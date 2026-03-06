ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
史上最高尖炮城登場！六堆客庄大節3/7、8開戰　最高獎金10萬

▲六堆祈福尖炮城3月7、8兩天在六堆紀念公園登場 。（圖／屏東縣政府客家事務局提供）

記者陳崑福／屏東報導

馬年春始，百年客庄大節──六堆祈福尖炮城將於3月7日至3月8日在六堆紀念公園登場！今年打造史上最高的15公尺極限尖炮城，個人最高獎金達10萬元，另增加女子個人花木蘭尖炮城及國際友人參與的國際組尖炮城，期望更多人走入六堆，感受熱血、文化與祝福交織的節慶盛會。

▲六堆祈福尖炮城3月7、8兩天在六堆紀念公園登場 。（圖／屏東縣政府客家事務局提供）

屏東縣政府客家事務處表示，今年活動內容還包含適合親子同樂的新丁粄尖炮城與水球尖炮城、傳統雲霄團體尖炮城、機關組尖炮城及勇士尖炮城、盤花大賽、客家年節博弈遊戲等各項賽事，總獎金達50萬元；除了精彩的賽事，還有體驗六堆常民文化的客家好物DIY、伯公祈福擲筊拿好禮、個人專屬祈福卡、客語AI機器人體驗、藝文展演、好客市集與客庄遊程等。

活動期間適逢國際婦女節，也規劃受女性朋友喜愛的盤花設計體驗，完成的作品可讓參與者保存與展示，並有由逾千名六堆小學生共同創作祈福燈籠隧道，恭迎民眾蒞臨走春祈福，參與多元、創意、具文化內涵之盛會。

客家事務處表示，尖炮城承載著客庄百年信仰與團結精神，鞭炮齊發、鑼鼓喧天，在每年開春時節為家園祈福納祥，六堆祈福尖炮城活動報名方式如下：雲霄尖炮城及客庄遊程採網路報名；勇士尖炮城、國際組尖炮城、花木蘭尖炮城、盤花大賽、盤花體驗及客家好物DIY以網路報名為主，活動當天視現場報到情況及餘額開放現場報名；極限尖炮城、水球尖炮城、新丁粄尖炮城、客家年節博弈遊戲則採現場報名。

相關活動資訊請上「六堆祈福尖炮城」官方網站或「屏東縣政府客家事務處」臉書粉絲專頁查詢。

關鍵字： 六堆尖炮城 客庄文化 屏東活動 祈福盛會 客家節慶

