高雄十大肉燥飯＋必比登美食雙重推薦　清甜肉羹也是必點招牌

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

高雄肉燥飯好像變成我高雄固定追逐的小吃之一，有人問我肉燥飯跟滷肉飯有什麼不同？老實說，我很討厭在食物的名字上打轉，對我來說知道在說什麼就好，好不好吃、合不合我的胃口最重要，至於它是什麼名字，人家老闆寫什麼，我就寫什麼。

高雄應該沒人叫滷肉飯吧，這家橋頭市場74年老字號，應該是我寫過的高雄第七家肉燥飯了。先說結論，肉燥飯中上水準，蛋包冷了蛋黃90%凝固，少了畫面和滑口感；肉羹湯我大愛，尤其是滿滿白菜的清甜，好像在吃白菜滷，肉粉比較厚，滑口但肉少了些。

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搭捷線紅線來到橋頭火車站

走路穿過日據時代（1929年）就有、將近100年歷史的橋頭老街市場，這裡真的很多老攤，喜歡在黃昏市場尋味的朋友，非常推薦這裡。

▲本來想先吃同為米其林必比登的廖家米糕但發現沒開，只好挑戰斜對面的「黃家肉燥飯」。

▲這間在當地算是非常響噹噹的店家，不止得到高雄肉燥飯的狀元肉燥飯，還入選米其林必比登。

▲店內比我想像中大上許多，乾乾淨淨而且非常明亮，店家也算是蠻親切的。



▲招牌自然是肉燥飯、還有肉羹湯、黑白切，其他就是湯麵類的組合和小菜，比較特別的是居然有賣麻婆豆腐飯。

肉燥飯

中上水準，蛋包先煎好不知放多久，蛋黃90%凝固，少了畫面口感。肉燥本身看起來顏色偏淡，但還算是入味，近九成的帶皮肥肉，化口度還不錯，瘦肉要不是微硬成塊，就是像肉絲口感，飯煮得還算可以，跟之前吃過的高雄肉燥有點距離。

▲肉羹非常棒，尤其是滿滿白菜的清甜，好像在吃白菜滷，而且還有一點油蔥酥添香，肉羹像是赤肉羹，粉比較厚滑口，但肉是少了些。

橋仔頭黃家肉燥飯

地址：高雄市橋頭區橋南路106號

電話：07－6123253

營業時間：08：30～17：30（周一公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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