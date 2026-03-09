慢遊張家界與鳳凰古城的山影水色

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

湖南省就像是一幅大自然的潑墨畫卷，境內最富盛名的張家界，以石英砂岩峰林享譽國際，獲選為世界自然遺產；而在山水深處，作家沈從文筆下的鳳凰古城，則如一顆鑲嵌在沱江畔的寶石，訴說著千年不散的邊城煙雲。但美景固然很美，想舒適地暢遊峰林奇景，減少排隊耗時、降低體力消耗，利用VIP服務與連泊安排，絕對可以提高旅遊質感，讓旅程更深度。

▲張家界森林公園內的「VIP 包車」，省去大量站立等待時間。

走進張家界森林公園，數千座石峰拔地而起，山溪在幽谷間蜿蜒，飛瀑於峭壁上奔騰；當陽光灑落時，山巒層次分明，霧氣升起時，又像走進水墨畫裡，景色宛如仙境。

▲百龍天梯專享一台全景電梯，「包梯＋VIP通道」可免排隊、包梯直達。

垂直高度三百多公尺的百龍天梯，倚崖而建，被譽為世界第一梯，僅需88秒即可直達袁家界山頂；透過全透明玻璃幕牆，可清晰觀賞峰林在眼前急速上升、直插雲霄的震撼景象。

▲十里畫廊搭電動小火車，沉浸於奇峰怪石，視野更佳也更省體力。

下了山，十里畫廊又是另一番風情。搭乘觀光小火車穿梭於長約5.8公里的峽谷，像坐在移動的觀景窗前，奇峰異石就像畫卷慢慢展開，旅人只需動動眼球、輕按快門，便能優雅地沉醉於這份詩意，好好享受「慢遊」的節奏。

▲搭乘纜車、電扶梯與快線索道，輕鬆遊遍天門山，打卡天門洞名景。

而被譽為「武陵之魂」的天門山，則是凌空漫步的驚心動魄，搭乘纜車穿雲破霧，腳下是巨龍盤旋的九十九道彎公路；屏息走過盤龍崖玻璃棧道與鬼谷棧道，絕壁深淵與壯麗山景交織。再隨著山體手扶梯穿梭隧道，抵達鑲嵌於絕壁的通天之門，盡覽湘西第一神山的雄奇險峻。提醒大家，天門山是全張家界排隊最久的地方，搭纜車時利用VIP快速通道則可完全避開人潮，優雅進站！

▲寶豐湖以奇秀的高峽平湖絕景聞名。

寶豐湖媲美「人間瑤池」，是張家界武陵源風景區內高峽平湖的代表，湖水碧綠如翡翠，四周奇峰環抱、倒映湖面，宛如精緻盆景；乘船遊湖，在土家阿妹的山歌聲中泛舟，讓人放慢呼吸，感受山水相融的柔美。

▲走進湘西山水畫卷，遇見最美的鳳凰古城。

從張家界轉往鳳凰古城，沱江兩岸的吊腳樓在晨霧中朦朧，在夜色裡點起燈火。千萬可別趕路打卡、住一晚就走，建議可以連泊二晚，讓時光慢下來，清晨看水面薄霧升起，也能夜晚倚橋聽流水低語；甚至換上華麗的民族服飾，走進石板巷弄，讓自己成為風景的一部分。再來就是夜間的重頭戲「湘見·沱江」沉浸式藝術遊船，這可不是普通的划船，而是結合光影與水幕投影的藝術表演，很有看頭。

▲衡山是五嶽中的南嶽，山腳下的南嶽大廟更是江南第一廟。

當心境被山水與古城洗滌後，南嶽衡山帶來另一種沉穩力量。在寺廟的晨鐘暮鼓中，或是祝融峰的雲海翻騰間，感受一股靈氣與祥和，登高遠望，天地開闊，心也隨之安定。

想深度欣賞張家界之美，又怕排隊耗時、走到腿軟？鳳凰旅遊憑藉累積44座國際金旅獎與10座品保優旅選的專業經驗，打造了兼顧體力與舒適度的「金鳳凰系列」張家界行程。旅途中，全程升級VIP禮遇，透過百龍天梯包梯與專屬通道避開人潮，天子山與天門山纜車亦享有免久候的便捷；交通上採VIP三排椅巴士與高鐵一等座，並有專車代運大件行李，讓每一步都走得輕盈。

在鳳凰古城，特別安排連泊二晚，從晨光到夜色細細品味，更安排專屬包船靜賞沱江風光，並體驗熱門的古城旅拍，專業梳化入鏡留念，讓旅程在尊寵與優雅中，化為一生難忘的美好回憶。

●推薦行程：

金鳳凰 張家界 鳳凰古城 慢漫遊10天

https://reurl.cc/4bEA0V

•鳳凰古城連泊2晚、南嶽衡山

•加贈：鳳凰古城旅拍

●更多資訊：

鳳凰旅遊 0800-089-789

官網：www.travel.com.tw

鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours

鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

*配合政府赴陸禁團令政策，行程僅供參考，政府禁團令解除方可出團。