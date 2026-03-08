婦女節「手搖優惠」懶人包　CoCo粉角奶茶38元、大苑子買1送1

▲手搖飲婦女節優惠整理。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

3月8日為國際婦女節，各家手搖飲祭出限定優惠，包括CoCo大杯粉角奶茶38元、大苑子草莓飲品買1送1等。另外，迷客夏有「全品項買3送1」，Mr.Wish則在外送平台推第2杯6折優惠。

▲UG限時買1送1。（圖／UG提供）

●CoCo

CoCo今日推「大杯粉角奶茶38元」，臨櫃、線上都可訂皆可享優惠，各門市售完為止。

●大苑子

大苑子今日買「莓好時光（大杯）」送「莓好花漾（大杯）」，各門市售完為止。

●日出茶太

日出茶太今日享「5款飲品買1送1」，品項包括「日不落珍奶」、「芒果春芽+葡萄Q角」、「芒果綠+葡萄Q角」、「玉露春芽+葡萄Q角」及「烏龍茶王+葡萄Q角」，每人限購5組，須於門市出示會員。高雄文橫、竹北享平方、基隆百福不適用。

●萬波島嶼紅茶

萬波今日於「你訂」線上點餐自取推「波霸奶茶第2杯0元」，只要領券即享優惠，售完為止。

●迷客夏

迷客夏今日推出「全品項買3送1」優惠，凡購買全系列飲品任選3大杯，即可免費獲得指定單茶大杯1杯，指定單茶包括大正紅茶、伯爵紅茶、烏龍茶、綠茶、青茶及麥茶。

●Mr.Wish

Mr.Wish至3月10日前於foodpanda推「草莓紅了」、「莓好淘氣」第2杯6折優惠，限同品項。實際優惠內容依平台APP為主。

●UG

UG至3月10日前於Uber Eats「買三窨十五茉UG奶茶」即送「招牌315」，單筆最多限購10組。實際優惠內容依平台APP為主。