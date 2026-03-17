饒河夜市旁正統關西章魚燒！神還原軟糊口感　創始老闆來自日本

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

台北好吃章魚燒推薦這家，松山區饒河夜市旁26年老店「大阪屋章魚燒」，創始老闆是日本人、現已交由老闆娘經營，強調可以吃到正統關西風味章魚燒，菜單就只專注賣一樣食物，我從第一次吃到現在，應該至少有10年了，和朋友每次來松山必吃的饒河夜市美食就是這間！

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位置

地址位在台北市松山區塔悠路11號，靠近八德路、饒河街，距離捷運松山站出口約450公尺，步行時間6分鐘左右可抵達，可以從饒河夜市裡慢慢逛過來，或是不擠夜市、走外圍的八德路也行。

介紹

老闆是日本人，這次再訪沒有看到日本爺爺身影，但另一位店員依舊親切熱情，詢問店員後表示，已經開26年了，我大概是10年前開始吃，那個時候除了章魚燒外還有賣大阪燒，現在則只專注在章魚燒一種產品上，多年來吃過無數次，每次和不同朋友來吃，大家的評價都很高。

▲附上之前拍的日本老闆照片。

菜單

我吃這麼多年完全沒漲價，分成大、小份，美乃滋可以選擇要日式或台式，部分配料也能選擇哪些要加、哪些不加。價格落在70元～100元間，屬於夜市的平價美食，加上又有座位可坐、風扇可吹，價格算平價了。

章魚燒100元

大份的一份是9顆，但這天過年期間來店家說多送一顆。口味為日式、台式混合的綜合沙拉，外加撒七味粉，日式醬汁、海苔粉、柴魚當然要全加，才是正宗的日式章魚燒吃法。

在大阪吃到的章魚燒，內裡都是「糊糊的」，有點像是濃湯的感覺，和台灣多數扎實的章魚燒口感很不一樣，或許有些人會不太習慣，但正統關西風味就是這樣。章魚腳雖然個頭不大，但新鮮度、Q度都夠，整體組合出的美味相當好吃，喜歡正統關西風味章魚燒的人一定要試試。

▲非常推薦這家饒河夜市美食大阪屋章魚燒，甚至還有網友封為台北市最好吃的章魚燒。

▲喜歡大阪風味章魚燒的人，應該都會很愛這間，日本老闆製作口味相當道地，不僅好吃價格更是平價！

大阪屋章魚燒

地址：台北市松山區塔悠路11號

電話：0952－760000

營業時間：17：00～21：00（周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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