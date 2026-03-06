ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

吃到飽餐廳優惠懶人包　與WBC中華隊球員同名同姓打5折

▲礁溪老爺酒店雲天自助餐廳。（圖／礁溪老爺酒店提供）

▲與WBC中華隊球員同名同音，礁溪老爺酒店雲天自助餐廳打5折。（圖／礁溪老爺酒店提供）

記者黃士原／台北報導

本周適逢2026世界棒球經典賽（WBC）與38婦女節，Buffet餐廳紛紛推出各種優惠，像是身分證字號及生日年月日內同時含有「3與8」兩碼數字，即可享第3位餐費38折優惠，與WBC中華隊球員同名同姓打5折。以下整理各家好康內容。

▲礁溪老爺酒店雲天自助餐廳。（圖／礁溪老爺酒店提供）

礁溪老爺酒店「雲天自助餐廳」

2026世界棒球經典賽（WBC）適逢礁溪老爺酒店周年慶，3月18日前推出「英雄同名」活動，凡姓名與中華隊任一球員名字三字相同或同音者，至雲天自助餐廳用餐可享5折優惠、兩字同音享8折。

▲出示棒球賽門票，台北六福萬怡Buffet享第2位半價。（圖／台北六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」

替中華隊加油打氣，台北六福萬怡酒店館內「敘日全日餐廳」，即日起至4月30日推出應援加碼活動，平日午晚餐出示2026台北大巨蛋或其他棒球賽事相關比賽門票（電子或紙本皆可），即享第2位半價優惠（需加收原價服務費）。

平假日午晚餐時段，穿著或攜帶棒球相關元素服飾與配件，也享有優惠價，平日午晚餐1299元（原價1480元至1580元），假日午晚餐1499元（原價1880元），最多可省381元。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「主餐1+1」優惠。（圖／台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店「Garden Kitchen」

台北萬豪酒店Garden Kitchen 3月2日至4月30日推出「主餐1+1」優惠，於平日周一至周五午間餐期，雙人同行一人點選任一主餐，另一位同行貴賓只須點用自助美饌（1280元），即免費獲贈同等價值主餐1份，若以單人主餐價格1580元至2980元計算，最高可省1700元。

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

台北花園大酒店「饗聚廚房」

台北花園大酒店迎接將到來的3月女王月，3月1日至3月31日推出「三月女王節」餐飲優惠，活動期間在饗聚廚房3位成人同行用餐，且至少包含1名女性，其中1位的身分證字號及生日年月日內同時含有「3與8」兩碼數字，即可享第3位餐費38折優惠。

▲生肖屬「馬、羊、虎、狗」88折，豐FOOD吃到飽優惠持續到3月底。（圖／取自豐FOOD官網）

豐FOOD海陸百匯

「豐FOOD海陸百匯」位於台北大直，提供多國特色料理，繼1月推出姓名對對碰活動，接著推出生肖優惠，只要屬「馬、羊、虎、狗」的消費者，3月31日前午、晚餐都可以享有88折（限本人使用）。業者提醒，用餐時須出示本人有效身分證明文件（如：身分證、健保卡、駕照等），以供現場核對。

關鍵字： 美食雲 Buffet 美食優惠 優惠懶人包

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【驚險逃死劫】出電梯「梯廂突暴衝往上」！　印度男險被夾成「肉餅」

推薦閱讀

飯店Buffet優惠懶人包

飯店Buffet優惠懶人包

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

全家Fa點月底到期可換日用品　好市多「好多金」4月起失效

全家Fa點月底到期可換日用品　好市多「好多金」4月起失效

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

基隆防空洞公園！走進二戰臨時指揮所

基隆防空洞公園！走進二戰臨時指揮所

黃花風鈴木滿開美瘋

黃花風鈴木滿開美瘋

捷克「卡爾什泰因城堡」自由行攻略！

捷克「卡爾什泰因城堡」自由行攻略！

台中21年燒肉「烤狀猿」創始店4/25熄燈

台中21年燒肉「烤狀猿」創始店4/25熄燈

2026燈會私房亮點　鹿草重寮『光之境』

2026燈會私房亮點　鹿草重寮『光之境』

郵輪旅客人次創新高　港務公司多國語服務升級打造國際友善港口

郵輪旅客人次創新高　港務公司多國語服務升級打造國際友善港口

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

大安森林公園「2千盆繡球花」綻放

北投周末限定！貴子坑溪旁隱世窯烤麵包

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

清心福全「4款經典招牌」變迷你燈箱　3/8起消費滿額送限量盲盒

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

3、4月壽星「薯條免費吃」

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

台中21年燒肉「烤狀猿」創始店4/25熄燈

熱門行程

最新新聞更多

飯店Buffet優惠懶人包

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

全家Fa點月底到期可換日用品　好市多「好多金」4月起失效

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

基隆防空洞公園！走進二戰臨時指揮所

黃花風鈴木滿開美瘋

捷克「卡爾什泰因城堡」自由行攻略！

台中21年燒肉「烤狀猿」創始店4/25熄燈

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366