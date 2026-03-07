台北指南風景區「3種櫻花綻放」　搭貓纜俯瞰粉色山城超夢幻

▲指南風景區近日寒櫻、飛寒櫻與山櫻花齊放。（圖／北市大地處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

繼內湖碧山巖椿寒櫻綻放後，指南風景區櫻花近日接棒開花，粉嫩花海沿山坡層層鋪展，與翠綠山林相互輝映，吸引不少民眾前來捕捉盛景，觀賞期約兩周。

▲指南風景區自2020年起陸續種植櫻花，並持續補植小苗，如今已逐漸成林。（圖／北市大地處提供）



北市大地處表示，自2020年起於園區陸續種植櫻花，並持續補植小苗，如今已逐漸成林，旅客可在同一區域欣賞不同生長階段的櫻花景觀，感受台北山城繁花盛景的春日氛圍。

▲▼指南風景區主要種植寒櫻、飛寒櫻與山櫻花三種品種，花色從粉嫩到桃紅各具特色。（圖／北市大地處提供）



指南風景區主要種植寒櫻、飛寒櫻與山櫻花三種品種，花色從粉嫩到桃紅各具特色。其中，較罕見的飛寒櫻為五瓣單片花型，粉紅色澤較寒櫻更鮮明，接力綻放讓花期延續近半個月。民眾可搭乘貓空纜車從高空俯瞰櫻花林，也能沿著園區步道近距離賞花，徜徉被粉色世界包圍的浪漫。

▲▼古亭河濱公園種植24萬株花海，預估花期到月底。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）



另外，古亭河濱公園種植24萬株花海，總面積達8,875平方公尺，近日躍升社群焦點。台北市水利處表示，今年除了種植金魚草、一串紫及鼠尾草等花種，更首度引進粉蝶花與麝香木，搭配蒲公英裝置藝術與帳篷造景，讓整片花海宛如一幅燦爛的明信片。水利處指出，古亭花海預計持續至3月下旬，建議民眾把握時機前往賞花。