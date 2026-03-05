饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場　4分店原址由朵頤牛排進駐

▲麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓餐旅火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」宣布退場，4月開始陸續結束營運，全台4分店原址將由「朵頤牛排」進駐。

「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅旗下火鍋吃到飽品牌，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，經典麻辣湯底糅合26種中藥材，無限供應的肉片包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等8款，另有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片。自助餐檯上還有多種熟食吃到飽，包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點。

▲「小福利麻辣鍋」現有4家分店原址，全數由「朵頤牛排」進駐。（圖／饗賓餐旅提供）

餐價部分，平日全時段有698元的經典澎湃、898元的頂級和牛兩種方案可選，假日全時段有898元的頂級和牛、豪華海陸兩種任選，下午餐則是多一個698元的經典澎湃方案。

不過近年火鍋市場競爭激烈，饗賓餐旅調整營運規劃，決定「小福利麻辣鍋」全面退場，4月起將陸續結束營運，現有4家分店（新店小碧潭店、中和環球店、桃園中茂店及竹北遠百店）原址，全數由「朵頤牛排」進駐。

▲朵頤牛排點用主餐就能享有自助餐檯吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

朵頤牛排為饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，點用主餐就能享有自助餐檯吃到飽，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有，合計近60種品項。主菜中的牛排首度使用美國PRIME等級（板腱、帶骨牛小排、肋眼牛排），另外還有法式鴨腿、豬肋排、龍蝦、羊排等，合計11款可供消費者選擇，價格729元起至1798元。

▲王品集團麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史。（圖／王品提供）

另外，王品集團麻辣鍋吃到飽「向辣」最後一家分店「西門店」已在3月1日熄燈，也宣告該品牌正式走入歷史。對此，業者表示，原址將由「和牛涮」進駐。

「向辣」是王品集團2022年推出的麻辣鍋吃到飽品牌，開幕初期為「嚮辣」，當初客群鎖定20-35歲、追求精緻美味兼具優雅氛圍的年輕客群，主打單人1000元以內，就能無限享用多種美澳和牛、頂級海鮮，以及無限享用的自助吧，包括甜點法式布蕾、日式生乳燒，以及哈根達斯、COLD STONE等16款冰淇淋，也推出適合搭配麻辣鍋的5款吸睛調酒。