走進1927年昭和老宅！以溫泉水精製咖啡　鳥取吉岡溫泉泡完必喝　

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

就位於鳥取市千年歷史古湯吉岡溫泉「一之湯」正對面，也是吉岡溫泉社區很有名的老宅咖啡，建築為昭和初期（1927年）古民家改建，吉田老闆還是あづまや旅館第三代。這裡的人氣招牌有三種口味布丁、咖啡、冬季每日限定草莓百匯聖代，咖啡更是採用自家烘焙製作，把曼特寧咖啡豆用溫泉水精製處理，使用製作少量生產的公豆，酸味較少苦味較重。

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▲超大布丁太吸睛了，可見這家布丁真的必點。

▲除了堅持採用鳥取在地食材，使用鳥取民藝風格的陶器盛裝料理以外，更堅持每道餐點都呈現「食×器×文化」完美融合。

▲環境布置得很溫馨舒適。

布丁使用鳥取產新鮮雞蛋與大山生奶油

保留生乳原始美味，口感濃郁、滑嫩綿密，甜度適中，布丁上層搭配微苦焦糖醬，甜而不膩，還有多種口味任選。

▲還有在地手作飾品可以買。

菜單

▲人氣招牌有三種口味布丁、咖啡、冬季每日限定草莓百匯聖代必點。

あづまやさんのプリン Azumaya 布丁 ¥450（約新台幣99元）

抹茶プリン 抹茶布丁 ¥480（約新台幣106元）

コーヒープリン 咖啡布丁 ¥480（約新台幣106元）

パンナコッタ 奶凍（Panna Cotta） ¥480（約新台幣106元）

チョコプリン 巧克力布丁 ¥540（約新台幣119元）

本日のおすすめ（イチゴプリン）草莓布丁 ¥540（約新台幣119元）

▲抹茶布丁真的很滑順綿密，甜度適中。

いちごパフェ 草莓聖代¥2000（約台幣440元）

▲草莓真的有嚴選，超甜又多汁，奶油也很清爽不膩口。

▲三大人氣招牌，咖啡、布丁、草莓聖代，該點的都點了，完美！

パーラー株湯

地址：鳥取県鳥取市吉岡温泉町466

時間：11：00～17：00、周六／日11：00～17：00、18：00～21：00（周二公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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