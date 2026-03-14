ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄十大肉燥飯＋必比登美食雙重推薦　清甜肉羹也是必點招牌

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

高雄肉燥飯好像變成我高雄固定追逐的小吃之一，有人問我肉燥飯跟滷肉飯有什麼不同？老實說，我很討厭在食物的名字上打轉，對我來說知道在說什麼就好，好不好吃、合不合我的胃口最重要，至於它是什麼名字，人家老闆寫什麼，我就寫什麼。

高雄應該沒人叫滷肉飯吧，這家橋頭市場74年老字號，應該是我寫過的高雄第七家肉燥飯了。先說結論，肉燥飯中上水準，蛋包冷了蛋黃90%凝固，少了畫面和滑口感；肉羹湯我大愛，尤其是滿滿白菜的清甜，好像在吃白菜滷，肉粉比較厚，滑口但肉少了些。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

搭捷線紅線來到橋頭火車站
走路穿過日據時代（1929年）就有、將近100年歷史的橋頭老街市場，這裡真的很多老攤，喜歡在黃昏市場尋味的朋友，非常推薦這裡。

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲本來想先吃同為米其林必比登的廖家米糕但發現沒開，只好挑戰斜對面的「黃家肉燥飯」。

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲這間在當地算是非常響噹噹的店家，不止得到高雄肉燥飯的狀元肉燥飯，還入選米其林必比登。

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲店內比我想像中大上許多，乾乾淨淨而且非常明亮，店家也算是蠻親切的。

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲招牌自然是肉燥飯、還有肉羹湯、黑白切，其他就是湯麵類的組合和小菜，比較特別的是居然有賣麻婆豆腐飯。

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

肉燥飯
中上水準，蛋包先煎好不知放多久，蛋黃90%凝固，少了畫面口感。肉燥本身看起來顏色偏淡，但還算是入味，近九成的帶皮肥肉，化口度還不錯，瘦肉要不是微硬成塊，就是像肉絲口感，飯煮得還算可以，跟之前吃過的高雄肉燥有點距離。

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲肉羹非常棒，尤其是滿滿白菜的清甜，好像在吃白菜滷，而且還有一點油蔥酥添香，肉羹像是赤肉羹，粉比較厚滑口，但肉是少了些。

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

▲▼橋頭市場74年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」，肉燥飯油香、肉羹湯鮮甜。（圖／部落客小虎提供）

橋仔頭黃家肉燥飯

地址：高雄市橋頭區橋南路106號
電話：07－6123253
營業時間：08：30～17：30（周一公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

《孤獨的美食家》也朝聖過！千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵
西日本拉麵百名店！濃厚背脂口感融合隱隱蒜香　家系拉麵控必朝聖
「元宵≠湯圓」製作過程大不同　台北10大湯圓名店一次看

關鍵字： 橋仔頭黃家肉燥飯 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

鄭智善證實來台灣開店！　透露「賣炸醬麵和炒碼麵」

推薦閱讀

北海道自駕遊必存！秘境飯糰店隱身田野間　口感外酥內綿密

北海道自駕遊必存！秘境飯糰店隱身田野間　口感外酥內綿密

台北深夜黑白切隱身林森北巷弄　必點餛飩湯融合大骨甜與油蔥香

台北深夜黑白切隱身林森北巷弄　必點餛飩湯融合大骨甜與油蔥香

全台5家必比登牛肉麵整理包　老山東牛肉家常麵店8年連霸

全台5家必比登牛肉麵整理包　老山東牛肉家常麵店8年連霸

大直35年古早味切仔麵！玉米土雞腿超搶手　鮮嫩粉肝必吃

大直35年古早味切仔麵！玉米土雞腿超搶手　鮮嫩粉肝必吃

UG「人氣奶茶買1送1」免費領券　慶生套組最多省240元

UG「人氣奶茶買1送1」免費領券　慶生套組最多省240元

鳥取吉岡溫泉自由行必存！盤點7家必吃必逛

鳥取吉岡溫泉自由行必存！盤點7家必吃必逛

新葡苑下午茶港點吃到飽4/7再登場

新葡苑下午茶港點吃到飽4/7再登場

DQ全新「水果優格奶昔」3/18開賣　還有摩卡、抹茶口味

DQ全新「水果優格奶昔」3/18開賣　還有摩卡、抹茶口味

高雄十大肉燥飯＋必比登美食雙重推薦

高雄十大肉燥飯＋必比登美食雙重推薦

速食店披薩優惠懶人包　達美樂買1送2、必勝客下殺半價

速食店披薩優惠懶人包　達美樂買1送2、必勝客下殺半價

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮日式老宅麵店「一碗小」4月熄燈

香鷄城全新外帶店今日開賣

JR東日本周遊券3大改制懶人包

3/14雙北約會去　賞燈、聽山間音樂會

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

連假直飛紐西蘭「極光改運」

亞尼克「脆皮黑巧克力生乳捲」回歸　辻利茶舗推5款全新櫻花甜點

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

3條賞櫻路線「一日遊行程」懶人包！

新葡苑下午茶港點吃到飽4/7再登場

熱門行程

最新新聞更多

UG「人氣奶茶買1送1」免費領券　慶生套組最多省240元

鳥取吉岡溫泉自由行必存！盤點7家必吃必逛

新葡苑下午茶港點吃到飽4/7再登場

DQ全新「水果優格奶昔」3/18開賣　還有摩卡、抹茶口味

高雄十大肉燥飯＋必比登美食雙重推薦

速食店披薩優惠懶人包　達美樂買1送2、必勝客下殺半價

在地人也愛吃！嘉義燒餅油條加蛋才55

花蓮日式老宅麵店「一碗小」4月熄燈

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366