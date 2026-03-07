曾是MV拍攝場景　新店藏「500坪復古祕境」上萬件老物開放尋寶

▲新店「好時光舊物倉庫」蒐集上萬件古物，古著約占整體的一半數量。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

新店通往烏來的新烏路旁，一處約500坪的「好時光舊物倉庫」收藏著上個年代的記憶。上萬件老物被細緻分區陳列，歐美風格招牌、更衣室，甚至搬進經典跑車與偉士牌，宛如搭乘時光機，誤闖電影場景中，輕鬆拍出時尚雜誌般的復古大片。

▲▼「好時光舊物倉庫」甚至搬進經典跑車與偉士牌；更衣室如走進片場。（圖／記者彭懷玉攝）



事實上，「好時光舊物倉庫」已在當地矗立約15年。最初它並未對外開放，而是作為廣告、影像與電影拍攝的專業場景基地，就連五月天也曾到此拍攝MV。直到前年聖誕節舉辦特賣活動後，這座神祕倉庫逐漸被更多人發現。經過團隊重新整理與規劃，終於在去年10月正式對一般民眾開放，讓更多人得以走進這座藏著無數故事的老物世界。

▲▼英倫風沙發區販賣皮鞋、西裝、領帶等男士用品；上萬件商品琳瑯滿目。（圖／記者彭懷玉攝）



負責人張振益表示，整體空間接近600坪，目前開放參觀與選購的區域約400坪，其中近一半為古著區，另外還規劃了選物區、餐廳區與家具區。空間裡收藏著老相機、古董雜貨、公仔、北歐風與鄉村風家具、精品擺飾等各式物件；二樓及部分區域則作為倉庫，存放服飾、包包、家具與復刻擺飾。寬敞的動線與開闊空間，讓人慢慢巡遊，發現屬於自己的驚喜。

▲▼北歐風家具都有標價；餐廳造景區有各式茶壺、鍋碗瓢盆供選購。（圖／記者彭懷玉攝）



由於早期主要作為拍攝場景，團隊為了滿足畫面構圖與美感需求，長年從海外蒐羅各式美式老物件，使整體空間散發濃厚的美式復古氛圍。像是要價逾3萬元的潛水鐘、經典唱片點唱機、老式打字機等，都靜靜陳列在角落，等待被重新看見。

▲▼要價逾3萬元的潛水鐘、經典唱片點唱機、老式打字機等應有盡有。（圖／記者彭懷玉攝）

二手家具則以北歐與鄉村風格為主，從電影中常見的復古搖椅、浴缸，到桌椅與沙發一應俱全，每件物品彷彿都承載著不同年代的生活片段。價位從50元到數萬元不等，即便不購入，細細端詳每樣商品，推測它的用途和過去經歷，便足以讓人逛到忘記時間。

▲▼美式選物區和最後方的衛浴區。（圖／記者彭懷玉攝）



張振益也分享，在歐美與日本，二手跳蚤市場（Flea Market）與車庫拍賣文化早已十分成熟。對他而言，讓不再使用的物件重新流動，不僅能以更平實的價格帶來購物樂趣，也讓物品延續生命、減少浪費，象徵故事的再次啟程。