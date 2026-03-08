ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
身分證對中3碼吃燒肉全桌85折　點用指定套餐抽「一年份免費吃」

▲森森燒肉。（圖／森森燒肉提供）

▲森森燒肉4/30前推出身分證優惠。（圖／森森燒肉提供）

記者黃士原／台北報導

知名燒肉餐廳「森森燒肉」推出玩樂祭，4月30日前到全台門市用餐，身分證對中3碼全桌85折。同時，點指定套餐再抽「一番賞」，最大獎是一年份燒肉免費吃。

森森燒肉玩樂祭即日起至4月30日登場，只要身分證對中「523」（我愛森）任兩碼，整桌可享9折，如果3碼全中打85折。業者表示，順序不拘，但不能重複，例如2220xxxxx只算中1碼，2223xxxxx就是對中兩碼。

除了身分證優惠，至森森燒肉點指定套餐再抽「一番賞」，最大獎是「一年份森森燒肉免費吃」，其他還有當天用餐免單、免費肉品券及實用周邊杯墊，中獎率100%。

▲森森燒肉甜點櫃。（圖／森森燒肉提供）

台中起家的森森燒肉，目前全台已有10家門市，用餐方式可選擇套餐或單點，套餐1980元起，單點菜色90元至1168元，餐廳內還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用，其中甜點櫃提供10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露等，被網友譽為「被燒肉耽誤的甜點店」。

▲台中燒肉吃到飽「烤狀猿」創始店4/25熄燈。（圖／取自烤狀猿臉書）

另外，位於台中市一中商圈的烤狀猿創始店，開業已有21年，是許多當地學生喜愛的燒肉吃到飽餐廳。不過，業者日前在臉書粉專公告，該店只營業到4月25日。消息傳出後，有網友感嘆說「我的青春回憶」。

烤狀猿主打燒肉吃到飽，599元就可享有牛五花、紐西蘭沙朗牛、美國安格斯雪花牛、豬梅花、雞肉等超過30種品項，同時還有壽司、甜點。另外，有799元、999元兩種價格，能吃到澳洲和牛、橫膈膜、帶骨牛小排。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 森森燒肉

