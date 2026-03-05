ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「迪士尼探險號」3／10新加坡首航　小勞勃道尼現身命名

▲迪士尼遊輪今舉辦命名典禮,迪士尼遊輪3/10啟航。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲迪士尼探險號（Disney Adventure）將於3月10日在新加坡首航。（圖／迪士尼遊輪提供）

記者彭懷玉／綜合報導

原訂去年底首航卻延遲的迪士尼探險號（Disney Adventure），今（5日）在新加坡舉行命名典禮，並邀請「鋼鐵人」演員小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）擔任教父獻上祝福。該郵輪將於3月10日正式首航，接續進行3、4晚的新加坡海上巡遊，象徵迪士尼遊輪進軍東南亞市場。

小勞勃道尼表示，「有幸深入認識華特迪士尼幻想工程團隊，我可以說，探險正是他們所創造作品的最佳寫照。能成為這艘宏偉遊輪的教父是莫大的榮幸，而我也有重要任務要完成，那我們就正式開始吧。」隨後，他向交響樂團示意，「你帶來主題，我帶來震撼。」並宣讀正式祝禱詞，「我在此為妳命名，迪士尼探險號，願上帝保佑這艘船，以及所有登船航行的人。」

▲迪士尼遊輪今舉辦命名典禮,迪士尼遊輪3/10啟航。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲在命名典禮完成後，小勞勃道尼（中）宣布「迪士尼探險號」啟航。（圖／迪士尼遊輪提供）

命名典禮在船上的華特迪士尼劇院（Walt Disney Theatre）舉行，以迪士尼經典故事、角色與音樂為主題，打造一場宛如娛樂盛典的儀式。現場邀集亞太地區歌手與音樂家演出，並由米奇與米妮船長驚喜現身，帶旅客一同見證新船加入船隊的重要時刻。

▲迪士尼遊輪今舉辦命名典禮,迪士尼遊輪3/10啟航。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲迪士尼探險號命名典禮中，米奇與米妮船長驚喜現身。（圖／迪士尼遊輪提供）

典禮表演由23人編制的交響樂團領銜，並邀請好萊塢表演藝術名人堂歌手Jed Madela及歐洲歌唱大賽知名歌手Dami Im登台，演繹多首迪士尼、皮克斯與漫威經典樂曲。舞台結合環繞式視覺效果與燈光設計，營造沉浸式氛圍，展現迪士尼說故事的魅力。

▲迪士尼遊輪今舉辦命名典禮,迪士尼遊輪3/10啟航。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲▼迪士尼探險號船上設計7大沉浸式主題區。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲迪士尼遊輪今舉辦命名典禮,迪士尼遊輪3/10啟航。（圖／迪士尼遊輪提供）

全新登場的迪士尼探險號匯集迪士尼、皮克斯與漫威超過百年的經典故事元素，船上設計7大沉浸式主題區域，其中包括以《Big Hero 6》為靈感打造的舊京山（San Fransokyo）街區，讓旅客彷彿走進電影場景。

▲迪士尼遊輪今舉辦命名典禮,迪士尼遊輪3/10啟航。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲▼沉浸式主題區宛如走進動畫中；迪士尼遊輪史上首座海上雲霄飛車「Ironcycle Test Run」。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲迪士尼探險號遊輪3/10啟航。（圖／迪士尼遊輪提供）

船上娛樂同樣亮點滿滿，包括全新百老匯風格音樂劇《Remember》、沉浸式主題餐廳、海上煙火秀，以及為不同年齡層設計的兒童俱樂部與成人酒吧空間。此外，還有迪士尼遊輪史上首座海上雲霄飛車「Ironcycle Test Run」，帶來刺激的海上娛樂體驗。

▲迪士尼遊輪今舉辦命名典禮,迪士尼遊輪3/10啟航。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲迪士尼探險號為迪士尼遊輪船隊第8艘遊輪，也是目前規模最大的一艘。（圖／迪士尼遊輪提供）

迪士尼探險號為迪士尼遊輪船隊第8艘遊輪，也是目前規模最大的一艘，預計在2031年前再新增5艘遊輪，前7艘郵輪航線足跡遍及巴哈馬、加勒比海、歐洲、阿拉斯加、墨西哥、加拿大、夏威夷及南太平洋等地，並持續擴大全球航線版圖。

▲▼美國之傲號。（圖／挪威郵輪提供）

▲▼美國之傲號2025年全面翻新。（圖／挪威郵輪提供）

▲▼美國之傲號。（圖／挪威郵輪提供）

另外，夏威夷旅遊局近日攜手日本航空、挪威郵輪，讓旅客可搭上全球唯一能一次玩夏威夷4大經典島嶼的遊輪「美國之傲號」（Pride of America），因應到國外搭郵輪（Fly Cruise）熱潮。

挪威郵輪旗下的「美國之傲號」是全球唯一全年以檀香山為母港、專航夏威夷群島的遊輪，所有航程均可完整探索歐胡島、茂宜島、夏威夷島和可愛島4座夏威夷必玩島嶼。船上提供多種房型，並有超過一半客房擁有私人陽台，讓旅客每天都能飽覽海島迷人風光。

【組自救會逃命】台人困卡達求助只被回「等」　自費包車衝沙國搭機

