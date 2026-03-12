ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

登山客能量補給站！大坑步道「10元魚丸湯」　還能免費續湯

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

人家爬大坑九號步道是為了身體健康，我們家小櫻桃爬大坑九號步道是為了喝魚丸湯，大坑九號步道魚丸伯的虱目魚丸湯一碗只要10元。而且這間的虱目魚丸湯是做公益的，自己把零錢投入箱子就可以了，然後喝完湯還可以免費續，老闆真的超佛心的！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
從大坑九號步道口走進來大概一小段距離，斜坡處右手邊就可以看到大坑九號步道魚丸伯。平日人會比較少，大多是一些長輩，假日的時候會比較多家庭客，寒暑假的時候很多學生！

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這裡除了賣虱目魚丸還有賣滷味、炒米粉和炒麵。

菜單

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲也有炸物和涼麵，夏天還有涼麵，寫文的時候發現，炒麵和炒米粉在前一個禮拜去還是30元，結果隔一個禮拜去變成40元了！

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲除了現場喝的魚丸湯之外，還可以買整包裝的魚丸回家自己煮，一斤是180元。

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲比較特別的是魚丸湯是做公益的，買完之後直接把錢放在投幣箱裡面就可以了。

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲此外還有賣炒麵和炒米粉，敢吃辣的可以加一點韭菜辣椒醬油。

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲用餐空間有室內和室外，其實所謂的室內只是在帳篷裡，但是至少可以遮陽擋雨。

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲但是天氣好的時候坐室外景觀區其實也不錯，因為有樹蔭還蠻涼爽的。

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

虱目魚丸湯10元
正常的虱目魚丸湯一碗是10元兩顆，不過有時候魚丸伯會說：「你們三個要不要直接買50？」，然後我們就會說好，然後魚丸伯就會幫我們搭，有時候三顆、有時候四顆。虱目魚丸湯其實小小一顆，但是標榜不含味噌、硼砂、防腐劑，所以吃得很健康很安全，虱目魚丸很新鮮，連我這個不愛吃魚的都可以接受，而且湯喝完都可以再續！

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

炒麵＋炒米粉40元
不知道要吃炒麵還是炒米粉，乾脆來個雙拼，然後就是這樣一半一半。炒麵和炒米粉其實比較中規中矩，但是小櫻桃說不錯吃，我覺得小孩喜歡就好了！

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

▲吃完之後記得自己回收。

評論
大坑九號步道魚丸伯周六／日會固定營業，星期五則是看情況，其他時間都在偏鄉做公益，但是我們最近寒假幾乎每天去爬山，有時候平日也看得到魚丸伯也有在營業。魚丸伯很棒的一點是，東西很新鮮實在，而且還會到偏遠地區做愛心，這樣的良心企業，真的很需要支持！

這個寒假，小櫻桃幾乎每天都被我們捉來爬大坑九號步道，有時候她會耍賴說隔天不來了，但是如果有魚丸伯的話，她就會覺得很開心，覺得吃喝一碗虱目魚丸湯就是爬山的小確幸，所以人家是爬山順便吃魚丸伯，她是爬山是為了吃魚丸伯，很棒的動力！

▲▼台中北屯「大坑九號步道魚丸伯」，魚丸湯一碗10元，免費加湯超佛心。（圖／部落客飛天璇提供）

大坑九號步道魚丸伯

地址：台中市北屯區東山路二段一巷8－2號
電話：0986－858814
營業時間：07：30～18：00

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

【你可能也想看】

日本最靠北麥當勞！必打卡經緯度地標　自駕遊友善有專屬停車場
網友激推「不輸日本HARBS」！台中千層控必朝聖4.5顆星甜點店
外脆內軟Q＋焦糖香氣爆擊！北海道美瑛必吃可麗露　雪季來超美

關鍵字： 大坑九號步道魚丸伯 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便

推薦閱讀

搭乘「JR宗谷號」直奔日本最北車站！班次時間＆票價懶人包

搭乘「JR宗谷號」直奔日本最北車站！班次時間＆票價懶人包

紐西蘭皇后鎮必解鎖「深夜甜甜圈」　爆漿香草奶油餡太過癮

紐西蘭皇后鎮必解鎖「深夜甜甜圈」　爆漿香草奶油餡太過癮

皇后鎮蒸汽船搭乘指南！橫跨絕美瓦卡蒂普湖、享受湖景BBQ

皇后鎮蒸汽船搭乘指南！橫跨絕美瓦卡蒂普湖、享受湖景BBQ

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店　落地窗直面蔚藍大海

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店　落地窗直面蔚藍大海

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

沙鹿森林療癒Villa Resort 2028開幕

沙鹿森林療癒Villa Resort 2028開幕

京都人氣年輪蛋糕3/16登台快閃　「抹茶、咖啡」限定口味海外首賣

京都人氣年輪蛋糕3/16登台快閃　「抹茶、咖啡」限定口味海外首賣

藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」

藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」

「高空景觀火鍋」吃到飽只要680元！

「高空景觀火鍋」吃到飽只要680元！

7-11咖啡限時「買5送5」　超商多項「買1送1」

7-11咖啡限時「買5送5」　超商多項「買1送1」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

連假直飛紐西蘭「極光改運」

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

美到3月底！南投2000坪紫粉山丘超夢幻

肥前屋復活「顧客評價魚刺少很多」

濟州療癒海岸散步路線看紅白小馬燈塔

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

桃園大溪威斯汀中餐廳新推港點吃到飽

3條賞櫻路線「一日遊行程」懶人包！

龍潭披薩職人自建「窯烤樹屋」

熱門行程

最新新聞更多

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

沙鹿森林療癒Villa Resort 2028開幕

京都人氣年輪蛋糕3/16登台快閃　「抹茶、咖啡」限定口味海外首賣

藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」

「高空景觀火鍋」吃到飽只要680元！

7-11咖啡限時「買5送5」　超商多項「買1送1」

基隆港睽違7年再現3郵輪同靠盛況　下周又將3輪同日到港

濟州療癒海岸散步路線看紅白小馬燈塔

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366