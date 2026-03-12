登山客能量補給站！大坑步道「10元魚丸湯」　還能免費續湯

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

人家爬大坑九號步道是為了身體健康，我們家小櫻桃爬大坑九號步道是為了喝魚丸湯，大坑九號步道魚丸伯的虱目魚丸湯一碗只要10元。而且這間的虱目魚丸湯是做公益的，自己把零錢投入箱子就可以了，然後喝完湯還可以免費續，老闆真的超佛心的！

位置

從大坑九號步道口走進來大概一小段距離，斜坡處右手邊就可以看到大坑九號步道魚丸伯。平日人會比較少，大多是一些長輩，假日的時候會比較多家庭客，寒暑假的時候很多學生！

▲這裡除了賣虱目魚丸還有賣滷味、炒米粉和炒麵。

菜單

▲也有炸物和涼麵，夏天還有涼麵，寫文的時候發現，炒麵和炒米粉在前一個禮拜去還是30元，結果隔一個禮拜去變成40元了！

▲除了現場喝的魚丸湯之外，還可以買整包裝的魚丸回家自己煮，一斤是180元。

▲比較特別的是魚丸湯是做公益的，買完之後直接把錢放在投幣箱裡面就可以了。

▲此外還有賣炒麵和炒米粉，敢吃辣的可以加一點韭菜辣椒醬油。

▲用餐空間有室內和室外，其實所謂的室內只是在帳篷裡，但是至少可以遮陽擋雨。

▲但是天氣好的時候坐室外景觀區其實也不錯，因為有樹蔭還蠻涼爽的。

虱目魚丸湯10元

正常的虱目魚丸湯一碗是10元兩顆，不過有時候魚丸伯會說：「你們三個要不要直接買50？」，然後我們就會說好，然後魚丸伯就會幫我們搭，有時候三顆、有時候四顆。虱目魚丸湯其實小小一顆，但是標榜不含味噌、硼砂、防腐劑，所以吃得很健康很安全，虱目魚丸很新鮮，連我這個不愛吃魚的都可以接受，而且湯喝完都可以再續！

炒麵＋炒米粉40元

不知道要吃炒麵還是炒米粉，乾脆來個雙拼，然後就是這樣一半一半。炒麵和炒米粉其實比較中規中矩，但是小櫻桃說不錯吃，我覺得小孩喜歡就好了！

▲吃完之後記得自己回收。

評論

大坑九號步道魚丸伯周六／日會固定營業，星期五則是看情況，其他時間都在偏鄉做公益，但是我們最近寒假幾乎每天去爬山，有時候平日也看得到魚丸伯也有在營業。魚丸伯很棒的一點是，東西很新鮮實在，而且還會到偏遠地區做愛心，這樣的良心企業，真的很需要支持！

這個寒假，小櫻桃幾乎每天都被我們捉來爬大坑九號步道，有時候她會耍賴說隔天不來了，但是如果有魚丸伯的話，她就會覺得很開心，覺得吃喝一碗虱目魚丸湯就是爬山的小確幸，所以人家是爬山順便吃魚丸伯，她是爬山是為了吃魚丸伯，很棒的動力！

大坑九號步道魚丸伯

地址：台中市北屯區東山路二段一巷8－2號

電話：0986－858814

營業時間：07：30～18：00

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

