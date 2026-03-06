ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

▲紅葉蛋糕全新HY系列（季節水果蛋糕）。（圖／取自紅葉蛋糕臉書）

▲紅葉蛋糕全新HY系列（季節水果蛋糕）。（圖／取自紅葉蛋糕臉書）

記者黃士原／台北報導

號稱全台第一間鮮奶油蛋糕店的紅葉蛋糕，今日正式進駐新光三越A4館，這也是該品牌第1家百貨店，並且同步推出全新HY系列（季節水果蛋糕）。

號稱為全台第一間鮮奶油蛋糕店的始祖，至今已營業超過50年的紅葉蛋糕，雖然沒有時尚精緻的外型，卻以反璞歸真的原始滋味抓住老客人的心。鮮奶油蛋糕、黑森林蛋糕都是店家招牌，綿密不膩口的奶油、鬆軟的海綿蛋糕簡單的搭配，讓人吃一口就停不了。

近年紅葉蛋糕除了到中南部快閃外，也持續拓展分店，開出桃園店、新竹店、竹北店，今日則是正式進駐新光三越A4館（永久櫃、非快閃店），這也是該品牌第1家百貨店，業者也同步推出全新HY系列（季節水果蛋糕），用時令的鮮甜來重新定義經典。

▲COLD STONE分別與紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油推出「蛋糕冰淇淋」聯名系列。（圖／COLD STONE提供）

另外，COLD STONE（酷聖石）分別與紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油有限公司合作，推出全新「鮮奶油蛋糕冰淇淋」聯名系列。「黑森林狂想曲」以黑森林蛋糕冰淇淋為基底，拌入巧克力蛋糕再擠上鮮奶油，並點綴黑苦巧克力削及酒漬櫻桃。

與CREAM CO.鮮奶油有限公司聯名口味則是「楓糖核桃樂園」，楓糖冰淇淋拌入奶油酥餅、海綿蛋糕，再搭配鮮奶油、海鹽核桃。

關鍵字： 美食雲.紅葉蛋糕

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

文相敏主動靠李泳知肩　網笑「太少演歐巴了XD」

推薦閱讀

飯店Buffet優惠懶人包

飯店Buffet優惠懶人包

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

全家Fa點月底到期可換日用品　好市多「好多金」4月起失效

全家Fa點月底到期可換日用品　好市多「好多金」4月起失效

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

基隆防空洞公園！走進二戰臨時指揮所

基隆防空洞公園！走進二戰臨時指揮所

黃花風鈴木滿開美瘋

黃花風鈴木滿開美瘋

捷克「卡爾什泰因城堡」自由行攻略！

捷克「卡爾什泰因城堡」自由行攻略！

台中21年燒肉「烤狀猿」創始店4/25熄燈

台中21年燒肉「烤狀猿」創始店4/25熄燈

2026燈會私房亮點　鹿草重寮『光之境』

2026燈會私房亮點　鹿草重寮『光之境』

郵輪旅客人次創新高　港務公司多國語服務升級打造國際友善港口

郵輪旅客人次創新高　港務公司多國語服務升級打造國際友善港口

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

大安森林公園「2千盆繡球花」綻放

北投周末限定！貴子坑溪旁隱世窯烤麵包

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

清心福全「4款經典招牌」變迷你燈箱　3/8起消費滿額送限量盲盒

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

3、4月壽星「薯條免費吃」

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

台中21年燒肉「烤狀猿」創始店4/25熄燈

熱門行程

最新新聞更多

飯店Buffet優惠懶人包

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

全家Fa點月底到期可換日用品　好市多「好多金」4月起失效

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

基隆防空洞公園！走進二戰臨時指揮所

黃花風鈴木滿開美瘋

捷克「卡爾什泰因城堡」自由行攻略！

台中21年燒肉「烤狀猿」創始店4/25熄燈

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366