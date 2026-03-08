暑假「兒童免費搭麗星郵輪」3600元起　指定航程每房贈4千消費金

▲麗星郵輪即日起至4月30日祭出三大亮點優惠，包括暑假「兒童免費搭郵輪」。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

麗星郵輪即日起至4月30日春季旅展期間祭出三大亮點優惠，包括暑假「兒童免費搭郵輪」、指定航次每房加贈4,000元郵輪消費金，以及8月2日基隆出發直航日本東京、大阪的市場獨家航程，鎖定家庭旅遊與暑期度假商機。

其中，最受親子家庭關注的「暑假兒童免費搭郵輪」專案，適用於7月5日至8月23日期間非周五出發的暑假平日航次，未滿12歲兒童與父母同行即可享船票免費優惠，相關航程每人每晚3,600元起，每航次限量50間。除了暑期檔期外，業者也針對5、6月指定6天5晚航次推出加碼回饋，凡購買指定航次，每房可獲4,000元郵輪消費金，可用於船上餐飲、娛樂或購物體驗。

麗星郵輪更預告，8月2日從基隆港出發的東京、大阪直航航次，將停靠橫濱、清水、大阪與高知，一次串聯日本關東與關西人氣城市，是暑期唯一航次。

另外，台北春季旅展即日起至9日於台北世貿一館登場，現場集結近百家旅行社與旅遊品牌，推出多款海內外旅遊產品與郵輪行程，包括耗資10億元全面升級的歌詩達莎倫娜號，基隆、高雄出發的日韓航線，每人萬元有找。

針對團體遊部分，越南芽莊雙跳島行程14,900元起、沖繩23,900元起，甚至北歐冰島265,000元等長程旅遊行程，走一趟蒐集各家情報與優惠。旅展期間，每日前150名入場民眾可獲贈平安米，並有住宿券等好禮抽獎。