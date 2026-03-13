維也納必去哈布斯堡家族導覽！直擊帝國軍械庫與古樂器博物館

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

我在規劃維也納行程時花了點時間研究維也納通行證上面的景點，發現這個有趣的哈布斯堡家族之旅（House of Habsburg），就將它排到行程。這個導覽是結合了霍夫堡新王宮建築內的帝國軍械庫、古樂器博物館，再搭配導覽機（有中文）來介紹一些哈布斯堡家族的故事。

霍夫堡與新王宮

哈布斯堡家族之旅的主要參觀地點是新王宮裡面的帝國軍械庫、古樂器博物館，該王宮屬於霍夫堡的一部分，是19世紀拆除圍牆之後規劃的建築之一，當然那個規劃只落實了一部分，新王宮於1910年代完成。根據原本的設計，新王宮對面有一個對稱建築，但因為皇儲魯道夫與西西公主相繼離世，皇帝法蘭茲·約瑟夫一世心灰意冷、對這件事失去興趣，就沒有持續下去。

這個王宮也算是到維也納的必拍景點，王宮前面的英雄廣場（Heldenplatz）有兩尊奧地利知名將領的雕像：薩伏依的歐根親王和卡爾大公，希特勒也是在新王宮的陽台上對英雄廣場的群眾宣告，奧地利正式加入納粹德國。

▲新王宮。

▲新王宮正面。

▲晚上有光雕。

▲新王宮前的歐根親王。

▲歐根親王對面的卡爾大公。

▲由藝術史博物館外拍的，通過這個通道就是英雄廣場。



地圖

基本上新王宮周遭都是霍夫堡相關建物，我先簡單說明它的周遭景點，以免到時候被搞得昏頭轉向！

A：標西西博物館與西班牙馬術學校

B：皇家珍寶館

C：新王宮與英雄廣場

D：奧地利國家圖書館

E：城堡公園

F：阿爾貝蒂娜博物館。

▲霍夫堡建築群，新王宮是「C」。



哈布斯堡家族之旅簡介

顧名思義，這個導覽就是介紹哈布斯堡家族（House of Habsburg），但嚴格來說，主要是15至16世紀與18至19世紀，前者的主角是馬克西米連一世與查理五世、後者則是當時盛行的藝文活動與音樂家，對應的場館為帝國軍械庫、古樂器博物館。如果對這些都沒興趣的人，不用花錢參觀。

如果本來就打算參觀帝國軍械庫、古樂器博物館，蠻推薦參加這個導覽的，導覽沒有時間限制，聽完展間相關內容後可以多花點時間欣賞有興趣的展品。

要導覽須先到服務台報到、領取導覽機，領取的時候服務人員會說明進行方式，遵循展間的編號進行，再搭配導覽機上的介紹，還蠻簡單的。導覽入口有點難找，請定位在Imperial Shop Vienna，外面有明顯的旗幟。

▲西西公主。

查理五世簡介

查理五世（Charles V，就任神聖羅馬帝國皇帝後的稱號），他也是西班牙國王（Charles I）、勃根地公爵（Charles II），就是在他的時期哈布斯堡家族開始統治勃根地、中歐、西班牙。查理五世的祖父是馬克西米連一世（哈布斯堡家族），祖母是勃根地的瑪麗，馬克西米連一世與勃根地的瑪麗締結婚姻讓日後哈布斯堡家族成為勃根地地區的統治者，後來馬克西米連一世的統治區域就是中歐與勃根地。

查理五世的父親

美男子菲利普是馬克西米連一世的兒子，美男子菲利普英年早逝，但娶了西班牙的瘋女胡安娜（查理五世的母親），瘋女胡安娜在世時無統治能力，雖然名義上與查理五世共同統治西班牙，但實際掌權者是查理五世，等瘋女胡安娜過世後，查理五世就是西班牙唯一的統治者。

由上述可知，原本哈布斯堡家族的勢力僅限於中歐，馬克西米連一世與勃根地的瑪麗的聯姻讓他們後來取得勃根地，而美男子菲利普與瘋女胡安娜的聯姻則讓該家族日後取得西班牙。哈布斯堡家族成為勃根地、中歐、西班牙的統治者是發生在查理五世時期，因為他繼承了祖父、祖母、父親、母親的領地。

查理五世晚期遜位給兩個人，中歐（哈布斯堡根據地）給他的弟弟斐迪南一世、勃根地與西班牙給他兒子腓力二世，也就是因為徵稅與宗教問題，而與荷蘭引爆八十年戰爭的那一位西班牙國王。

帝國軍械庫

帝國軍械庫（Hofjagd- und Rüstkammer，簡稱HJRK，英文為 Imperial Armoury）是哈布斯堡家族之旅的第一部分，除了聽取導覽機內容，對這邊的展品有興趣也可以仔細觀看介紹。這邊的軍械、武器主要來自斐迪南二世的貢獻（查理五世的弟弟、斐迪南一世的兒子），斐迪南二世的大本營是因斯布魯克，這個博物館有許多展品是來自於那邊的安布拉斯城。

