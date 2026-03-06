清心福全「4款經典招牌」變迷你燈箱　3/8起消費滿額送限量盲盒

▲清心福全開賣限量燈箱盲盒。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

清心福全39周年推出全新「微縮小燈箱盲盒」，把歷年招牌、品牌意象縮小成可發光的迷你燈箱，一共4款，3月8日起消費滿額就送，也開放85元加購。

▲清心如意圓燈箱（上）、復刻版直燈箱（下）。

▲經典招牌方形燈箱（上）、訂製款愛心燈箱（下）。

清心福全「微縮小燈箱盲盒」共有4款，其中「清心如意圓燈箱」、「復刻版直燈箱」，上頭印有20年前的品牌名稱「清心福全冷飲站」，並重現早期LOGO設計、如意、草寫字體，以及「福全」2字，充滿濃濃懷舊風情。另外2款為「經典招牌方形燈箱」及「訂製款愛心燈箱」，每一款皆還原門市招牌細節。

迷你燈箱採磁鐵式設計，可吸附於冰箱或鐵櫃上，內附電池會發光。3月8日上午11時起於門市消費滿350元即可獲得1個盲盒，滿700元送2個，以此類推；單筆消費滿150元則開放85元加價購1個，數量有限、售完為止。

▲一手私藏世界紅茶推出「一手NFC小燈箱」。（圖／翻攝一手私藏世界紅茶官網）

另外，一手私藏世界紅茶近日也推出「一手NFC小燈箱」，小燈箱除可吸附鐵櫃、辦公桌、冰箱外，手機感應NFC還可領取飲品折扣券、官方購物站折扣碼，價值超過千元。至20日前開放預購、25日取貨，售價259元，門市購買2杯飲品享加購價139元。