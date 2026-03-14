鳥取吉岡溫泉自由行必存！盤點7家必吃必逛　直擊千年秘湯源頭

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

距離鳥取車站只要20幾分鐘車程即可到達的吉岡溫泉街，就位於三面環山的山中，是一座保有昭和時代風貌的懷舊溫泉町，吉岡溫泉町目前有10家旅館、一座公共浴場「一之湯」，以及兩座足浴，以下也幫大家整理出7家必吃必逛景點美食。

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由來

吉岡溫泉為何這麼有名，而且還是千年傳說中的療癒秘湯，是因為相傳曾有一位長者的女兒臉上長出惡瘡，祈願藥師如來後於夢中獲得指示，在田地挖掘後湧出溫泉，使用該泉水洗滌後肌膚重現美貌，因而流傳為療癒聖泉，而「一之湯」為日歸溫泉設施，擁有豐沛泉源、全館源泉不循環供湯。

吉岡溫泉旅館街地圖

距離鳥取車站不遠，開車20幾分鐘就能到，建議最好住上一晚，這裡的懷舊溫泉街很有年代感，必吃必玩景點都在附近，為您精選7家步行即可到，讓你泡完湯後還可以到溫泉街散策，舒服。

#1 株湯モニュメント

千年傳說的療癒美肌秘湯的起點在這裡！就在溫泉街的中央處有個像噴泉一樣冒出溫泉的地標，傳說中最早湧出泉水的地方。

#2 吉岡温泉会館 一ノ湯

這是我見過最寵物友善的溫泉區，還有寵物專用溫泉區也太貼心了吧！更何況這裡還是千年傳說中的療癒秘湯。（繼續閱讀）

泉質特色：

・源泉溫度 51.3°C

・完全不加水、加熱、泉水滑順

・泡完肌膚水噹噹

設施一覽：

・室內外浴池

・包場家庭浴池（含無障礙浴池）

・寵物專用「狗仔溫泉」（需預約，小型～中型犬可用）

・日式休息區＆附設停車場

入浴費用：

・大人700日圓（約台幣141元）

・小孩350日圓（約台幣70元）

・長者65歲以上600日圓（約台幣121元）

#3 摘草之宿 湯菜花

這一家只有三間房的溫馨日式小旅館是吉岡溫泉町內最值得推薦的，一天只接兩組客人，以日式榻榻米空間、源泉掛流的私人湯屋為最大特色，親民價格，還可以免預約直接包場泡千年美肌天然溫泉湯屋。（繼續閱讀）

▲吉岡溫泉區內只有三間房的溫馨日式小旅館，千年歷史100%天然美肌溫泉。

▲如果是櫻花季來的話，應該會更美。

#4 天然足浴溫泉 葦湯

沒想到這裡的足浴非常受歡迎，經過數次都有人在泡，硬是等到空檔才趕緊拍上一張，後來才知道足浴底部鋪了玉石，一邊泡腳一邊踩著石頭按摩穴道，還能有美肌效果，難怪如此受歡迎了。

#5 パーラー株湯

就位於鳥取市千年歷史古湯 「吉岡溫泉一之湯」正對面，也是吉岡溫泉社區很有名的老宅咖啡，建築為昭和初期（1927年）古民家改建，吉田老闆還是あづまや旅館第三代。這裡的人氣招牌有三種口味 布丁、咖啡、冬季每日限定草莓百匯聖代，咖啡更是採用自家烘焙製作，把曼特寧咖啡豆用溫泉水精製處理，咖啡使用製作少量生產的公豆，酸味較少苦味較重。（繼續閱讀）

▲吉岡温泉區老宅咖啡廳，推薦溫泉水做的咖啡、飲品及布丁。

#6 天然酵母 麵包工房 樂童（gakudou）

這家麵包工房真的很值得買！嚴選天然酵母、無添加，使用天然樂健寺酵母，原料來自蘋果、紅蘿蔔、山藥等，不使用雞蛋、牛奶、奶油，發揮小麥本身的原味，無添加物、無化學調味料，盡可能選用對身體友善的天然食材。

▲店面小巧可愛帶童話風。

▲也有露天室外座位。

▲店內反而有點太狹小，沒有內用座位。

▲這家麵包真的好天然，而且也好吃。

胡桃麵包 くるみパン 350日圓（約台幣77元）

加入香脆胡桃，口感紮實越嚼越香，帶有自然堅果香氣！

鹽味法國麵包 塩クッペ 250日圓（約台幣55元）

外皮微酥，內部Q彈有嚼勁，採用無鹽奶油製作，口感清爽不油膩。

麥香貝果 麦パン（ベーグル）290日圓（約台幣58元）

Q彈飽滿，口感厚實，每一口都能嚐到天然穀物的濃郁風味！

#7 アフェクショネイト珈琲 吉岡本店

位於鳥取市的吉岡溫泉町，結合咖啡豆焙煎與咖啡販售專業咖啡店。店內使用兩種不同烘豆機—直火式與半熱風式，靈活運用來展現各種風味的咖啡豆個性，除了現場沖煮咖啡，也提供烘焙豆的批發販售。

▲在地人都直接在這裡買咖啡豆。

▲必點手沖咖啡，缺點就是要等比較久。

▲外帶杯也好看，喜歡。

結論

別看吉岡溫泉街不大，這裡不但溫馨討喜還富含人情味，就連寵物也有專用泡湯區，精緻細膩的服務還很懷舊復古風，有機會來鳥取的話，記得一定要來擁有千年傳說的療癒美肌秘湯泡一下，順便逛逛溫泉街。

出走是為了更深刻回到原來的位置

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