一開始的內容是哈布斯堡家族簡史

簡單來說，這個11世紀源自於瑞士鷹堡（即哈布斯堡城堡）的家族，在13世紀末曾經被選為神聖羅馬帝國皇帝，從那時候起就成為奧地利的統治家族，但直到15世紀中期起才開始長期壟斷神聖羅馬帝國皇帝這個頭銜。

這個家族經常透過聯姻擴大勢力，也經常近親通婚，衍生不少遺傳缺陷，例如超長下巴。一開始的展間就會陳列超大的哈布斯堡家族樹，那是大約五百年前的，由此可知該家族有多麼枝繁葉茂！這邊也可以看到一些非常有趣的盔甲，有些是屬於馬克西米連一世或查理五世，有些則是屬於腓特烈三世（馬克西米連一世的父親），這些盔甲都是用來炫富、彰顯地位、外交，實戰功能是其次。

▲哈布斯堡家族樹。

▲馬克西米連一世在戰爭中贏得的盔甲。

▲腓特烈三世或馬克西米連一世的盔甲。

▲馬上的盾牌很顯眼。

▲鞋子上誇張的哥德風格設計，尖頭可以移除。

這區域還有一類重點展品–查理五世的盔甲

可能是他孩提時期的，或者是成年後用來炫富的，最顯眼的是一副有聖母與聖子浮雕的盔甲，這也彰顯了查理五世是虔誠的天主教徒。

▲查理五世。

▲查理五世的盔甲。

參觀完上述區域，後會有一個過渡階段接到下一部分的導覽，這個過渡區域有陳列騎馬比武的模型，有看過以前歷史劇的人應該不陌生。這邊也是可以好好欣賞新王宮的區域，也有介紹當時的改建計畫。

▲歐洲軍械博物館很常見的展品。

▲這個勃根地風格的權杖很可能屬於馬克西米連一世。

古樂器博物館

由古樂器博物館（Sammlung alter Musikinstrumente/Collection of Ancient Musical Instruments）起就是介紹18至19世紀的音樂發展，主要是以樂器為主軸，說明音樂如何在哈布斯堡家族與維也納藝文活動中扮演舉足輕重的角色。

▲17至18世紀流行的巴里通琴（Baryton）複製品，該樂器的主人曾用原物演奏海頓的曲子。

▲琴身最上方有獅頭裝飾的提琴。

哈布斯堡王朝的藝文生活是這邊介紹的重點

讓我印象深刻的則是利奧波德一世（Leopold I）的婚禮，足足慶祝兩年，還蓋了歌劇院，真不曉得這樣是愛好藝文還是不知民間疾苦。後來哈布斯堡王朝經濟有點拮据，喜好的風格逐漸由巴洛克的浮誇轉向節制一點的古典主義，表演類型也由複雜的歌劇轉向純音樂，這時的三大音樂名家為海頓、莫札特、貝多芬。

另一個特別介紹的君主是一代女皇瑪麗亞·特蕾莎，包含她主政時期的音樂活動、其擅長的項目，也會分享當時莫札特與她互動的軼事（傳說）。莫札特小時候曾在熊布朗宮演出，結束後抱住瑪麗亞·特蕾莎、親了一下，這是來自莫札特父親的故事，認真聽熊布朗宮的導覽應該也會有印象。

▲海頓的雕像，那是他晚年的樣貌，還原度超高而且栩栩如生，連臉部的毛髮都沒忽略。

▲這是貝多芬。

既然是古樂器博物館，導覽內容也會介紹不少樂器，對這類型文物有興趣的話絕對會看的目不轉睛，有些至今還會在特定場合使用，平常也會進行保養、調音。

▲18世紀的管風琴。

▲這也是管風琴，上面的裝飾非常細緻。

▲牆上有莫札特。

既然是介紹18至19世紀的哈布斯堡家族，難免就會提到拿破崙，他不可一世的時期也曾經下塌在熊布朗宮，這邊有展示一些與那個時期相關的文物，也有懸掛其畫像，這已經算是導覽尾聲了。結束之後再順著動線離開、歸還導覽機，當然想再逛一下博物館也是可以的！

心得

雖然我覺得這個導覽還蠻有趣的，但如果對主題沒興趣就別浪費時間跟金錢了，若只在維也納待3至4天，應該也不好將哈布斯堡家族之旅排入行程。反之，如果對這兩個博物館的內容有興趣而且時間充裕，是蠻值得走一趟，建議至少停留1.5小時，想多花點時間看展品就排2.5小時。

哈布斯堡家族之旅參觀資訊

地址：Hofburg, Heldenplatz 1010, 1010 Wien, 奧地利（Google Maps 位置圖）

開放時間：10：00－18：00（周一閉館、周二晚上也有開放）

票價：哈布斯堡家族之旅 € 23（約新台幣850元），不含上述導覽、只參觀博物館 € 16（約新台幣590元）

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

