鳥取吉岡溫泉「寵物友善湯屋」！專業毛孩浴池、烘乾機一應俱全

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

這是我見過最寵物友善的溫泉區，還有寵物專用溫泉區也太貼心了吧！更何況這裡還是千年傳說中的療癒秘湯。相傳曾有一位長者的女兒臉上長出惡瘡，祈願藥師如來後於夢中獲得指示，在田地挖掘後湧出溫泉，使用該泉水洗滌後肌膚重現美貌，因而流傳為療癒聖泉，而「一之湯」為日歸溫泉設施，擁有豐沛泉源、全館源泉不循環供湯。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲最可愛的是這裡所有的插圖都是店內一個員工自己畫的，也太有才華了吧。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

一之湯市場（附設商店）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲銷售新鮮採收的蔬菜、當地農產品與特產。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲還有跟附近業者合作提供的餐點也可以買。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲冰淇淋欸！喜歡。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡在地人都是很早就來泡湯，泡完湯還有餐點可以吃也太幸福了。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲飲料跟甜點也有自動販賣機提供。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲獨家扭蛋機，只有這裡有的圖案。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲還有販售御城印。

超過千年以上歷史的吉岡溫泉

泉質特色：
 ・源泉溫度 51.3°C
・完全不加水、加熱、泉水滑順
・泡完肌膚水噹噹

設施一覽：
 ・室內外浴池
・包場家庭浴池（含無障礙浴池）
・寵物專用「狗仔溫泉」（需預約，小型～中型犬可用）
・日式休息區＆附設停車場

入浴費用：
 ・大人700円（約台幣141元）
・小孩350円（約台幣70元）
・長者65歲以上600円（約台幣121元）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲擁有豐沛泉源、全館源泉不循環供湯。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲可愛的狗狗LOGO真的讓人心中暖暖的。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲還有包場浴池，可提供家庭與無障礙浴池使用。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

狗仔溫泉

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲有分小型犬與大型犬專用溫泉池。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

狗狗泡湯專區

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲沖洗台，就連烘乾機也特別專業。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲戶外還有芬蘭式帳篷蒸氣桑拿（可自行倒源泉於石上製造蒸氣）。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡還有鳥取在地土特產販賣。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲尤其是在地民藝跟手工藝都很好買。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲鳥取砂丘當地種植薰衣草，製作的洗髮用品也很特別。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲只要幫忙填寫問卷還送你一組試用品，好大方！

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲光這試用品就價值990日圓（約台幣181元）。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲還有賣寫經文的書，來這裡泡湯兼修身養性。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲在地藝術家作品展。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲用餐與休息區。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

▲泡完湯還可以去逛逛懷舊溫泉街。

▲▼日本鳥取市吉岡温泉会館「一ノ湯」，千年傳說中的療癒秘湯，還有寵物專用溫泉池。（圖／部落客Mika提供）

吉岡温泉会館 一ノ湯（一之湯）

地址：鳥取市吉岡溫泉町666番地
時間： 08：00～21：00

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

桃園偏僻小徑藏著排隊合菜！內用雞油拌飯免費吃到飽
苗栗三義親子遊必訪！水岸咖啡隱身山林　還能踩船遊湖餵鴨放電
有苗栗人帶路吃才知道！苑裡隱藏版鵝肉店　炒骨仔肉絕對必點

