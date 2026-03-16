柏林「薩克森豪森集中營」深度導覽！殘酷Kill Zone感受當年絕望

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

作為德國首都，柏林相對於德國其他城市，自由行有個非常重要的主題：納粹，畢竟它是二戰時德國的政治中心，納粹與希特勒在這邊策劃了一連串的陰謀詭計。這篇遊記介紹的是位於柏林北邊奧拉寧堡的薩克森豪森集中營（Sachsenhausen），即大柏林區域開放參觀的集中營，也會順帶介紹慕尼黑的達豪集中營及柏林其他納粹景點。

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薩克森豪森集中營（Sachsenhausen）

位於柏林北邊奧拉寧堡（Oranienburg）的薩克森豪森集中營是大柏林區域最知名的集中營，運作時間是1936至1945年，納粹第一個集中營是慕尼黑近郊於1933年開始運作的達豪集中營。現存集中營的區域規模不大、參觀約需1.5至2.5小時，雖然恐怖程度應該不如波蘭的奧斯威辛集中營，但是參觀集中營向來不是個讓人感受到良善美好的體驗。這邊關押了約20萬人，成千上萬的人死於疾病與飢餓。

在二戰結束後，直到1950年蘇聯紅軍都還有使用這營地，1961年起東德政府在這邊設立紀念區，目前的營運是在德國統一之後於1993年起運作的。參觀動線比較特別，一定要通過遊客中心才能進到集中營區域，也要由那邊出入園區，可租借英文導覽機，但除非英文絕佳，不然應該沒耐心慢慢聽。進入園區之後建議先看一下外面的集中營區域示意圖，比較容易理解之後的參觀動線。

▲薩克森豪森集中營的外圍。

▲一律從遊客中心進出集中營的參觀區域。

▲白色是遊客中心，黃色是集中營大門。

通過遊客中心之後就是沿著主要幹道前進，通過鑄有「Arbeit macht frei」（勞動帶來自由）的鐵門後進入集中營區域。要維持集中營需要眾多的行政與軍事人員，他們當然不可能跟囚犯混居，所以主要幹道周遭就是這些行政、軍事、醫療人員的居住與辦公區域。

在集中營入口附近有以前指揮官的辦公室，是這集中營少數保留至今的建築，裡面展示了一些文物，主要是介紹當時幹部們的資料，跟指揮官的辦公室。辦公室對面是咖啡館、廁所，不過要通過長長的展覽區域，因為時間有限我就沒參觀那邊了。

▲通往集中營大門的幹道，右邊是以前的行政區域。

▲漫天大謊：Arbeit macht frei（勞動帶來自由）。

▲這樸素的建築就是指揮官小屋。

▲展示了囚犯跟軍官的資料。

▲其中一間辦公室。

在規劃德國境內的集中營行程時要有兩個認知

絕大多數的建物都被摧毀了、僅保留一些供人緬懷的設施，所以自己逛的時候無法太深入，參加導覽就是另一回事了。德國的集中營不是用來執行「最終方案」（Final Solution），所以不會介紹太多大屠殺手段。

換句話說，參觀用來執行「最終方案」的集中營（例如奧斯威辛）要有心理準備，看到的慘無人道絕非德國集中營可比擬的。目前的薩克森豪森集中營可參觀的設施不多，通過大門之後可以留意牆邊的Kill Zone，如果囚犯進到這區域守衛可以不警告就射殺。

▲這就是Kill Zone。

▲這集中營很空曠，前方建築其中一棟是洗衣房，中間高聳的是紀念碑。

特別之處在於，有個地方是供當時德國知名的製鞋公司測試鞋子、軍靴的耐用度，被選為測試員的囚犯，需在不到一公里的地方不停奔跑，直到鞋子解體（通常約三千公里，一天要測試約40公里），而且還要測試在不同地形與負重的狀況。納粹是德國人的共業，畢竟就是他們默許這一切發生，甚至他們的企業也利用這些慘無人道的手法獲取利益。

▲這就是跑道。

集中營內的建物目前只有五棟，除了紀念碑周遭的兩棟，其他三棟就是一間囚房跟兩間生活區域。去那邊之前可以四處在集中營走走拍拍，如有租借導覽機，可以參考地面上的編號聽導覽，總之這邊蠻空曠的。

