巴塞隆納4月調漲住宿税「最高15歐元」　飯店業憂市場轉移

▲▼聖家堂（Sagrada Família）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲巴塞隆納代表景點聖家堂（Sagrada Família）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

為因應過度觀光與房價飆漲問題，西班牙巴塞隆納宣布將從今年4月起調高住宿稅。根據新規定，住宿稅將從目前每晚5至7.5歐元，提高至10至15歐元（約新台幣368元至552元），依飯店等級不同而有所差異，其中五星級飯店最高可達15歐元。

新制度實施後，巴塞隆納的住宿稅將成為歐洲最高水準之一。根據法案內容，新增稅收的四分之一將用於改善當地日益嚴重的住宅危機。

此外，加泰隆尼亞自治區議會也已通過相關法案，計畫在2028年前全面禁止包括民宿在內的短期租賃住宿。同時，短租住宿的住宿稅也將從目前每晚6.25歐元提高至12.5歐元，等於直接翻倍。

巴賽隆納（圖／國泰航空提供）

▲巴塞隆納是全球熱門觀光城市之一。（圖／國泰航空提供）

此次調整在當地引發不同聲音。部分市民認為，即使加稅未必能完全解決住房問題，但調高住宿稅仍屬合理；飯店業者則擔心，可能影響觀光客意願。統計顯示，巴塞隆納每年吸引約1580萬名觀光客，業界憂心其中一部分旅客可能因此轉往其他城市。

另一方面，巴塞隆納也是全球重要的國際會議城市之一，長期名列全球前四大會展城市。由於會議參與者同樣需要支付住宿稅，也讓業界擔心可能影響未來會展旅遊市場。

