘境中進行4小時深度體驗，透過森林冥想、五感覺察與自然創作活動，引導旅客在山林中放慢節奏、舒緩壓力。

專案包含住宿一晚、自助早晚餐、園區門票與夜間生態導覽，活動於3月26日舉行，雙人房8,488元起、單人房6,688元起，在溪頭獨有的高海拔雲霧地景中，開啟一段「由外而內、走回內心」的朝聖之旅。

關鍵字： 飯店旅館 優惠促銷 飯店促銷 星級飯店 老爺酒店 王品 溪頭福華飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【端水直接潑】早上6點貓咪吵到爆　鄰居出手幫勸架XD

推薦閱讀

免費拍！林口三井Outlet變身日系花園

免費拍！林口三井Outlet變身日系花園

COMEME蛋塔新品3/13起上市　把整顆統一布丁包進去

COMEME蛋塔新品3/13起上市　把整顆統一布丁包進去

大窗景俯瞰關門海峽！平價海景迴轉壽司

大窗景俯瞰關門海峽！平價海景迴轉壽司

好市多限1天「加油優惠」　滿千送250元

好市多限1天「加油優惠」　滿千送250元

迷客夏「焦糖茶沙龍」系列3/11開賣　限時1+1特價99元

迷客夏「焦糖茶沙龍」系列3/11開賣　限時1+1特價99元

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

虹夕諾雅谷關推「數位排毒3日遊」

虹夕諾雅谷關推「數位排毒3日遊」

台灣燈會周邊假日住房率成長34%　嘉義市也達9成以上

台灣燈會周邊假日住房率成長34%　嘉義市也達9成以上

G先生開箱飛驒古川慢旅　靠「樂天旅遊」爽住百年旅館再領四重優惠

G先生開箱飛驒古川慢旅　靠「樂天旅遊」爽住百年旅館再領四重優惠

贏韓國爽喝飲料！日出茶太免費發1.5萬杯　COMEBUY買1送1

贏韓國爽喝飲料！日出茶太免費發1.5萬杯　COMEBUY買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北漢來「住1送1晚」贈島語自助早餐

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

4/15開山！立山黑部雪壁搶先看

大安森林公園「2千盆繡球花」綻放

贏韓國爽喝飲料！日出茶太免費發1.5萬杯　COMEBUY買1送1

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！

身分證對中3碼吃燒肉全桌85折

慢遊張家界與鳳凰古城的山影水色

走進希臘　擁抱愛琴海藍色假期

熱門行程

最新新聞更多

免費拍！林口三井Outlet變身日系花園

COMEME蛋塔新品3/13起上市　把整顆統一布丁包進去

大窗景俯瞰關門海峽！平價海景迴轉壽司

好市多限1天「加油優惠」　滿千送250元

迷客夏「焦糖茶沙龍」系列3/11開賣　限時1+1特價99元

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

虹夕諾雅谷關推「數位排毒3日遊」

台灣燈會周邊假日住房率成長34%　嘉義市也達9成以上

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366