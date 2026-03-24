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玩日本別只衝迪士尼！4大特色樂園快收藏　吃喝玩樂刷卡最高10%回饋

▲▼東京迪士尼樂園，東京迪士尼35週年。（圖／記者蔡玟君攝）

▲玩日本遊樂園，東京迪士尼向來是熱門首選。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

日本好買好逛也很好玩，很多人會特地安排一天到遊樂園大玩特玩一番，但如果旅遊地圖只停留在東京迪士尼或大阪環球影城就太可惜了！日本各地還有不少主題鮮明、風格獨特的主題樂園，從療癒系角色、動畫世界到電影拍攝場景，每一座都各有魅力，其中特別精選幾個人氣樂園，不妨排進行程中，讓日本行玩得比別人更精彩、更有話題。不過，主題樂園裡的門票、快速通關，以及讓人失心瘋的限定周邊，一天下來花費也不小，想玩得盡興又守住預算，活用刷卡回饋是很多人的省錢方式之一，但要刷哪張卡才划算？國泰世華CUBE信用卡近期第三度推出「日本賞」快閃權益，4/30前到日本遊玩，刷卡最高10%回饋，還有多項旅日消費優惠，幫旅費減輕不少負擔。

三麗鷗彩虹樂園（圖／翻攝自Sanrio Puroland臉書粉專）

▲三麗鷗彩虹樂園。（圖／翻攝自Sanrio Puroland臉書粉專）

三麗鷗彩虹樂園：少女心爆發的夢幻世界
位於東京近郊多摩市的三麗鷗彩虹樂園，是許多粉絲必訪的朝聖地，走進樂園就像踏入了繽紛的童話世界，不但可以和Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、大耳狗與酷洛米等人氣角色見面互動，還能欣賞萌度爆表的遊行和表演，以及有趣的遊樂設施，更可以在夢幻主題房與最喜歡的角色合照留下滿滿可愛回憶，不論晴天雨天都能輕鬆遊玩，是個能讓人瞬間忘卻煩惱、喚起童心的熱門地點，非常適合想要在舒適環境中帶小孩放電的家長，或是熱愛拍照的少女心朋友。

▲▼東京吉伊卡哇樂園。（圖／翻攝自官網）

▲吉伊卡哇樂園。（圖／翻攝自官網）

吉伊卡哇樂園：人氣角色迷的必訪打卡地
近年爆紅、風靡全亞洲的「吉伊卡哇」，以吉伊、小八與烏薩奇等角色的可愛日常圈粉無數，不僅周邊商品常常一推出就被粉絲搶購，相關主題活動也總是掀起排隊人潮。位於東京的「吉伊卡哇樂園」於去年夏天開幕後，迅速成為粉絲朝聖的新地標，園區以作品世界觀為主軸，打造多個沉浸式場景與互動體驗區，從角色生活空間到經典畫面都實體重現，讓遊客真實走進動畫裡的可愛世界。除了拍照打卡，園內也設有主題商店與限定商品，對喜歡蒐集角色周邊的粉絲來說，是一處充滿療癒氛圍的人氣景點。

對許多角色迷來說，來到這類主題樂園往往少不了逛周邊商店、入手限定商品，若本身是吉伊卡哇或三麗鷗的忠實粉絲，可以多加留意刷卡回饋，像是國泰世華CUBE信用卡「日本賞」權益在吉伊卡哇MOGUMOGU本舖(京都伏見稻荷店、埼玉川越店)這些指定話題名店消費最高可享5%回饋，在邊逛邊買開心購物的同時，也能輕鬆獲回饋。

日本樂高樂園（圖／翻攝自日本樂高樂園IG）

▲日本樂高樂園。（圖／翻攝自日本樂高樂園IG）

樂高樂園：親子家庭最愛的冒險天地
位於名古屋的「樂高樂園」是親子家庭、樂高迷安排行程時不可錯過的地方，園內有8個不同主題區域，除了可以參觀如何製作樂高積木、自由發揮創意玩積木，還有40多個遊樂設施讓小朋友盡情玩樂，其中最吸睛的「Miniland」迷你樂園，超過1000萬塊樂高積木拼湊出像是東京鐵塔、澀谷十字路、名古屋城等著名地標，精緻程度連大人看了也會驚嘆。整座樂園充滿童趣，氣氛輕鬆且充滿想像力。

▲▼京都東映太秦映畫村。（圖／翻攝自Toei Kyoto Studio Park臉書）

▲東映太秦映畫村。（圖／翻攝自Toei Kyoto Studio Park臉書粉專）

東映太秦映畫村：走進日本電影與忍者世界
如果對日本歷史劇或忍者文化有興趣，位於京都的東映太秦映畫村是相當特別的電影主題樂園，這裡原本是電影拍攝場景，東映於1975年開放供外界參觀，完整重現江戶時代的街道景觀，遊客可以看到武士、忍者表演，甚至換上和服或忍者服裝拍照體驗，彷彿穿越回古代日本。園區同時也是許多日劇與電影的拍攝地，是一個兼具娛樂與歷史氛圍的特色樂園。

日本旅遊,櫻花季,賞櫻,清明連假,國泰世華CUBE信用卡,刷卡回饋,日本賞（圖／國泰世華提供）

▲國泰世華CUBE信用卡快閃權益「日本賞」，台日吃喝玩樂最高享10%回饋，搭配「國泰優惠App」再享多重禮遇及點兌優惠。（圖／國泰世華銀行提供）

國泰世華CUBE信用卡在3-4月推出的快閃權益「日本賞」，不僅日本實體消費筆筆享有回饋，在旅途中，需要先預定的機票、飯店與景點門票，以及指定交通卡儲值等，皆享有專屬刷卡優惠，旅日需要各項開銷，國泰世華CUBE卡打理得十分到位！活動期間只要切換至「日本賞」權益，一般日本實體店家消費，或使用GO Taxi App叫車，皆享有3.5%基本回饋，而日本指定消費、交通或訂房最高可享10%小樹點(信用卡)回饋，例如將SUICA、PASMO或ICOCA綁定Apple錢包交通卡，加值最高享5%回饋；到三井Outlet挖寶，或是逛三越、伊勢丹等血拼，搭配領券優惠，日本精選百貨/購物消費滿額回饋最高可達10%。旅程尾聲若剛好在福岡機場，別忘了在回程時用29點小樹點(信用卡)，兌換限定的「CUBE x 福砂屋 聯名蛋糕」，把經典長崎蛋糕伴手禮帶回家完美收尾。

即使暫時沒有日本旅行計畫，喜歡日本文化與美食的人，也能在國內享受日系生活圈優惠。CUBE信用卡「日本賞」權益精選日系餐飲消費如王品瘋Pay日系品牌（聚日式鍋物|和牛涮|陶板屋|藝奇）、I'm donut ?、雞湯桑、台灣壽司郎、foodpanda外送平台等，消費最高享8%回饋；喜歡逛日系超市與服飾品牌的人，Don Don Donki唐吉訶德、LOPIA、新光三越、明曜百貨、UNIQLO直營門市/網路商店及GU網路門市等通路，最高有5%回饋。即使人在台灣，也能一邊品嚐美食、一邊累積回饋，為下一趟日本之旅慢慢存下旅費。

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