兄弟飯店Buffet兒童收費全降價　幼童一律180元「最大降幅5成」

▲兄弟飯店Buffet餐廳「薔薇廳」兒童收費全降價。（圖／取自兄弟飯店臉書）

記者黃士原／台北報導

近年原物料、人事成本持續上揚，多家餐飲業陸續漲價，不過兄弟飯店Buffet餐廳「薔薇廳」卻降價，幼童一律180元，最大降幅達5成，兒童全面降價為成人的半價，降幅85元至130元。

薔薇廳是兄弟飯店Buffet餐廳，自助餐檯供應冷盤、沙拉、海鮮、西式料理、中華熱炒、和風美食、精緻甜點、時令水果與冷熱飲品。3月2日起兒童、幼童餐費全面降價，幼童從原價310元至360元，一律調降到180元，最大降幅達5成。

平日午餐兒童餐價從430元調降到345元，假日午餐兒童餐價從500元調整到375元，晚餐兒童餐價從520元調整到390元，降幅85元至130元。

薔薇廳主廚在他的粉專「Chef in Rose 曜主廚的 Buffet 餐桌」提到，希望讓更多每天認真生活、努力打拼的家庭，偶爾能帶家人聚餐犒賞自己，減輕聚餐預算負擔。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「主餐1+1」優惠。（圖／台北萬豪酒店提供）

另外，台北萬豪酒店Garden Kitchen 3月2日至4月30日推出「主餐1+1」優惠，於平日周一至周五午間餐期，雙人同行一人點選任一主餐，另一位同行貴賓只須點用自助美饌（1280元），即免費獲贈同等價值主餐1份，若以單人主餐價格1580元至2980元計算，最高可省1700元。

2026世界棒球經典賽（WBC）適逢礁溪老爺酒店周年慶，3月18日前推出「英雄同名」活動，凡姓名與中華隊任一球員名字三字相同或同音者，至雲天自助餐廳用餐可享5折優惠、兩字同音享8折。