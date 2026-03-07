日本岩手全新度假村4月開幕　住進百年森林牧場、體驗柴燒桑拿

▲日本岩手縣全新度假莊園「Azuma Farm Koiwai」將於4月23日開幕。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

日本東北再添度假新據點！由Azumi Japan與JR 東日本合作打造的全新度假莊園「Azuma Farm Koiwai」將於4月23日正式開幕。度假村坐落於岩手縣岩手山南麓的小岩井農場，規劃24間獨棟別墅客房，旅客能沉浸在被原始森林、牧場景觀圍繞的慢活體驗。

▲Azuma Farm Koiwai 公共空間。（圖／業者提供）

小岩井農場創立至今已有130多年歷史，最初是一片火山地，經歷長時間開墾與經營，如今已成為日本知名的牧場與森林景觀地之一。農場總面積約3,000公頃，園區內多棟農務建築更被指定為日本「國家重要文化財」，象徵日本農業發展與自然共生的歷史縮影。此次新開幕的Azuma Farm Koiwai就位於農場一隅，占地約8公頃。

▲客房以大量木質元素打造，並透過大片窗景將周圍森林景觀引入室內，營造靜謐而溫潤的住宿氛圍。（圖／業者提供）



Azuma Farm Koiwai是Azumi Japan旗下品牌「Azuma Farm」的首座度假據點。Azumi Japan由知名飯店業者Adrian Zecha共同創立，品牌理念結合日本傳統文化與現代旅宿體驗。此前品牌曾於瀨戶內海生口島推出Azumi Setoda，改造百年鹽商宅邸打造精品旅宿，而Azuma Farm系列則以森林、山岳與農業文化為靈感，強調與土地、季節與社區共存的生活方式。

▲園區共設置24間別墅式獨棟客房，每間室內空間約65平方公尺。（圖／業者提供）



新度假村建築由京都六角屋建築事務所建築師三浦史朗（Shiro Miura）操刀設計。園區共設置24間別墅式獨棟客房，每間室內空間約65平方公尺，配置兩張雙人床，最多可容納3名旅客入住。客房以大量木質元素打造，並透過大片窗景將周圍森林景觀引入室內，營造靜謐而溫潤的住宿氛圍，設計靈感也呼應岩手出身詩人宮澤賢治作品中的自然哲學與精神意象。

▲▼Azuma Farm Koiwai 翌日豐富早餐；「森林之泉」桑拿設施旁配備壁爐。（圖／業者提供）



除了住宿空間，園區亦設置名為「森林之泉」的桑拿設施，由三座獨立閣樓建築組成，每座空間約89平方公尺，包含柴燒桑拿房、冷水浴池及配備壁爐的休憩空間，讓旅客在森林環境中放鬆身心。

▲▼森林健行與騎馬體驗。（圖／業者提供）



業者表示，未來度假村也將結合岩手在地文化與物產，推出包含傳統南部鐵器工藝製作、走訪遠野與八幡平等歷史城鎮，以及騎馬體驗等，深度探索岩手縣和日本東北的魅力。

▲▼「虹夕諾雅 奈良監獄」將於6月25日開幕。（圖／星野集團提供）



另外，星野集團旗下、高端旅宿品牌虹夕諾雅第9間飯店「虹夕諾雅 奈良監獄」將於6月25日開幕。飯店由日本重要文化財，興建於1908年的舊奈良監獄改建而成，該建築是明治政府規劃的五大監獄中唯一現存的歷史建物。

整體設計以「黎明期的重要文化財」為概念，在保留紅磚外牆與象徵性的放射狀監舍等歷史建築特色的同時，融入現代設計語彙，打造兼具文化底蘊與美學風格的奢華住宿空間。

飯店共規劃48間客房，館內設有接待大廳、餐廳等設施，並附設「奈良監獄博物館」，開放旅客與一般民眾當日參觀。飯店距離JR奈良站車程約10分鐘、近鐵奈良站約6分鐘，現已開放訂房。

