高空景觀火鍋吃到飽只要680元！隱身高雄福華大飯店30樓

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

征服許多高雄精緻涮涮鍋愛好者的「Smile One 精緻涮涮鍋」，今年3月正式升級！這間餐廳位於高雄福華大飯店高樓層30樓，有著高雄最佳景觀，全新推出吃到飽方案，只要680元＋10%，就能享2款肉品、15至20款新鮮蔬食與甜點飲品，還有多款高級食材與手工料品可以單點，是今年度最令賓客期待的高雄飯店餐廳。

地點與交通

位於高雄福華大飯店30樓，在一樓搭乘電梯至三十樓即可抵達。交通相當便利，附近有捷運信義國小站與捷運美麗島站，如果是開車前往，可以將汽車停至高雄福華大飯店停車場。

環境

以時尚感十足的金銅色為主色調，結合大理石紋理提升空間質感氛圍，採光自然明亮，環境營造得相當舒適氣派，還有高雄餐廳少見的三面環景可以飽覽高雄最棒市景，白天是繁華林立的城市面貌，夜晚則是閃耀光芒的高雄夜景。

開放式空間讓視野更加開闊

座位區規劃有U型吧台座、四人座與六人座，可以依據用餐人數安排不同座位，如果有高雄公司聚餐尾牙春酒需求，選擇Smile One精緻涮涮鍋也相當適合。

飲料區

▲飲料採自助無限暢飲，茶類與熱門的軟性飲料都有，用餐期間都可以自由取用，不可外帶。

醬料區

採自助取用，吃火鍋會搭配的蔥花、蒜泥、蘿蔔泥等都有提供，醬料的器皿也有特別挑過，會減少調料撒出的機率，可以保持環境的整潔。

湯底介紹

吃到飽方案可以挑選「昆布柴魚湯」及「九州風味白湯」，也可以加價選擇其他鍋底。我們今天是兩組朋友用餐，便加價選擇「古月溫雞湯」及「麻辣風味湯」，鴛鴦鍋組合一次可以吃到四款湯頭，超級划算。另外，加湯是直接加湯底的湯，不是加一般的清高湯，不怕越吃湯頭味道越淡。

昆布柴魚湯（吃到飽方案）

閃著淡褐色澤的昆布柴魚湯，絕對是品嚐涮涮鍋最經典的火鍋湯底，集昆布與柴魚鮮味於其中，最後加入甘蔗點綴增添香甜氣息。

古月溫雞湯（加價120元）

▲乳白色湯頭是使用黑羽雞骨與豬肚慢熬而成，湯頭溫潤香氣迷人，帶有淡雅又提味的胡椒香，細品後會感受到回甘的韻味。

九州風味白湯（吃到飽方案）

▲九州風味白湯使用雞骨熬製，淡琥珀清徹湯頭，看似平淡卻蘊含豐富又清爽的雞湯韻味。

麻辣風味湯（加價220元）

喜歡辣味的朋友，也可以選擇麻辣風味湯，大家不用擔心辣度過高難以入口，湯頭使用花椒、乾辣椒、燈籠椒作為基底，整體的風味呈現，是香氣為先辣度在後，舒適小辣帶有麻香。湯底附鴨血跟板豆腐，吃完也可以隨時加點，其實食量不大的人，只要吃鴨血板豆腐，再搭配肉品跟蔬食，平日吃到飽680元＋10%，真的相當划算。

肉品介紹

吃到飽方案共有兩款肉品可以挑選，分別是「平埔梅花豬」與「美國牛五花」，用餐期間都可以點單享用，想要單點其他肉品或是高級海鮮食材等，也是沒有問題的！Smile One 精緻涮涮鍋對於肉品的厚度相當講究，為了讓口感更佳，每一片肉片都是其他火鍋品牌少見的扎實厚度，客人在品嚐時，更能享受肉品在口中的彈性與油脂風味。

平埔梅花豬（吃到飽方案）

選用台灣優良食材，經過特別培育而生的平埔梅花豬，屬於台灣原生種黑豬，相較於一般白豬來說，肉質更佳甜度更高，直接品嚐或是搭配芝麻醬就已經足夠美味。

美國牛五花（吃到飽方案）

油脂相對豐富的美國牛五花，只要在鍋中來回輕涮，呈現粉紅色狀態就可以品嚐，稍微過熟也不怕乾柴難以入口，吃到飽可以持續加點。

美國Prime無骨牛小排（單點1200元）

每次我跟朋友吃火鍋，只有菜單上有美國Prime無骨牛小排，一定都會加點一盤，口感細緻肉香足夠，油花也十分細緻剛好，不會太瘦也不會過於油膩，不管搭配什麼鍋底都好吃。特別推薦一定要搭配「古月溫雞湯」與「麻辣風味湯」，古月溫雞湯豬肚胡椒香氣搭配牛小排，味道絲毫不衝突，就像久別重逢的戀人般，有種莫名的契合感。

海鮮介紹

極致綜合海鮮盤（單點1180元）

我們加點了「極致綜合海鮮盤」，最吸引我的部分就是海鮮都相當新鮮，鄰近高雄港口海鮮皆是產地直送，海鮮品質都相當優質，如果喜歡吃龍蝦，也有活體龍蝦可以加點。極致綜合海鮮盤品項相當豐富，共有八款海鮮組合，像是生蠔、活體鮑魚、干貝、花枝、鮮蝦、蛤蜊、鮭魚、石斑等，每一道都是吃火鍋必備的經典海鮮，以1180元這價位來說，我覺得相當划算。

▲蝦子的部分還可以請工作人員協助剝蝦，果然是星級服務，相當貼心。

蔬食類

▲蔬食的品項也相當豐富，今天因為我們四人用餐人數較多，所以便將蔬菜都點一輪。

手工丸子餃類

手工蛋餃（單點130元）、手工山藥牛肉丸（單點400元）、手工鮮蝦丸（單點400元）

除了肉品與海鮮必吃，他們家的手工丸子餃類也相當有特色，全部都是由師傅手工製作。手工蛋餃的蛋皮帶有厚度，還帶有平常吃煎蛋的恰恰口感與香氣，是我目前吃過最好吃的高雄手工蛋餃，推薦大家一定要點。

手工山藥牛肉丸口感相當綿密柔軟，可以吃得出來是真材實料製作，也是店裡人氣超高的必點單品。手工鮮蝦丸裡頭包裹鮮蝦製作，我覺得很適合搭配麻辣風味鍋，煮熟後直接品嚐風味就相當足夠。

甜點

▲餐後提供的豆花甜點，真的就像從豆花專賣店一樣端出的好吃，豆花綿密帶淡雅香氣，配料紅豆跟粉圓味道也相當好。

心得

之前到高雄福華大飯店的「江南春江浙菜餐廳」，當時就對他們的料理與服務留下非常好的印象，這次知道高雄福華大飯店Smile One 精緻涮涮鍋推出吃到飽方案，便跟朋友相約一起來開箱用餐。平日吃到飽每位680元＋10%，就可以在高雄福華大飯店30樓，享用多樣的蔬食及肉品，三面環景，真的是推薦必訪的高雄質感火鍋！

Smile One 精緻涮涮鍋

地址：高雄市新興區七賢一路311號高雄福華大飯店30樓

電話：07－2362323

營業時間：平日17：00－23：00 ，假日11：30－14：30、17：00－23：00

