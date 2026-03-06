紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

▲紅葉蛋糕全新HY系列（季節水果蛋糕）。（圖／取自紅葉蛋糕臉書）

記者黃士原／台北報導

號稱全台第一間鮮奶油蛋糕店的紅葉蛋糕，今日正式進駐新光三越A4館，這也是該品牌第1家百貨店，並且同步推出全新HY系列（季節水果蛋糕）。

號稱為全台第一間鮮奶油蛋糕店的始祖，至今已營業超過50年的紅葉蛋糕，雖然沒有時尚精緻的外型，卻以反璞歸真的原始滋味抓住老客人的心。鮮奶油蛋糕、黑森林蛋糕都是店家招牌，綿密不膩口的奶油、鬆軟的海綿蛋糕簡單的搭配，讓人吃一口就停不了。

近年紅葉蛋糕除了到中南部快閃外，也持續拓展分店，開出桃園店、新竹店、竹北店，今日則是正式進駐新光三越A4館（永久櫃、非快閃店），這也是該品牌第1家百貨店，業者也同步推出全新HY系列（季節水果蛋糕），用時令的鮮甜來重新定義經典。

▲COLD STONE分別與紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油推出「蛋糕冰淇淋」聯名系列。（圖／COLD STONE提供）

另外，COLD STONE（酷聖石）分別與紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油有限公司合作，推出全新「鮮奶油蛋糕冰淇淋」聯名系列。「黑森林狂想曲」以黑森林蛋糕冰淇淋為基底，拌入巧克力蛋糕再擠上鮮奶油，並點綴黑苦巧克力削及酒漬櫻桃。

與CREAM CO.鮮奶油有限公司聯名口味則是「楓糖核桃樂園」，楓糖冰淇淋拌入奶油酥餅、海綿蛋糕，再搭配鮮奶油、海鹽核桃。