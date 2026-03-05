台北花伴野餐、新北春紛節接力登場　抓寶可夢＋音樂市集粉絲必衝

▲「2026台北花伴野餐」將於3月28日至29日在大安森林公園登場。（圖／觀傳局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

雙北春日大型活動接力到來！「2026台北花伴野餐」將於3月28日至29日在大安森林公園登場，結合咖啡、市集與戶外體驗，還預告6公尺高的皮卡丘氣球將現身公園；而新北市則於3月21日至22日在大都會公園舉辦「2026新北春紛節」，以音樂與市集打造春日派對，增添熱鬧氛圍。

▲3月28日民眾可在公園賞花同時捕捉寶可夢，2天的上午10點至下午6點，園區將展出6公尺高的寶可夢氣球。



北市觀傳局表示，「2026台北花伴野餐」升級為周末兩天活動，規劃「咖啡派對」、「美力運動」與「親子毛孩」3大主題野餐區。其中「咖啡派對野餐區」邀請DJ現場演出與咖啡職人手沖示範；「美力運動野餐區」安排草地瑜伽、皮拉提斯與頌缽療癒體驗；「親子毛孩野餐區」則透過泡泡、氣球與裝扮秀等活動，適合全家同樂。

▲「美力運動野餐區」安排草地瑜伽、皮拉提斯與頌缽療癒體驗。



今年活動另一亮點是首度與人氣手遊Pokémon GO合作。3月28日上午10點至4月6日下午6點，民眾可在公園賞花同時捕捉寶可夢，活動期間每天上午10點至下午6點，園區將展出6公尺高的寶可夢氣球，供民眾合影留念，並安排皮卡丘與伊布見面會，親子族、粉絲可別錯過。

▲串聯超過60家咖啡店推出「花伴野餐跑咖活動」，民眾完成任務可獲得限定貼紙與店家優惠。



此外，活動也打造國際主題野餐市集，集結亞洲、歐洲與美洲特色咖啡與美食，包含珍珠奶茶、刈包、日本飯糰、印度酸子酥球、荷蘭焦糖煎餅、德國豬腳與加拿大帕尼尼等多元料理。同時串聯超過60家咖啡店推出「花伴野餐跑咖活動」，民眾完成任務可獲得限定貼紙與店家優惠。

相關活動於明（6日）中午12點起在ACCUPASS開放報名，只要報名成功並實際參加者，皆可獲得活動限定版野餐墊及多項好禮，名額有限，額滿截止。

▲2026新北春紛節「春紛好聲音」主舞台。（圖／新北市高灘處提供，下同）



另一方面，新北市年度春季活動「2026新北春紛節」將於3月21日至22日下午1點至晚間8點登場。新北市高灘處表示，今年以「回憶殺」為主題，透過三大主題展區與兩大春日體驗，打造跨世代的春日派對。

最受矚目的非主舞台活動莫屬，「春紛好聲音」邀集多組歌手與樂團演出，包括范逸臣、告五人、Blueburn、Theseus 忒修斯等實力卡司輪番登台，帶來熱鬧的戶外音樂演出。

▲▼人氣插畫家「卡肉老ㄙの波波冰狗室」跨界操刀，帶大眾重返最繽紛的青春年代；新北春紛節活動，點圖放大。



活動另規劃「春紛好Chill」舞台、「春紛好自得」體驗區，結合運動、有氧表演、街頭藝人與親子活動，同時設置「MBTI春日市集」，將150個品牌依人格特質分類，民眾消費集字母還能參加抽獎，增加互動趣味。