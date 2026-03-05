新加坡頂級冰品ICC插旗台北　全球首賣「冰淇淋配薯條餅乾」

▲The Ice Cream & Cookie Co.全台首店插旗統一時代店。（圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新加坡頂級冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co.（ICC）」 全台首間概念店插旗台北市信義區，除了必吃「經典冰淇淋餅乾三明治」外，更推出全球首賣「冰淇淋配薯條餅乾」，把軟餅乾變成薯條造型，沾著冰淇淋吃別有風味。

ICC主打使用天然食材與健康概念，選用日本北海道牛乳、以椰子花糖做為天然甜味劑，更添加益生元纖維，糖分減少最高達40%。

▲軟餅乾變成薯條造型提供2種口味。

▲經典冰淇淋餅乾三明治是選用2片軟餅乾夾入冰淇淋。

ICC全台首店位於統一時代百貨台北店B2，並開賣全球首發新品「冰淇淋配薯條餅乾」，將軟餅乾變成薯條造型，有巧克力脆片、雙重巧克力脆片2種口味，可任意搭配冰淇淋1球，組合價180元，餅乾單點78元。

ICC的「經典冰淇淋餅乾三明治」，選用2片軟餅乾夾冰淇淋，有8種冰淇淋及8種軟餅乾任意混搭，售價188元。

▲門市提供8種軟餅乾口味、8種冰淇淋口味。

門市提供8種冰淇淋口味有開心果、焦糖脆餅、斑蘭椰子麻糬、白桃烏龍、茉莉白巧、薄荷巧克力、薑汁牛奶及黑芝麻，單球售價128元、雙球147元、3球168元。

8款軟餅乾為70%巧克力、雙重巧克力碎餅乾、抹茶麻糬、堅果、花生醬、蘋果派、黑芝麻麻薯及焦糖脆餅，單片售價68元、6入餅乾盒338元（8種口味任選）。

The Ice Cream & Cookie Co.統一時代店

地點：統一時代百貨B2 312-5（台北市信義區忠孝東路五段8號B2）

營業時間：周日至周四11:00-21:30；周五六11:00-22:00

▲滿雞軒的鴨高湯為主要特色。（圖／記者黃士原攝，下同）

另外，由拉麵奇才「橋本友則」創立、連年蟬聯日本Tabelog百名店的鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」，1月底才登台開出首店，過完農曆春節後就傳出進駐中和環球購物中心，預計3月21日開幕。

來自日本的「滿雞軒」，主要特色是鴨高湯，以取出鴨胸、鴨腿肉後的整副鴨架與清水慢熬，充分釋放鴨肉的鮮美滋味，湯頭清爽卻不失深度。拉麵口味有鹽味、醬油兩種選擇，並且會加進數滴鴨油與松露油增加風味。配料為燻製鴨胸叉燒與骰子型鴨腿，口感鮮嫩且香氣濃郁，依湯頭風味分別佐以蔥丁或蔥段及少許的柚子清香提鮮。

▲滿雞軒配料為燻製鴨胸叉燒與骰子型鴨腿。

滿雞軒1月底在台北市中山區開出1號店，過完農曆春節後就傳出2號店消息，有網友發現中和環球購物中心4樓的築間酸菜魚已撤櫃，原址將由滿雞軒進駐，目前正在施工中，據了解，預計3月21日開幕，附近的居民又多了一家拉麵店可供選擇。

除了指標性的拉麵，滿雞軒店內每日限量供應「滿雞丼」，將燻製鴨胸、彈牙鴨腿鋪蓋於粒粒分明、飽滿剔透的日本七星米白飯上，淋上特製醬油與香氣迷人的鴨油，再放上現煎至金黃焦香、質地肥嫩的鴨肝。