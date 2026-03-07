ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北漢來「住一送一晚」3月限定　贈島語自助早餐

▲台北漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲台北漢來大飯店無邊際泳池。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台北漢來大飯店將於3月11日至3月31日推出「三月城市度假日」指定日專案，雙人入住豪華客房每晚6,815元起，含島語餐廳自助早餐，並可使用健身房、戶外泳池與三溫暖等館內設施。指定入住日包括3月12、13、15、17、22、23、29、30及31日，讓旅人不必遠行也能在城市中享受放鬆假期。

▲台北漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲▼即日起至31日推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，行政豪華客房買一晚送一晚19,000元。（圖／業者提供）

▲台北漢來大飯店。（圖／業者提供）

此外，即日起至3月31日同步推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，入住高樓層行政豪華客房19,000元，可選擇同晚入住兩間或連住兩晚，每日限量5組。

▲台北漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲貴賓軒行政酒廊位於25樓，能俯瞰台北城市與山景交織的絕美天際線。（圖／業者提供）

「雙寵奢享買一送一」專案除了可品嘗風靡全台的島語餐廳自助式早餐、使用無邊際泳池等設施外，位於25樓的貴賓軒行政酒廊，每日下午5點至8點半Happy Hour提供餐點與飲品，周一至周四更推出以南港在地元素打造的茶酒特調「遇見南港」與「桂花香」，在高空景觀中品味茶香與微醺氛圍。

▲台北漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲貴賓軒行政酒廊平日Happy Hour限定推出創意茶酒「遇見南港」及「桂花香」。（圖／業者提供）

另外，將捷金鬱金香酒店即日起至3月31日祭出「服務業同業住房專案」，適用於觀光旅遊業、餐飲業、航空業及大眾交通運輸業從業人員，雙人入住含早餐每房4,300元起，另加贈酒店R樓望高樓「星巴克咖啡服務飲品」，旅客可在高處一邊品味咖啡香氣，一邊遠眺淡水河岸景致，為旅程增添悠閒片刻。

▲將捷金鬱金香酒店推出「服務業同業住房專案」。（圖／業者提供）

▲▼將捷金鬱金香酒店推出「服務業同業住房專案」，加贈酒店R樓望高樓星巴克咖啡。（圖／業者提供）

▲將捷金鬱金香酒店推出「服務業同業住房專案」。（圖／業者提供）

酒店座落淡水河岸第一排，擁有開闊河景與綠意草坡景觀，在客房內欣賞夕陽餘暉，或漫步園區感受海風與河景交織的療癒氛圍，都能暫時遠離日常壓力。周邊亦鄰近淡水老街與紅毛城等人氣景點，旅客在住宿之餘也能順遊周邊，安排愜意的小旅行。

▲將捷金鬱金香酒店推出「服務業同業住房專案」。（圖／業者提供）

▲專案適用於觀光旅遊、餐飲、航空及大眾交通運輸業的夥伴們。（圖／業者提供）

