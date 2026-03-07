松屋板橋第2家門市「新埔店」將開幕　鄰近致理科技大學

▲松屋公布板橋第2家門市為「新埔店」。

記者黃士原／台北報導

日本知名平價牛丼品牌「松屋」繼續籌備新分店，官方臉書粉專昨日公布，板橋第2家門市「新埔店」即將開幕。

松屋去年底就在徵才網透露，即將在板橋開出第2家分店，地點鄰近捷運站與知名大學。官方臉書粉專昨日揭曉該門市為新埔店，確實附近有新埔站與致理科技大學，但僅說即將開幕，尚未透露確切日期。

▲「松屋Ｘ松乃家」複合店昨落腳西門町。（資料照／記者黃士原攝）

2018年9月登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前雙北地區有13家門市，第14家則是首度跨出雙北地區的「桃園南平店」，已於去年底開幕。

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店同樣去年底開幕，同時供應牛肉飯與炸豬排餐點，根據松乃家官網的菜單，定食類有小食豬排、招牌炸豬排、小食味噌豬排、招牌味噌豬排、嫩炸雞里肌、味噌雞里肌及本格唐揚炸雞可選，價格195元起。

▲滿雞軒的鴨高湯為主要特色。（圖／記者黃士原攝）

另外，由拉麵奇才「橋本友則」創立、連年蟬聯日本Tabelog百名店的鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」，1月底才登台開出首店，過完農曆春節後就傳出進駐中和環球購物中心，預計3月28日開幕。

來自日本的「滿雞軒」，主要特色是鴨高湯，以取出鴨胸、鴨腿肉後的整副鴨架與清水慢熬，充分釋放鴨肉的鮮美滋味，湯頭清爽卻不失深度。拉麵口味有鹽味、醬油兩種選擇，並且會加進數滴鴨油與松露油增加風味。配料為燻製鴨胸叉燒與骰子型鴨腿，口感鮮嫩且香氣濃郁，依湯頭風味分別佐以蔥丁或蔥段及少許的柚子清香提鮮。