米其林餐廳「Ajimi」500萬頂讓　登台才1年多「目前停業中」

▲米其林餐廳「Ajimi」裡的日式茶室。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本福岡米其林一星餐廳海外首家分店「Ajimi 割烹味美」2024年底登台，去年獲得台灣米其林指南入選餐廳，不過日前卻傳出頂讓消息，讓許多網友大感驚訝。

日前臉書餐飲頂讓社團中，有個「大安區高檔餐廳｜頂級私廚空間」資訊引起網友討論，除了頂讓金高達500萬元、月租金16萬元外，其地點位於台北市大安區四維路，再加上貼出的日式料理空間照片，比對後應該是台灣米其林指南入選餐廳「Ajimi 割烹味美」。網友也在底下留言討論，有人說「老闆瘋了嗎」、「很難頂出去吧」，也有人透露「Ajimi拆夥了」。

雖然Ajimi官方臉書並未有任何停業公告，不過頂讓資訊裡提到，餐廳目前暫時停止營運，訂位網站也無法預約。

▲楊貴妃盅。（圖／記者黃士原攝）

▲味美原創魚骨湯麵。（圖／記者黃士原攝）

「Ajimi 割烹味美」是日本福岡米其林一星日料海外首家分店，2024年11月中旬插旗台北，餐廳堅守著福岡的味道及風華，從冷到溫到熱，循序漸進，而且全程沒有使用米飯，主食就是素麵，每套售價5800元+10%。

人氣招牌鍋物「楊貴妃盅」，以甲魚、豬腳等食材熬煮8小時，帶來濃稠飽滿的膠質湯品，搭配總料理長親自挑選的日本陶土砂鍋，在秋冬格外有保溫效果；另一道招牌素麵「味美原創魚骨湯麵」，以鯛魚魚頭與魚骨熬煮，並加入味噌和胡椒增添風味，取代一般日料結尾時會出現的釜飯。

▲麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，饗賓餐旅火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」宣布退場，4月開始陸續結束營運，全台4分店原址將由「朵頤牛排」進駐。

「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅旗下火鍋吃到飽品牌，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，經典麻辣湯底糅合26種中藥材，無限供應的肉片包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等8款，另有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片。自助餐檯上還有多種熟食吃到飽，包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點。