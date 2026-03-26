奧地利第二大城「格拉茲」散步攻略！軍械庫藏品超過三萬件

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

奧地利第二大城格拉茲為名列世界文化遺產的古都，除了必去的城堡山、艾根堡宮，另一個必訪區域就是舊城區。這個城市鄰近匈牙利、義大利、斯洛維尼亞，建築與文化頗受這幾個地區的薰陶，而這便反映在格拉茲的舊城區，也是世界文化遺產區域之一。通常到這區域一定會去主廣場跟州政廳一帶拍拍照，但我也很推薦參觀兵器博物館與斐迪南二世皇帝陵墓。

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格拉茲主廣場與州政廳

格拉茲城區被列入世界文化遺產的主因是多元而保存完善的建築，這體現在格拉茲主廣場（Hauptplatz der Stadt Graz）與州政廳（Grazer Landhaus）一帶，旁邊的大街Herrengasse（紳士街）也是格拉茲的逛街區域，附近的巷弄也有不少值得逛逛的小店。

主廣場最顯眼的建築是市政廳（Grazer Rathaus）

16世紀舊市政廳不敷使用、於目前的位置興建了新市政廳，然後在19世紀改建為目前比較偏向古典主義的建築。市政廳沒開放參觀，就是一個拍拍照的地標，周遭的建築也是色彩繽紛、非常好拍。這區域最顯眼的為市政廳斜對面的 Luegghaus，外牆的藤蔓雕刻非常吸睛，由旁邊的 Sporgasse 直行就會到城堡山，沿途也有一些賣店可以逛。

▲中央廣場與市政廳。

▲廣場的噴水池。

▲揹著耶穌的聖克里斯多福。

▲絕對不會錯過的Luegghaus。

州政廳

由市政廳前面的Herrengasse（紳士街）走一小段就會到州政廳（Grazer Landhaus），沿途也可以欣賞一些立面非常特別的建築。州政廳沒有開放參觀，但可以到庭院晃晃，這種由多層樓涼廊構成的庭院在義大利比較常看到，德國、奧地利雖然也有但不多。州政廳旁邊是遊客中心與史泰利亞軍械庫（Landeszeughaus），這個軍械庫是奧地利數一數二的兵器博物館。

▲遊客中心與史泰利亞軍械庫入口。

▲州政廳。

▲州政廳的庭院，無法進入建築內部。

沿著 Herrengasse 走下去就會到瑪麗安紀念柱（Mariensäule），那算是這個散步之旅的盡頭，這條街是格拉茲的主要逛街大道，不妨花點時間於賣店晃晃。州政廳對面還有一條小路Stempfergasse，沿著那條路走就可以到格拉茲大教堂（Grazer Dom，又稱為 Dom St. Ägidius），旁邊則是斐迪南二世皇帝陵墓（Mausoleum Kaiser Ferdinands II.）。

▲由Stempfergasse看州政廳。

▲Herrengasse。

▲濕壁畫。

▲瑪麗安紀念柱。

在這區域散步的時候不妨留意路牌，以上介紹的地方大多屬於世界文化遺產的一部分，可以看一下路牌，跟一般街道的路牌截然不同，還蠻特別的。

史泰利亞軍械庫

史泰利亞軍械庫（Landeszeughaus/Styrian Armoury）位於遊客中心、是很奇妙的格拉茲景點，與過往戰火頻仍有很大的關係。以前這區域經常受匈牙利與奧斯曼土耳其帝國的侵擾，當地統治者不勝其擾、於17世紀設立軍械庫，也成為哈布斯堡王朝東南區域最重要的軍事裝備供應設施。18世紀起戰火逐漸平息、軍械庫的重要性降低，最終於19世紀末轉型成軍事博物館。1683年鄂圖曼帝國圍攻維也納失利後，國力大衰，再也無法興兵大舉進犯哈布斯堡王朝的領地。

這邊的展示區域分為四層

藏品超過三萬件，主要是盔甲、槍械，搭配館方提供的英文小冊，還算有趣，可以知道當時軍事裝備的用途與轉變，也會簡單介紹武器貿易的狀況。此外，還有一些特別的展品屬於王室或貴族，小冊也會簡單說明其特色！

Level 1 展出的文物大多為16－18世紀的火炮

有滑膛槍、加農砲等等，除了簡單說明這些兵器的用途，也會說明以前武器的交易，比較有趣的是當時是秤重代替數量，應該是大量採購時無法細算數量。

▲用來秤重的器具。

▲刺刀。

▲上面有購買者的代表動物。

Level 2－3的文物以不同兵種的盔甲為主

有些盔甲上的圖案非常繁複，那些可能是用來炫耀的，不會真的穿到戰場。相較於其他兵器博物館，這邊可以更靠近的欣賞盔甲細節，搭配導覽手冊的介紹就可以對當時的使用狀況有基本理解，但切勿碰觸展品。

這邊也會介紹當時格拉茲軍工業的發展

有些人因免稅而跑到這邊落地生根，甚至有女性因為丈夫跑路而需要獨自經營，後來成為當地著名的工匠。在逛的時候應該可以發現有一區的盔甲上有明顯的彈痕，那是用來測試的盔甲，簡單來說就是挑出各個部位的盔甲，看它們是否經得起10－12公尺外的手槍射擊，如果沒通過，廠商必須自費替換產品！

