ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店　3/13試營運

▲Royal Caviar Club。（圖／記者黃士原攝）

▲香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

香港頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club 2021年進入台灣市場，目前合作的米其林餐廳或是知名精緻餐飲已有17家，今年與旗下甜點品牌在台北民生社區開設首間海外旗艦店，3月13日開始試營運。

Royal Caviar Club由奧克珊娜‧佐根創立，使用來自俄羅斯及伊朗養殖鱘魚所產出的魚子醬，純天然、不含任何防腐劑。自2021年登台後，目前合作米其林餐廳或是知名精緻餐飲已有17家，另有4家星級飯店。

▲Royal Caviar Club首間海外旗艦店。（圖／Royal Caviar Club提供）

▲Royal Caviar Club首間海外旗艦店。（圖／Royal Caviar Club提供）

今年Royal Caviar Club與旗下甜點品牌Caviar Cakery, 在台北民生社區設立首間海外旗艦店，3月13日開始試營運，消費者除了能探索多款高品質頂級魚子醬與魚子醬甜點，店內還設有一間專屬私密包廂空間，提供「魚子醬品賞課程」，由專業人員帶領賓客深入認識魚子醬的產地、風味與品味標準。

▲Royal Caviar Club。（圖／記者黃士原攝）

▲8吋魚子醬北海道起司蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

▲Royal Caviar Club。（圖／記者黃士原攝）

▲4吋魚子醬黑鑽石蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

▲Royal Caviar Club。（圖／記者黃士原攝）

▲2吋魚子醬開心果起司蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

此外，甜點品牌Caviar Cakery繼去年推出魚子醬北海道起司蛋糕、魚子醬黑鑽石蛋糕與魚子醬紅寶石蛋糕3款經典作品，這次海外旗艦店開幕還推出台灣限定的魚子醬開心果起司蛋糕，3月13日起開放預購，3月20日起正式上市。

▲台北文華東方酒店「文華Café」。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲炙烤A3和牛菲力搭配野菇醬汁及上湯波士頓龍蝦。（圖／台北文華東方酒店提供）

另外，台北文華東方酒店「文華Café」3月9日起，周一至周四「平日午間饗．吃．吧」推出「爐烤雞腿捲佐香橙白酒醬」、「香煎龍膽石斑佐海藻醬汁」、「炙烤究好豬戰斧佐法式芥末醬」與「炙烤A3和牛菲力搭配野菇醬汁及上湯波士頓龍蝦」新餐。

3月13日起周五至周日「週末午間鮮．吃．吧」新主餐則有「蕃茄干貝米型麵」、「油封日本真鯛佐諾曼地醬汁」與「日本A4和牛小排佐波爾多紅酒醬」可選擇。

▲台北文華東方酒店「文華Café」。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲「週末午間鮮．吃．吧」新主餐「蕃茄干貝米型麵」、「油封日本真鯛佐諾曼地醬汁」與「日本A4和牛小排佐波爾多紅酒醬」。（圖／台北文華東方酒店提供）

除上述主餐選擇，客人還可同時無限享用餐檯供應的各式料理，如海鮮吧的帝王蟹、松葉蟹、龍蝦，熱菜區的雅閣叉燒皇、京式慢烤櫻桃鴨、燒烤澳洲和牛牛舌、花旗蔘煲雞湯，以及沙拉吧的綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等水耕蔬菜。

關鍵字： 美食雲 香港頂級魚子醬品牌 Royal Caviar Club

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【寶寶對爸媽的反差XD】媽靠近→露笑容超甜蜜！換爸接近→伸小手頻推開

推薦閱讀

日本最靠北麥當勞！必打卡經緯度地標

日本最靠北麥當勞！必打卡經緯度地標

香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店

香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店

鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！

鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！

身分證對中3碼吃燒肉全桌85折

身分證對中3碼吃燒肉全桌85折

婦女節「手搖優惠」懶人包　CoCo粉角奶茶38元、大苑子買1送1

婦女節「手搖優惠」懶人包　CoCo粉角奶茶38元、大苑子買1送1

內餡都是手工熬煮！桃園火車站蛋奶鯛魚燒

內餡都是手工熬煮！桃園火車站蛋奶鯛魚燒

巴塞隆納4月調漲住宿税「最高15歐」

巴塞隆納4月調漲住宿税「最高15歐」

4旅行社遭觀光署廢照　彩虹國際「跳票4次繳不出保證金」

4旅行社遭觀光署廢照　彩虹國際「跳票4次繳不出保證金」

東京「世界最酷街區」玩法

東京「世界最酷街區」玩法

生乳捲可以帶回台！日5熱門零食禁入境

生乳捲可以帶回台！日5熱門零食禁入境

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北漢來「住1送1晚」贈島語自助早餐

台中21年燒肉「烤狀猿」創始店4/25熄燈

清心福全「4款經典招牌」變迷你燈箱　3/8起消費滿額送限量盲盒

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

上海鄉村「承德本家」3/8開幕

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

北投周末限定！貴子坑溪旁隱世窯烤麵包

暑假「兒童免費搭麗星郵輪」3600元起

東京「世界最酷街區」玩法

三重「濃稠系麵線」在地超過半世紀！

熱門行程

最新新聞更多

日本最靠北麥當勞！必打卡經緯度地標

香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店

鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！

身分證對中3碼吃燒肉全桌85折

婦女節「手搖優惠」懶人包　CoCo粉角奶茶38元、大苑子買1送1

內餡都是手工熬煮！桃園火車站蛋奶鯛魚燒

巴塞隆納4月調漲住宿税「最高15歐」

4旅行社遭觀光署廢照　彩虹國際「跳票4次繳不出保證金」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366