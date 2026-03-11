傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻　肉質脆Q香甜零腥味

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

查了一下去年的釜山行，還有一家喜歡的小吃沒寫，所幸把它清一清，正好接上2026年四月咱們小虎吃貨團的釜山櫻花米其林團。結論口感脆Q比想像好吃太多，和日本的鰻魚料理完全兩回事，兩人吃完台幣700多，還可以續攤。

▲釜山城一家성일집位於捷運南埔站周邊，附近有樂天百貨（光復站），交通上算是蠻方便的。

▲創業於1950年傳承三代，烤盲鰻是始於釜山，也稱得上是釜山美食的名店之一，據說城一家성일집是釜山歷史最悠久的烤盲鰻。

店裡比想像中來的寬敞許多

人聲鼎沸鬧烘烘的，生意非常好，而且感覺都是韓國人，大多是來喝酒的。後來大姐對我們說，烤盲鰻這料理在釜山就是下酒菜。

▲樂天棒球隊及名人的簽名板多到沒地方放，可見是老店、名店無誤。網路上搜尋烤盲鰻也幾乎都是這家的資訊。

▲韓國有很多像這樣單賣一味的店，鹽烤、醬醃烤、辣醬烤三種口味的烤盲鰻，除此之外別無他物。

▲配菜是醃漬的豆芽菜、豆芽菜湯、芝麻葉、大蒜、辣醬、麻油是用來包盲鰻的。

小菜是用盲鰻皮做成的魚皮凍

就像釜山吃河豚也會有河豚皮做成的魚凍，不過盲鰻的皮凍比較軟脆，本來以為味道會很重，但沒想到很可以，特別是配上鹹辣的辣醬蠻對味的。

▲滿滿豆芽味的豆芽湯我向來不愛，但這家的意外有一點滋味。

▲在釜山有一種活體盲鰻現烤，而城一家則是先行切好才上桌，比較沒有視覺上的驚恐。

用餐心得

我們點了鹽味和辣味兩種，份量大抵上不多，建議可以把這當點心吃，或是續攤喝酒的地方。它的口感比我想像中來的脆Q，咀嚼端又有一點像軟骨的軟化，和日本的鰻魚完全兩回事，比較令我意外的是它完全沒有半點腥味，而且肉質蠻甜的，拌著大量洋蔥邊烤邊炒，調味上一點鹽烤就很好吃，可以吃辣的建議點辣的更有風味。

▲就像吃韓國烤肉一樣，用芝麻葉、大蒜、辣醬包著一起吃，說實話比我想像中好吃、涮嘴許多。

釜山城一家성일집

地址：103 Daegyo-ro，Jung-gu，Busan，南韓

營業時間：11：00～22：30

