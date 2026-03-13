店內坐滿日韓遊客！永康街老上海風咖啡廳　手沖百元起還不限時

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

台北永康街咖啡推薦這家，隱身東門捷運站出口附近巷子內的「布子咖啡」，店面設計採用老上海風格裝潢，外型質感吸睛，非常受到日本韓國觀光客喜愛，客人幾乎都是外國人，菜單咖啡價格只要100元起，自家烘焙的豆子平價好喝，喝完馬上收入永康街咖啡店推薦清單中。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置

咖啡廳位在台北市大安區永康街4巷5號，較靠近麗水街那側，從捷運東門站5號出口出來，約步行120公尺、2分鐘左右即可抵達，距離信義路、永康公園都很近。

環境

這裡採用的是老上海風格裝潢，木製門窗、吧台高腳椅相當有質感，這天是和朋友約在捷運東門站，才隨興發現這家咖啡店，沒想到店內九成都是韓國人，還有幾位日本人，會說中文的反而佔少數，有種瞬間來到國外的感覺。

不限時咖啡廳

店內沒有限制用餐時間，是一家永康街不限時咖啡店，但因為沒有廁所，所以也無法久坐太久，比較適合逛街逛累了，坐下來休息喝杯好咖啡。

藏身永康街

這裡為自家烘焙咖啡店，室內空間雖然不大，但不會有髒亂的感覺，非常符合永康街的在地形象，不難想像為什麼日本韓國觀光客會愛來這裡喝咖啡，我這天甚至還協助一組韓國遊客拍照呢！

菜單

咖啡價格以台北市中心來說相當平價，手沖單品的豆單有好幾支，單杯160元起的價格，親民好入手，義式咖啡、咖啡特調、茶飲的選擇也不少，想吃點東西有抹醬厚片吐司、美式薄脆披薩，桌上小牌子上還有冰淇淋布朗尼、熱紅酒，看來菜單會持續推陳出新。

▲或許是因為很多外國觀光客的關係，這裡也喝得到不少台灣精釀啤酒。

濃縮－100元（Blend）／110元（SOE）

▲濃縮系朋友表示很好喝，味道非常乾淨、香氣濃郁，有著相當夠水準的表現。

美式咖啡－120元

配方豆美式咖啡是100元，這天SOE（Single Origin Espresso 單一產地義式濃縮咖啡）是古吉，便加價升級上去，風味酸甜平衡，有著似草莓軟糖的奔放甜感，交織小白花香，好喝到讓我為之驚艷！

用餐心得

「布子咖啡」絕對是一家必須推薦和收藏的台北永康街咖啡店，距離捷運東門站也很近，我點的這杯SOE美式真的太好喝，之後會再來試試短笛、卡布、手沖咖啡，想必也是不錯，如果你是喝咖啡喜歡拍照打卡的人，這裡的老上海風格裝潢是好拍的，韓國人都很喜歡啊！

布子咖啡 BUZI CAFE

地址：台北市大安區永康街4巷5號

電話：02－23969990

營業時間：周一至周五10：00－18：00、周六周日10：00－21：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元 四神湯豬腸給超多

►「元宵≠湯圓」製作過程大不同 台北10大湯圓名店一次看

►房內獨享地下550公尺深層溫泉！瑞穗民宿每間房都是獨立湯屋