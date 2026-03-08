香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店　3/13試營運

▲香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

香港頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club 2021年進入台灣市場，目前合作的米其林餐廳或是知名精緻餐飲已有17家，今年與旗下甜點品牌在台北民生社區開設首間海外旗艦店，3月13日開始試營運。

Royal Caviar Club由奧克珊娜‧佐根創立，使用來自俄羅斯及伊朗養殖鱘魚所產出的魚子醬，純天然、不含任何防腐劑。自2021年登台後，目前合作米其林餐廳或是知名精緻餐飲已有17家，另有4家星級飯店。

▲Royal Caviar Club首間海外旗艦店。（圖／Royal Caviar Club提供）

今年Royal Caviar Club與旗下甜點品牌Caviar Cakery, 在台北民生社區設立首間海外旗艦店，3月13日開始試營運，消費者除了能探索多款高品質頂級魚子醬與魚子醬甜點，店內還設有一間專屬私密包廂空間，提供「魚子醬品賞課程」，由專業人員帶領賓客深入認識魚子醬的產地、風味與品味標準。

▲8吋魚子醬北海道起司蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

▲4吋魚子醬黑鑽石蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

▲2吋魚子醬開心果起司蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

此外，甜點品牌Caviar Cakery繼去年推出魚子醬北海道起司蛋糕、魚子醬黑鑽石蛋糕與魚子醬紅寶石蛋糕3款經典作品，這次海外旗艦店開幕還推出台灣限定的魚子醬開心果起司蛋糕，3月13日起開放預購，3月20日起正式上市。

▲炙烤A3和牛菲力搭配野菇醬汁及上湯波士頓龍蝦。（圖／台北文華東方酒店提供）

另外，台北文華東方酒店「文華Café」3月9日起，周一至周四「平日午間饗．吃．吧」推出「爐烤雞腿捲佐香橙白酒醬」、「香煎龍膽石斑佐海藻醬汁」、「炙烤究好豬戰斧佐法式芥末醬」與「炙烤A3和牛菲力搭配野菇醬汁及上湯波士頓龍蝦」新餐。

3月13日起周五至周日「週末午間鮮．吃．吧」新主餐則有「蕃茄干貝米型麵」、「油封日本真鯛佐諾曼地醬汁」與「日本A4和牛小排佐波爾多紅酒醬」可選擇。

▲「週末午間鮮．吃．吧」新主餐「蕃茄干貝米型麵」、「油封日本真鯛佐諾曼地醬汁」與「日本A4和牛小排佐波爾多紅酒醬」。（圖／台北文華東方酒店提供）

除上述主餐選擇，客人還可同時無限享用餐檯供應的各式料理，如海鮮吧的帝王蟹、松葉蟹、龍蝦，熱菜區的雅閣叉燒皇、京式慢烤櫻桃鴨、燒烤澳洲和牛牛舌、花旗蔘煲雞湯，以及沙拉吧的綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等水耕蔬菜。