巴黎「文森城堡」曾是皇室重要避難所！城牆厚達3公尺還設有箭孔

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

位於巴黎東方文森森林北方的文森城堡（Château de Vincennes）雖然不如凡爾賽宮、楓丹白露宮知名，卻是法國王室的重要據點，直到路易十四將宮廷遷到凡爾賽宮前，這邊跟西堤島上的西堤宮、羅浮宮都是法國國王在巴黎區域的重要居所跟避難地點。

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文森城堡簡介

現在的文森城堡看起來還算新穎，但它的歷史其實蠻悠久的。這區域在12世紀末就有皇家居所，部分國王（例如：路易九世，即修建聖禮拜堂的聖路易）還蠻常使用的；英法百年戰爭期間，查理五世（Charles V of France）為了在巴黎附近有更安全的居所而大幅修建城堡，所以這邊既是國王居所也是具備防守功能的要塞。

直到路易十四將宮廷搬到凡爾賽宮前，文森城堡都是王室經常使用的場地，歷年來也曾關押重要犯人，例如：孔代親王、尼可拉斯·富凱、狄德羅等等，亨利四世成為國王前也曾是這邊的階下囚。這邊後來的用途非常多變，曾經設有瓷器工廠、軍工廠、火藥庫等等，也曾經充當軍事基地，也是法國在二戰初期抵抗納粹的重要指揮據點，在1980年代經歷過大幅度整修。

文森城堡的參觀方式很簡單

入內之後可以先去遊客服務中心索取導覽機跟導覽小冊（沒有中文），於廣場逛逛後進入城堡本體。園區內的禮拜堂也可以參觀，那是參考西堤島的聖禮拜堂蓋的，但結構比較單純、只有一層。強烈建議不要在11：30至14：00造訪文森城堡，可能會遇到禮拜堂暫時關閉。

交通

由巴黎市區到文森城堡還算方便，城堡附近有地鐵站–Château de Vincennes，由該站搭乘1號線到巴黎核心區域的協和廣場約20分鐘，蠻好排進巴黎行程的。

▲文森城堡的庭院。

▲右邊是我沒參觀的禮拜堂（中午休息）。

▲庭院的另一側。

文森城堡主塔

主塔區域是文森城堡的參觀重點、最高點超過50公尺，是當時數一數二高的防禦工事。順著動線進入主堡的庭院後可以根據導覽機的建議來遊覽，通常會先走螺旋樓梯到最上方的觀景台眺望一下周遭景色，再順著導覽機的說明參觀其他區域。

觀景台的區域其實沒什麼特別的，就只是由比較高的地方看看旁邊的建築，最顯眼的當然是旁邊的禮拜堂。看完之後回到下層順著動線參觀，主塔最上方三層樓不開放、可參觀的地方並不多。

▲通過下方的橋梁就可以進入主塔區域。

▲主塔的庭院。

▲主塔區域的最下層。

▲由這個螺旋階梯可以到上層。

▲觀景台的景色。

參觀的時候，通常是根據導覽機上的動線於城堡各區域漫遊，但我會先介紹城牆，再簡單說明內部展間，跟導覽機有一點差異。城堡的城牆也是參觀重點，這個城堡一開始的用途是堅固的皇家居所，所以不像凡爾賽宮、楓丹白露宮、香波爾城堡等等單純炫富的豪宅，文森城堡還保有一些防禦工事的遺跡。

這邊的城牆厚達3公尺，通道設有箭孔，它的設置方式可以保護弓箭手又不妨礙其視野，箭孔下方也有孔洞，敵人入侵時可由這些地方倒下熱油，這些都是當時城堡常見的防禦工事。

▲箭孔。

▲倒熱油的位置。

▲下方進入主塔的唯一入口，中間高處是剛剛介紹過的觀景台。

▲主塔四周的城牆與步道。

文森城堡內部可以參觀的展間其實非常少

這邊跟聖米歇爾山的修道院一樣，不管過去有多麼華麗，都禁不起歲月的摧殘、內部早已斑駁不堪，用家徒四壁來形容也不為過。內部展間的介紹重點是查理五世，就是前面說到大幅改建城堡的那位國王，他是英法百年戰爭時期法國的代表性國王，導覽機會介紹他在這邊的生活狀況，包含他的書房、保管重要物品的區域等等，也會簡單說明大廳，他就是在那邊與大臣商議國事或舉辦音樂會。

另一個重點區域是監牢

前面有提到文森城堡曾經囚禁不少知名犯人，這邊不是用來關押小混混的一般監獄，沒有一定地位的人還沒資格進來呢！在國王還住在這區域時，可以想成這些犯人是被就近看管。目前已經看不到牢房了，頂多就是由牆上的塗鴉判斷那地方可能充當監獄。

▲大廳，會介紹一些查理五世的事蹟。

▲這邊好像是監獄。

▲這些是某位被拿破崙關押的主教的作品。

▲這個空蕩蕩的地方是查理五世的書房，導覽機會介紹他在這邊的情景。

心得

平心而論，文森城堡既不是巴黎重要景點，而且內部可以參觀的地方稱不上豐富，我多次造訪巴黎也才來過一次，如果沒在巴黎待8到9天，不用特地過來。但這邊其實算是蠻有特色的，相較於凡爾賽宮、楓丹白露宮，這邊還是保留中世紀堡壘的設施，沒看過的人會覺得蠻特別的，加上交通還算方便，特地跑一趟也不會不值得！

文森城堡

地址：Av. de Paris, 94300 Vincennes, 法國

開放時間：10：00－17：00

票價：€ 13（約新台幣477元）可憑巴黎博物館通行證免費參觀

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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