ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場　4分店原址由朵頤牛排進駐

▲麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場。（圖／饗賓餐旅提供）

▲麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓餐旅火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」宣布退場，4月開始陸續結束營運，全台4分店原址將由「朵頤牛排」進駐。

「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅旗下火鍋吃到飽品牌，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，經典麻辣湯底糅合26種中藥材，無限供應的肉片包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等8款，另有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片。自助餐檯上還有多種熟食吃到飽，包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點。

▲麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場。（圖／饗賓餐旅提供）

▲「小福利麻辣鍋」現有4家分店原址，全數由「朵頤牛排」進駐。（圖／饗賓餐旅提供）

餐價部分，平日全時段有698元的經典澎湃、898元的頂級和牛兩種方案可選，假日全時段有898元的頂級和牛、豪華海陸兩種任選，下午餐則是多一個698元的經典澎湃方案。

不過近年火鍋市場競爭激烈，饗賓餐旅調整營運規劃，決定「小福利麻辣鍋」全面退場，4月起將陸續結束營運，現有4家分店（新店小碧潭店、中和環球店、桃園中茂店及竹北遠百店）原址，全數由「朵頤牛排」進駐。

▲朵頤牛排點用主餐就能享有自助餐檯吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

朵頤牛排為饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，點用主餐就能享有自助餐檯吃到飽，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有，合計近60種品項。主菜中的牛排首度使用美國PRIME等級（板腱、帶骨牛小排、肋眼牛排），另外還有法式鴨腿、豬肋排、龍蝦、羊排等，合計11款可供消費者選擇，價格729元起至1798元。

▲王品集團麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史。（圖／王品提供）

另外，王品集團麻辣鍋吃到飽「向辣」最後一家分店「西門店」已在3月1日熄燈，也宣告該品牌正式走入歷史。對此，業者表示，原址將由「和牛涮」進駐。

「向辣」是王品集團2022年推出的麻辣鍋吃到飽品牌，開幕初期為「嚮辣」，當初客群鎖定20-35歲、追求精緻美味兼具優雅氛圍的年輕客群，主打單人1000元以內，就能無限享用多種美澳和牛、頂級海鮮，以及無限享用的自助吧，包括甜點法式布蕾、日式生乳燒，以及哈根達斯、COLD STONE等16款冰淇淋，也推出適合搭配麻辣鍋的5款吸睛調酒。

關鍵字： 美食雲 小福利麻辣鍋 饗賓餐旅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

港務公司啟用藍色公路布馬航線資訊網　數位整合落實旅運透明度

港務公司啟用藍色公路布馬航線資訊網　數位整合落實旅運透明度

千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵

千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵

應援經典賽餐飲優惠懶人包

應援經典賽餐飲優惠懶人包

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

大安森林公園「2千盆繡球花」綻放

大安森林公園「2千盆繡球花」綻放

日出茶太今起「發免費珍奶」挺中華隊　五桐號推2杯99元應援優惠

日出茶太今起「發免費珍奶」挺中華隊　五桐號推2杯99元應援優惠

老闆飛四川學做辣醬！中壢火車站乾式滷鴨

老闆飛四川學做辣醬！中壢火車站乾式滷鴨

3、4月壽星「薯條免費吃」

3、4月壽星「薯條免費吃」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

3、4月壽星「薯條免費吃」

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

鉑萃酒店9月開幕　走路3分到台北車站

熱門行程

最新新聞更多

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

港務公司啟用藍色公路布馬航線資訊網　數位整合落實旅運透明度

千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵

應援經典賽餐飲優惠懶人包

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

大安森林公園「2千盆繡球花」綻放

日出茶太今起「發免費珍奶」挺中華隊　五桐號推2杯99元應援優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366