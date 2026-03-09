4/15開山！立山黑部雪壁搶先看

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

每年春季，日本旅遊最令人期待的立山黑部雪壁絕景，今年4月15日將正式開山！內行人都知道，真正的終極目標不只為看到雪壁，而是趕在開山第一週，親眼見證雪壁最高、顏色純白乾淨的壯麗時刻，幸運的話，還有機會發現雷鳥的蹤跡。

▲最高、最純白乾淨的雪壁，開山第一週才看得到。

鳳凰旅遊貼心安排六種交通工具體驗，串聯整條立山黑部路線，團體事先預約完成，不必陷入排隊地獄，就能輕鬆穿越日本屋脊，欣賞媲美阿爾卑斯的山岳景色。再加上3晚溫泉旅館及全程升級高餐標的名湯美饌，還有初春的合掌村、郡上八幡古城、惠那峽遊船與兼六園，讓這趟旅程從視覺到味蕾，沿途滿是驚喜與感動。

▲上高地被日本人視作神的故鄉，以河童橋為知名標誌。

當視線離開雪壁，來到上高地，白樺樹嫩芽初萌，穗高連峰靜靜聳立，彷彿守護著大正池、田代池、明神池的清澈水面。站在木製的河童橋上，眼前是穗高連峰的殘雪，腳下是清澈的梓川，遠方的燒岳白煙裊裊，讓人分不清身處世間或是神的故鄉。

▲白川鄉保留日本傳統鄉村「合掌造」建築特色，全村百多幢房屋以茅草建成。

白川鄉合掌村獲選為世界文化遺產，也是米其林三星推薦景點。茅草屋頂以合掌之姿靜立山谷之中，不用一根釘子，全憑匠人智慧搭建而成。春日裡水田映著藍天，炊煙輕升，彷彿誤闖童話，質樸與純粹的氛圍，與雪壁的壯麗形成對比，卻同樣震撼人心。

▲兼六園是日本三大名園之一，以宏大、深邃、人力、蒼古、水泉、眺望六種意境而得名。

若想體會庭園之美，兼六園的六種意境在池泉迴遊之間逐漸展開，宏大與深邃並存，蒼古與水泉相映，三百年前的匠心，至今仍在枝葉與石徑間低語，漫步其間欣賞眺望，像似走進一幅緩緩流動的庭園畫。

▲飛驒高山的三町古街，充滿江戶風情，還可一嚐飛驒牛美味。

北陸古鎮的故事，藏在飛驒高山，也藏在郡上八幡。飛驒高山的三町古街保留著江戶時代的城下町風貌，格子窗與釀酒屋一字排開，空氣中瀰漫淡淡酒香，品嚐入口即化的飛驒牛，是對味蕾最溫柔的犒賞。郡上八幡以清澈水源聞名，可漫步於江戶風情的街道，傾聽清澈泉水流經古城的聲響。此外，也可踏上木曾路的石疊古道，在古老的妻籠宿或馬籠宿驛站建築間，感受時光倒流的靜謐。

▲郡上八幡有如小京都，這裡有日本名水百選宗祇水。

