2026燈會走進鹿草重寮「光之境」　體驗最具神性沉浸式光影藝術

▲▼ 鹿草鄉重寮社區打造「光之境」燈座，當代藝術詮釋城隍信仰-12_0 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣鹿草鄉重寮社區發展協會攜手中寮安溪城隍廟，正式發表大型裝置藝術作品「光之境」。這件融合沉浸式光影與現代美學的創作，不僅是 2026 台灣燈會鄉鎮衛星燈區的亮點，更深刻詮釋了在地的城隍信仰。今（6）日由嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜及地方民代共同點燈，宣告燈區正式亮相。



中寮城隍廟前的百年老樹曾是社區的情感中心，卻在丹娜絲颱風中受創倒下。為此，嚴珮瑜鄉長提出案子，希望透過裝置藝術再現榕樹風華。藝術家盧大衛（David Lu）受邀參與製作，以層層串聯的「光脈結構」重構老樹意象，象徵城隍爺守護地方的精神不滅，讓傳統信仰走入現代視野。

嚴珮瑜表示，這件作品象徵鄉親對土地的認同。製作過程中，社區志工紛紛投入綁竹子、上漆等工作，重寮社區發展協會總幹事林怡君更提到，許多長輩在製作期間常來探班鼓勵，展現了極高的社區凝聚力。



點燈儀式由重寮國小學生精彩演繹耆老與老榕樹的情感故事，為活動揭開序幕。翁章梁縣長致詞時感謝社區與藝術家的用心，並邀請大眾欣賞藝術之餘，也可向城隍爺祈願。

配合燈會，「光之境」同步推出打卡祈福活動：

拍照打卡任務： 完成後可獲得「城隍引光・守護平安祈福卡」。

心願守護： 民眾可將卡片掛在作品上，祈求平安與希望。

周邊亮點： 3 月 7 日晚間主燈區將有 Team Taiwan 大遊行與無人機秀，民眾可一併規劃行程。

「光之境」透過線上導覽與視覺藝術的結合，成功將地方記憶與文化能量注入公共空間，成為今年燈會中最具溫度的人文風景。