▲輕騎兵的鎖子甲，讓他們在騎馬時還是可以保有靈活度。

▲16世紀由紐倫堡傳入的軍官手槍，槍柄是用牛骨製成。

▲格拉茲當地重騎兵的盔甲，提供絕佳的保護性，代價是重達25公斤。

▲16世紀的盔甲，拋光後的葉狀紋飾在黑色底色下格外顯眼。

▲製作中的盔甲。

▲上面的彈痕是驗收時產生的。

▲19世紀時某位貴族捐贈的文物，由因斯布魯克的工匠製作本體、奧格斯堡的工匠加上裝飾。

博物館最上層（Level 4）

展示了不少狼牙棒、戟、雙手劍之類的武器，狼牙棒的使用門檻很低、適合配發給民兵，而雙手劍不好使，擅長這種兵器的人可以享有比較優渥的薪資。這邊還有一個有趣的介紹，長棍狀（棒狀）武器原本在戰場上很常見，火藥武器普遍後它們在戰場上漸無用武之地，但還是常見於儀式場合。

▲很特別的鋸齒狀武器。

▲雙手劍。

▲彎刀，下方的盾牌很重、可抵抗火槍。

斐迪南二世皇帝陵墓與格拉茲大教堂

斐迪南二世皇帝就任神聖羅馬帝國皇帝前，是格拉茲所屬區域內奧地利的大公，於統治期間發起了斐迪南二世皇帝陵墓（Mausoleum Kaiser Ferdinands II.），是非常華麗的巴洛克樣式建築，但完工時他早就過世。皇帝的棺木是放在地下墓穴、勉強可以看到一尊安息的雕刻，仔細觀察上面的圓頂，可以看到不少地名、旗幟，那是象徵哈布斯堡家族的世襲領地。

▲神聖羅馬帝國皇帝斐迪南二世的陵寢。

▲皇帝的陵墓在下方。

▲皇帝的陵墓。

▲陵墓上方的圓頂。

▲仔細看可以看到一些城市或旗幟。

▲哈布斯堡家族直屬領地的紋章。

另一位顯眼的角色是聖凱瑟琳（Catherine of Alexandria）

這邊的主祭壇就是為了紀念這位聖人，最下方是她從容就義的模樣，中間的雕刻當然就是她了，最上方則是她榮升天國、與聖母相會，仔細觀察外面正立面上方，也可以看到她被斬首前的模樣。這邊的天頂壁畫可以欣賞，主題是1683年的維也納圍城戰，另一個祭壇則是紀念聖母，最上面的雕刻可能是加百列與撒旦！

▲這是聖母的祭壇。

▲聖凱瑟琳的祭壇。

▲被斬首的聖凱瑟琳。

▲1683年的維也納圍城戰。

格拉茲的大教堂（Grazer Dom）聖基爾斯主教座堂（Domkirche zum Heiligen Ägydius in Graz）就在斐迪南二世皇帝陵墓旁邊，教堂旁邊有超顯眼的濕壁畫，那是為了紀念格拉茲在15世紀遭遇的慘況，瘟疫、戰爭和蝗災，教堂另一面的雕刻則是緬懷一戰犧牲的軍人與百姓。

▲格拉茲的大教堂。

▲紀念一戰犧牲的人。

聖基爾斯主教座堂的現行建築可以追溯到15世紀

雖然歷史悠久，其實就是一個歐洲常見的巴洛克樣式教堂，有經過的話可以進去看看，就是欣賞一些祭壇、油畫之類的文物，沒有太多文字介紹。裡面有兩個超顯眼的聖物匣，那是由象牙製作的，於17世紀起在教堂陳列，歷史當然更為悠久。

▲教堂內部。

▲主祭壇。

▲左邊是聖彼得、右邊是聖保羅。

▲聖物匣。

▲揹著耶穌的聖克里斯多福。

這區域附近還有一個格拉茲地標

Doppelwendeltreppe（雙螺旋樓梯），是一個有兩個螺旋樓梯的小塔樓、為16世紀左右的建築。這個樓梯屬於過往格拉茲城堡的一部分，就在教堂往城堡山的路上，有興趣的話可以繞道，蠻近的。這邊單純是樓梯設計有點特別，上面沒有眺望點，時間不足可以略過。

▲雙螺旋樓梯。

心得

格拉茲以其完整保存的多種建築風格而被列入世界文化遺產，本文介紹的舊城區就是其中的核心，基本上就是走走拍拍的行程，沒有太多付費景點。

Landeszeughaus（兵器博物館）

地址：Herrengasse 16, 8010 Graz, 奧地利（Google Maps 位置圖）

開放時間：僅於4－10月開放10：00－18：00（周一閉館）

票價：單買 € 13（約新台幣482元）、一日票€ 20（約新台幣741元）還可以參觀艾根堡宮等由 Universalmuseum Joanneum 營運的博物館，建議詢問服務人員

Mausoleum Kaiser Ferdinands II.（斐迪南二世皇帝陵墓）

地址：Burggasse 3, 8010 Graz, 奧地利（Google Maps 位置圖）

開放時間：09：00－18：00（周一閉館）

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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