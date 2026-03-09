ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

走進希臘　擁抱愛琴海藍色假期

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

走進希臘，像走進一場藍與白交織的夢。愛琴海在陽光下閃耀，海風輕拂臉龐，時間彷彿慢了下來。米克諾斯島的浪漫、聖托里尼島的藍與白、克里特島的古老氣息，各自綻放迷人風情；天空之城梅提歐拉矗立雲端，雅典衛城俯瞰城市千年風華，一趟旅程結合了海島風情與深邃文明，既夢幻也壯闊。

走進希臘，擁抱愛琴海藍色假期（圖／鳳凰旅遊）

▲在聖托里尼的藍與白中，遇見了最嚮往的浪漫風情。

聖托里尼島是愛琴海最具代表性的風景，白色房屋沿著火山懸崖層層堆疊，映著湛藍海面。費拉熱鬧迷人，可搭纜車俯瞰峭壁與港灣，也能騎著驢子穿梭蜿蜒石階，感受島嶼獨有的魅力。傍晚前往伊亞，看夕陽將天空染成橘紅，藍頂教堂在餘暉中剪影分明。傳說中的亞特蘭提斯遺跡，更添一抹神祕色彩。

走進希臘，擁抱愛琴海藍色假期（圖／鳳凰旅遊）

▲每一條蜿蜒的巷弄，都可以發現旅途的驚喜。

米克諾斯島被譽為愛琴海上的白寶石，陽光灑落沙灘，海水清澈透明，空氣裡滿是度假氣息。天堂海灘熱情奔放，海風與音樂交織成愉悅節奏。走進小鎮，曲折巷弄如迷宮般展開，雪白牆面與繽紛窗台相映成趣。夜幕降臨後，酒吧與咖啡館亮起燈火，整座島嶼在星空下盡情歡笑。

走進希臘，擁抱愛琴海藍色假期（圖／鳳凰旅遊）

▲天空之城梅提歐拉，因眾神曾住過的奧林匹斯山和梅黛奧拉修道院而聞名於世。

轉往天空之城梅提歐拉，巨岩自平原拔地而起，修道院穩穩立於峰頂，被聯合國教科文組織列入世界文化及自然雙遺產，極盛時期擁有24座修道院的梅提歐拉，歷經數百年的興衰，目前只剩大梅提歐拉、瓦拉姆、聖尼古拉斯、聖史蒂芬、盧薩諾及聖三一等六座，可根據開放時段選擇不同的兩座進行參觀。

走進希臘，擁抱愛琴海藍色假期（圖／鳳凰旅遊）

▲雅典衛城列名世界文化遺產，可參觀巴特農神殿、雅典娜神殿、衛城博物館，探索影響歐洲文明的文化。

希臘首都雅典，為旅程畫下壯麗的驚嘆號！衛城高踞山丘，巴特農神殿在陽光下散發金色光芒，俯瞰城市街景。走進衛城博物館，古老文物與遺跡訴說歲月故事。漫步憲法廣場與布拉卡城區，石板路與老屋交織出生活氣息。當夜色降臨，在雅典品嚐米其林星級料理，舉杯回望這段藍白交織的旅程，希臘的浪漫已悄悄留在心中。

●推薦行程：
超越進化版~希臘天空之城三米其林愛琴海三島遊11天
https://reurl.cc/GG3v2W

◆限定團前十名每人減一萬；蜜月另享折扣2,600元
-行程含小費
◆五星七晚住宿
-雅典安排五星兩晚，其中一晚特別安排鄰近憲法廣場飯店
-米克諾斯島升等五星
◆雙飛更省時
-【雅典飛米克諾斯】、【克里特島飛雅典】
◆ 三跳島：米克諾斯島、聖托里尼島、克里特島；；五星七晚；含小費)
◆ 二次米其林推薦餐廳；一次米其林一星 HYTRA餐廳；伊亞日落景觀餐廳

●更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 七逗旅遊網 鳳凰旅遊 希臘 愛琴海 雅典 聖托里尼 天空之城

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

推薦閱讀

走進希臘　擁抱愛琴海藍色假期

走進希臘　擁抱愛琴海藍色假期

慢遊張家界與鳳凰古城的山影水色

慢遊張家界與鳳凰古城的山影水色

4/15開山！立山黑部雪壁搶先看

4/15開山！立山黑部雪壁搶先看

耗時1年！高雄港迎17.2萬噸「MSC榮耀號」　

耗時1年！高雄港迎17.2萬噸「MSC榮耀號」　

世博台灣館肯排隊就看得到　網紅：不去真的太可惜了

世博台灣館肯排隊就看得到　網紅：不去真的太可惜了

日本最靠北麥當勞！必打卡經緯度地標

日本最靠北麥當勞！必打卡經緯度地標

香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店

香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店

鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！

鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！

身分證對中3碼吃燒肉全桌85折

身分證對中3碼吃燒肉全桌85折

婦女節「手搖優惠」懶人包　CoCo粉角奶茶38元、大苑子買1送1

婦女節「手搖優惠」懶人包　CoCo粉角奶茶38元、大苑子買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北漢來「住1送1晚」贈島語自助早餐

4/15開山！立山黑部雪壁搶先看

走進希臘　擁抱愛琴海藍色假期

慢遊張家界與鳳凰古城的山影水色

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

大安森林公園「2千盆繡球花」綻放

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

3條賞櫻路線「一日遊行程」懶人包！

熱門行程

最新新聞更多

走進希臘　擁抱愛琴海藍色假期

慢遊張家界與鳳凰古城的山影水色

4/15開山！立山黑部雪壁搶先看

耗時1年！高雄港迎17.2萬噸「MSC榮耀號」　

世博台灣館肯排隊就看得到　網紅：不去真的太可惜了

日本最靠北麥當勞！必打卡經緯度地標

香港頂級魚子醬品牌來台開設實體旗艦店

鄉民激推台灣LOPIA超市必吃清單！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366