港味搬進桃園！車仔麵、缽仔糕進駐大溪威斯汀　用餐還能抽機票

▲除了巨型麻將以外，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店大廳甚至開進一台「的士」。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／桃園報導

看準香港美食歷久不衰的魅力，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店攜手三家香港萬豪系飯店廚藝團隊，自明（6日）起至6月30日於館內知味西餐廳推出「港都旬味・威斯汀港味食堂」，從缽仔糕、車仔麵、雞蛋仔等庶民小食，到避風塘炒蟹、羊腩煲等港式大排檔，一站就能品嚐多樣港味。

▲酒店攜手三家香港萬豪系飯店廚藝團隊，明（6日）起於館內知味西餐廳推出「港都旬味・威斯汀港味食堂」。（圖／記者彭懷玉攝）



此次活動邀來香港萬麗海景酒店、香港天際萬豪酒店與香港東涌福朋喜來登酒店主廚客座獻藝。香港萬麗海景酒店帶來大排檔代表菜「避風塘炒蟹」與「港式羊腩煲」，重現香江街頭濃厚鑊氣；香港天際萬豪酒店主廚則端出經典「港式蛋塔」，以及用米漿與紅豆蒸製、口感Q彈的「缽仔糕」。來自香港東涌福朋喜來登酒店的主廚則推出「車仔麵」與「碗仔翅」，呈現香港街頭多元又充滿人情味的飲食文化。

▲外酥內軟的「雞蛋仔」、香甜酥脆的「西多士」等道地港式美食；香港東涌福朋喜來登酒店主廚推出「車仔麵」。（圖／記者彭懷玉攝）



餐檯上同時集結多款茶餐廳與街頭人氣小食，包括外酥內軟的「雞蛋仔」、香甜酥脆的「西多士」、鹹香誘人的「南乳炸雞髀」，以及「街頭撈撈冷麵」、「豬腳薑」與「港式椰撻」等經典港味，搭配粵語經典歌曲營造氛圍，彷彿一秒穿梭到香港街頭，回味熟悉的香江滋味。

▲品嚐得到承載深厚情懷的街頭小食碗仔翅等街頭美食。（圖／記者彭懷玉攝）



業者表示，「港味食堂」同步開放外客預訂，部分港式風味調酒也可於大廳酒吧單點，平日成人每位1,480+10%元，孩童每位740+10%元；假日成人每位1,680+10%元，孩童每位840+10%元，期間於晚餐時段供應。

即日起至6月30日止，凡於館內指定餐廳單筆消費滿3,000元，即可獲得抽獎券乙張，有機會抽中星宇航空台北-香港經濟艙來回機票，另有套房住宿券、自助餐券與芳療體驗等獎項。

▲業者透露，春節連假期間平均住房率逾9成，住客仍以國人為主，但團體與企業客群有明顯增加。（圖／記者彭懷玉攝）



九天春節連假剛過，業者也透露，連假期間平均住房率逾9成，住客仍以國人為主，但團體與企業客群有明顯增加；餐飲部分，去年10月底除夕夜圍爐就幾乎全數訂滿，創下「歷年最早滿席紀錄」。為方便旅客前來度假，酒店提供往返桃園高鐵站、捷運頂埔站，以及周末前往大溪老街的免費接駁車服務，需於入住至少3天前預約。

▲3月8日起至福容桃園機捷A8店ABar享用英式下午茶，即加贈「優雅女神飲」。（圖／福容大飯店提供，下同）



為迎接3月女神節檔期，福容大飯店桃園機場捷運A8店推出女神主題優惠與春季餐飲企劃。其中「2026女神慶典」自3月8日至3月31日登場，主打女性寵愛體驗，不僅麗SPA 60、90分鐘芳療療程享85折優惠，館內ABar英式雙人下午茶還加贈限定特調「優雅女神飲」，邀女性與閨蜜共享悠閒午後。此外，館內消費單筆滿3,800元（會議、婚宴及宴會除外），再加贈「小紅帽精品美式咖啡」，為女神月增添儀式感。

▲福容桃園機捷A8店ABar推出日式和風定食，共四款口味299元起。



同時，ABar自3月起也推出多元餐飲選擇，從平日不到300元即可享用的「春敘饌」日式和風定食，到主食與主菜選項豐富的「Afternoon to Night主廚特選雙人套餐」，滿足不同客群的用餐需求。