▲空無一物的園區，只有大門。

▲殘存的角樓。

▲前方就是現存的兩棟營舍，旁邊有一棟囚房。

關於薩克森豪森集中營的囚房

目前只保留一棟，用途就是拿來刑求或關押犯人的牢房，裡面有展示各種噁心變態的刑求方式，不過是用插畫而非照片，可以放心地看。

▲囚房外觀，不用太堅固，反正都是在集中營、跑不掉。

▲囚房內部。

▲展示過往刑求的樣貌。

▲一間間的，部分有擺放紀念的鮮花。

最後一個參觀設施就是生活區，不過目前的生活區是根據倖存者的記憶重建的，不是最原始的樣貌，大致就是介紹浴室、廁所跟睡覺的地方。當時常常是300－400人共用一個營舍，短短半小時要用兩個洗手台搞定盥洗、只有冷水，三不五時就有納粹黨衛隊在這邊溺死囚犯。

至於廁所，只有早上跟晚上可以使用，偶爾中間休息也可以用，當然是沒有隔間，那麼多人共用真的是既噁心又沒隱私，偶爾納粹黨衛隊也會在這邊謀殺囚犯。

▲生活區外觀，有兩棟。

▲早上要擠在這邊盥洗。

▲廁所。

▲睡覺的地方。

其他柏林納粹景點

恐怖地形圖

位於查理檢查哨附近的恐怖地形圖在納粹掌政時期是政府建築群，最重要的機構就是SS（Schutzstaffel，納粹黨衛隊）、蓋世太保（Geheime Staatspolizei，縮寫：GESTAPO，意為秘密國家警察）等等，簡而言之，就是納粹組織中跟安全及警察有關的機構。

恐怖地形圖的參觀可分為兩部分：外觀跟內部展覽。外觀其實沒什麼好看的，內部導覽主要是介紹黨衛隊與蓋世太保的發展歷程、納粹在歐洲各國胡作非為的方式、納粹審判與追捕，比較特別的是有策展荷蘭在納粹治下的猶太人處境。

德意志抵抗紀念中心

這邊是為了紀念二次大戰時德國人反抗納粹暴政的各種抵抗活動，最知名的就是發生於1944年7月20日的「7月20日密謀案（20 July plot）」。除了花不少篇幅介紹7月20日密謀案，也會分享不少當時挺身對抗納粹的德國百姓，當然大多下場不好，不是逃亡就是坐牢，還有不少人被處決。如果對二次大戰的德國歷史有興趣，除了造訪集中營，也可來這個紀念中心走走，參觀時間約需1小時。

歐洲被害猶太人紀念碑園區

位於布蘭登堡門南邊的歐洲被害猶太人紀念碑於2004年完工，主要設計師是美國建築師彼得·埃森曼（Peter Eisenman）。與其說是紀念碑，倒不如說是一個園區，地面是共2711塊混凝土建物（原本規劃是4000塊，因要興建遊客中心而縮減成2711塊），每塊的長跟寬都固定（長：2.38m，寬：0.95m），高度不一定，形塑出無言、冰冷的水泥叢林，彷彿在訴說二次大戰時源源不絕的大屠殺悲劇，但重點其實是地下層遊客中心的導覽內容。

慕尼黑–達豪集中營

距離慕尼黑市中心16公里的達豪集中營是納粹德國成立的第一個集中營，1933至1945年使用期間，總共關押超過18萬人，超過3萬人死亡，來這邊要有心情會變很糟的心理準備。主要的參觀設施是博物館（以前的行政大樓）、營舍（全數拆除再重建兩棟）跟周遭設施，要全部看完真的要超有毅力的，單單看資料館的英文故事就很哀傷了。

心得

薩克森豪森集中營其實蠻不錯的，就是遠了點，安排行程有點麻煩。 除了自行規劃路線，也可以考慮由線上旅遊平台報名相關導覽行程，解說都蠻豐富的。

薩克森豪森集中營

地址：Str. der Nationen 22, 16515 Oranienburg, 德國

開放時間：08：30－17：00

票價：免費入場，含英文的語音導覽機€ 3.5（約新台幣128元）

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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