上海鄉村「承德本家」3/8開幕　整桌姓名對中這8字打6折

▲上海鄉村「承德本家」3/8開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲上海鄉村「承德本家」3/8開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

創立超過40年的江浙餐廳「上海鄉村」，全新旗艦門市「承德本家」將於3月8日正式開幕，除了推出多道限定代表菜色外，還祭出姓名優惠，只要對中「上海鄉村承德本家」任一字整桌享95折，2字9折、3字85折，最多可打6折。

創立於1982年的「上海鄉村」主打江浙料理，最早只有仁愛本店，後續陸續開出濟南店、天母別館、信義137、南京16，第6家店「承德本家」將於3月8日開幕，座落於台北車站對面，定位為品牌全新旗艦店，百坪空間融入摩登東方美學。

▲果韻蜜棗嫩排骨。（圖／記者黃士原攝）

▲果韻蜜棗嫩排骨。（圖／記者黃士原攝）

▲海風杜松燉老鴨。（圖／記者黃士原攝）

▲海風杜松燉老鴨。（圖／記者黃士原攝）

承德本家推出多道限定代表菜色，包括以台灣烏魚子與黑蒜融合的「熟成黑金烏魚卷」、果香細膩的「果韻蜜棗嫩排骨」、酒香層次分明的「鳳翼醉香封」，以及蟹香濃郁的「流金軟蟹綠野派對」。湯品則有加入杜松子香氣的「海風杜松燉老鴨」、位上呈現的「煙雨江南月」。

▲入口即化的「烤方」。（圖／記者黃士原攝）

▲入口即化的「烤方」。（圖／記者黃士原攝）

承德本家也保留多道經典菜色，像是以12小時慢火燉煮呈現濃油赤醬、入口即化的「烤方」。「蟹黃豆腐」是深受老饕推崇的招牌菜，選用新鮮蟹肉與蟹黃手工拆取，細火熬製成濃郁鮮香的蟹黃醬，與外酥內嫩的芙蓉蛋豆腐交融。

歡慶承德本家開幕，3月31日前，只要姓名對中「上、海、鄉、村、承、德、本、家」中任一字，全桌可打95折，對中兩個字享9折，對中3字85折，依此類推，最高可享6折。業者表示，收集這8個字不用同一個人，可找朋友同桌使用，但須同字，而且不能重複，例如有2個人姓名中都有「德」，只能打95折。

▲滿雞軒的鴨高湯為主要特色。（圖／記者黃士原攝）

另外，由拉麵奇才「橋本友則」創立、連年蟬聯日本Tabelog百名店的鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」，1月底才登台開出首店，過完農曆春節後就傳出進駐中和環球購物中心，預計3月28日開幕。

來自日本的「滿雞軒」，主要特色是鴨高湯，以取出鴨胸、鴨腿肉後的整副鴨架與清水慢熬，充分釋放鴨肉的鮮美滋味，湯頭清爽卻不失深度。拉麵口味有鹽味、醬油兩種選擇，並且會加進數滴鴨油與松露油增加風味。配料為燻製鴨胸叉燒與骰子型鴨腿，口感鮮嫩且香氣濃郁，依湯頭風味分別佐以蔥丁或蔥段及少許的柚子清香提鮮。
 

【咬到開機鍵了】貓咪咬弟弟餒餒後秒跑　弟弟直接被痛醒XD

上海鄉村「承德本家」3/8開幕

上海鄉村「承德本家」3/8開幕

