走進希臘　擁抱愛琴海藍色假期

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

走進希臘，像走進一場藍與白交織的夢。愛琴海在陽光下閃耀，海風輕拂臉龐，時間彷彿慢了下來。米克諾斯島的浪漫、聖托里尼島的藍與白、克里特島的古老氣息，各自綻放迷人風情；天空之城梅提歐拉矗立雲端，雅典衛城俯瞰城市千年風華，一趟旅程結合了海島風情與深邃文明，既夢幻也壯闊。

▲在聖托里尼的藍與白中，遇見了最嚮往的浪漫風情。

聖托里尼島是愛琴海最具代表性的風景，白色房屋沿著火山懸崖層層堆疊，映著湛藍海面。費拉熱鬧迷人，可搭纜車俯瞰峭壁與港灣，也能騎著驢子穿梭蜿蜒石階，感受島嶼獨有的魅力。傍晚前往伊亞，看夕陽將天空染成橘紅，藍頂教堂在餘暉中剪影分明。傳說中的亞特蘭提斯遺跡，更添一抹神祕色彩。

▲每一條蜿蜒的巷弄，都可以發現旅途的驚喜。

米克諾斯島被譽為愛琴海上的白寶石，陽光灑落沙灘，海水清澈透明，空氣裡滿是度假氣息。天堂海灘熱情奔放，海風與音樂交織成愉悅節奏。走進小鎮，曲折巷弄如迷宮般展開，雪白牆面與繽紛窗台相映成趣。夜幕降臨後，酒吧與咖啡館亮起燈火，整座島嶼在星空下盡情歡笑。

▲天空之城梅提歐拉，因眾神曾住過的奧林匹斯山和梅黛奧拉修道院而聞名於世。

轉往天空之城梅提歐拉，巨岩自平原拔地而起，修道院穩穩立於峰頂，被聯合國教科文組織列入世界文化及自然雙遺產，極盛時期擁有24座修道院的梅提歐拉，歷經數百年的興衰，目前只剩大梅提歐拉、瓦拉姆、聖尼古拉斯、聖史蒂芬、盧薩諾及聖三一等六座，可根據開放時段選擇不同的兩座進行參觀。

▲雅典衛城列名世界文化遺產，可參觀巴特農神殿、雅典娜神殿、衛城博物館，探索影響歐洲文明的文化。

希臘首都雅典，為旅程畫下壯麗的驚嘆號！衛城高踞山丘，巴特農神殿在陽光下散發金色光芒，俯瞰城市街景。走進衛城博物館，古老文物與遺跡訴說歲月故事。漫步憲法廣場與布拉卡城區，石板路與老屋交織出生活氣息。當夜色降臨，在雅典品嚐米其林星級料理，舉杯回望這段藍白交織的旅程，希臘的浪漫已悄悄留在心中。

●推薦行程：

超越進化版~希臘天空之城三米其林愛琴海三島遊11天

https://reurl.cc/GG3v2W

◆限定團前十名每人減一萬；蜜月另享折扣2,600元

-行程含小費

◆五星七晚住宿

-雅典安排五星兩晚，其中一晚特別安排鄰近憲法廣場飯店

-米克諾斯島升等五星

◆雙飛更省時

-【雅典飛米克諾斯】、【克里特島飛雅典】

◆ 三跳島：米克諾斯島、聖托里尼島、克里特島；；五星七晚；含小費)

◆ 二次米其林推薦餐廳；一次米其林一星 HYTRA餐廳；伊亞日落景觀餐廳

●更多資訊：

