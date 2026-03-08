ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

暑假「兒童免費搭麗星郵輪」3600元起　指定航程每房贈4千消費金

▲麗星郵輪即日起至4月30日祭出三大亮點優惠，包括暑假「兒童免費搭郵輪」。（圖／業者提供）

▲麗星郵輪即日起至4月30日祭出三大亮點優惠，包括暑假「兒童免費搭郵輪」。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

麗星郵輪即日起至4月30日春季旅展期間祭出三大亮點優惠，包括暑假「兒童免費搭郵輪」、指定航次每房加贈4,000元郵輪消費金，以及8月2日基隆出發直航日本東京、大阪的市場獨家航程，鎖定家庭旅遊與暑期度假商機。

 ▲麗星郵輪即日起至4月30日祭出三大亮點優惠，包括暑假「兒童免費搭郵輪」。（圖／業者提供）

▲麗星郵輪即日起至4月30日祭出暑假「兒童免費搭郵輪」專案。

其中，最受親子家庭關注的「暑假兒童免費搭郵輪」專案，適用於7月5日至8月23日期間非周五出發的暑假平日航次，未滿12歲兒童與父母同行即可享船票免費優惠，相關航程每人每晚3,600元起，每航次限量50間。除了暑期檔期外，業者也針對5、6月指定6天5晚航次推出加碼回饋，凡購買指定航次，每房可獲4,000元郵輪消費金，可用於船上餐飲、娛樂或購物體驗。

▲麗星郵輪探索星號,麗星郵輪探索星號夏季活動,星海夏令營,麗星郵輪副總裁徐牧柔。（圖／記者彭懷玉攝）

▲麗星郵輪探索星號。（圖／記者彭懷玉攝）

麗星郵輪更預告，8月2日從基隆港出發的東京、大阪直航航次，將停靠橫濱、清水、大阪與高知，一次串聯日本關東與關西人氣城市，是暑期唯一航次。

另外，台北春季旅展即日起至9日於台北世貿一館登場，現場集結近百家旅行社與旅遊品牌，推出多款海內外旅遊產品與郵輪行程，包括耗資10億元全面升級的歌詩達莎倫娜號，基隆、高雄出發的日韓航線，每人萬元有找。

▲沖繩旅遊,日本旅遊,那霸,瀨長島,夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲沖繩瀨長島。（示意圖／記者彭懷玉攝）

針對團體遊部分，越南芽莊雙跳島行程14,900元起、沖繩23,900元起，甚至北歐冰島265,000元等長程旅遊行程，走一趟蒐集各家情報與優惠。旅展期間，每日前150名入場民眾可獲贈平安米，並有住宿券等好禮抽獎。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 麗星郵輪 日本旅遊 暑假優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

推薦閱讀

暑假「兒童免費搭麗星郵輪」3600元起

暑假「兒童免費搭麗星郵輪」3600元起

台北指南風景區「3種櫻花盛開」

台北指南風景區「3種櫻花盛開」

特搜全台8間人氣開心果甜點！

特搜全台8間人氣開心果甜點！

松屋板橋第2家門市「新埔店」將開幕

松屋板橋第2家門市「新埔店」將開幕

新店500坪倉庫「上萬件老物」供尋寶

新店500坪倉庫「上萬件老物」供尋寶

普吉島全包式渡假村「海陸活動」免費玩

普吉島全包式渡假村「海陸活動」免費玩

台北漢來「住1送1晚」贈島語自助早餐

台北漢來「住1送1晚」贈島語自助早餐

永康街「日式鹽滷豆花」入口即化！

永康街「日式鹽滷豆花」入口即化！

日本岩手全新度假莊園4/23開幕

日本岩手全新度假莊園4/23開幕

咖啡館竟然賣刈包！還能吃到炭烤吐司

咖啡館竟然賣刈包！還能吃到炭烤吐司

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北漢來「住1送1晚」贈島語自助早餐

台中21年燒肉「烤狀猿」創始店4/25熄燈

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

清心福全「4款經典招牌」變迷你燈箱　3/8起消費滿額送限量盲盒

暑假「兒童免費搭麗星郵輪」3600元起

上海鄉村「承德本家」3/8開幕

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

北投周末限定！貴子坑溪旁隱世窯烤麵包

三重「濃稠系麵線」在地超過半世紀！

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

熱門行程

最新新聞更多

暑假「兒童免費搭麗星郵輪」3600元起

台北指南風景區「3種櫻花盛開」

特搜全台8間人氣開心果甜點！

松屋板橋第2家門市「新埔店」將開幕

新店500坪倉庫「上萬件老物」供尋寶

普吉島全包式渡假村「海陸活動」免費玩

台北漢來「住1送1晚」贈島語自助早餐

永康街「日式鹽滷豆花」入口即化！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366