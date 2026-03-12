ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
北海道「隱世Villa」深藏美瑛山林！開窗即見整片銀白雪景

泰國劉德華的美食案內帖 泰國劉德華

曾任FHM男人幫雜誌副主編及遠足出版社主編、台新銀行無限季刊主編、合作金庫樂活理財季刊主編。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者陳莉玟

為了一場雪地寫真，我們住進「緩慢北海道」的「白樺庵Villa」！我們抵達北海道那天沒有下雪，甚至還下雨。民宿管家說前兩天才下過大雪，我們剛好錯過，那一刻其實有點失落。因為這趟來北海道，我只有一個任務—拍一組真正的雪地寫真。沒想到晚上八點開始飄雪，隔天醒來，整個世界都白了。

介紹
我其實注意「緩慢北海道」很久了，一來是台灣品牌把民宿開到日本，本身就很酷；二來是它被森林包圍，冬天下雪時的畫面實在太迷人。這趟北海道自由行，本來就設定好要拍雪地寫真。而且剛好遇上旅展優惠，本館住三天兩夜含早餐台幣5888元，再加800元就能升級入住白樺庵Villa。有時候旅行就是這樣，一切順得太剛好。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲緩慢北海道的本館，辦理住宿、用餐都在這裡。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲本館的客廳布置很溫馨。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲從本館走到白樺庵Villa只要3分鐘。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲被森林包圍的民宿好像電影場景。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲緩慢北海道本館的夜色。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

一夜大雪

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲一早起來，整個民宿變成銀白色的世界！

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲肉眼還看得到大雪紛飛。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

早餐與書房空間
早餐內容不浮誇—沙拉、湯、蛋、主菜與吐司。第一天的主菜是雞肉，第二天則是豬排，菜色會有些微變化。那兩片吐司真好吃，烤得酥香，抹上奶油或果醬，質樸卻可口。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲第一天早餐的主菜是雞肉。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲第二天早餐主菜是豬排，配著生菜很好吃。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲吐司可能是北海道鮮乳做的，特別香，但我烤得有點焦。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲果醬、奶油自取。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲二樓「緩慢書房」的氛圍很棒，很適合在這喝咖啡、看書。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲透過眼前的大窗，北海道的美麗一覽無遺。

白樺庵Villa空間設計與入住感受
雖然在網路上看過許多次Villa的照片，但住進去時還是跟想像不一樣。從外觀看是一棟房子，但實際上裡面沒有真正所謂的「樓層」。門口進去是玄關與簡易廚房，踩階梯上去是衛浴，轉彎上去是客廳，再往上才是睡眠區。白樺庵Villa分成A、B二種，Villa A只有一間，約17坪，應該就是我們住的，不可加人，睡的是日式床墊。Villa B有四間，約21坪，睡的是日規雙人床，最多可加2人入住，睡沙發床。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲白樺庵Villa入夜後的景色。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲最左邊就是我們住三天兩夜的Villa。

整棟沒有傳統隔間，但採光很好，大片玻璃讓自然光灑滿室內。它不像傳統概念的Villa，沒有泳池、沒有私人花園或庭院，更像一件建築作品。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲樓梯非常多，實際使用上不是很方便。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲Villa的客廳不大，兩個大行李箱攤開就沒位子了。右邊小樓梯上去後要往後走才是睡覺的地方。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲北海道下午4點就天黑，所以連兩天的晚餐都是買東西回來煮，在小客廳吃。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲白天出太陽時，在房間內拍照也很美。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲看著窗外的雪景非常療癒。

優缺點分析

優點
►森林環繞的氛圍無可取代
►浴室有洗衣機
►大浴缸泡澡很舒服
►廚房設備完整，甚至有手沖咖啡器具

缺點
►行李空間有限
►動線階梯多
►半夜上廁所需要走好幾階樓梯

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲廚房與我的30吋胖胖箱。

▲▼白樺庵Villa。（圖／泰國劉德華授權提供）

▲浴室與我的29吋行李箱。

心得
如果你期待的是豪華與寬敞，它可能不完全符合。但如果你喜歡森林、喜歡設計、喜歡讓旅程慢下來——緩慢北海道會讓你記得很久，這會是一間會留下記憶的Villa。推薦年輕情侶可以來住，但帶小孩或長輩的話，並不建議入住Villa。

緩慢北海道

地址：日本〒071-0200 Hokkaido, Kamikawa District, Biei, Midori, アダージオ

泰國劉德華的美食案內帖
如果你跟我一樣已到中年， 無法再大吃大喝滿足年輕還在發育的肉體， 那就跟著我慢慢品嚐特色美食、走逛發掘各地美景。 泰國劉德華的美食案內帖，隨時歡迎光臨：部落格粉絲團

