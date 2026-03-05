台北杜鵑花季3/6開跑　2千盆繡球花盛開、木造「春日方舟」新亮相

▲大安森林公園繡球花已搶先綻放。（圖／翻攝自大安森林公園之友基金會粉專）

記者彭懷玉／綜合報導

春日盛事「2026台北杜鵑花季」將於3月6日在大安森林公園登場，今年適逢10周年，以《拾花號 A’rk》為主題，打造大型木作花船，如同停泊城市中心的「春日方舟」，結合20萬株杜鵑花海與2,000盆繡球花，美不勝收。

▲「杜鵑花心心」展區周邊，以多達7種品系、約2,000盆洋繡球鋪陳。（圖／翻攝自大安森林公園之友基金會粉專）

雖名為杜鵑花季，今年園區繡球花同樣吸睛。公園處表示，目前布展用繡球花及季節草花已全面盛開，尤其「杜鵑花心心」展區周邊，以多達7種品系、約2,000盆洋繡球鋪陳，除往年可觀賞到的粉紫色系「弗倫緹娜」、藍紫色系「藍繡」等5種品系外，今年純白色「Ice Boy」與粉嫩「Cold Rose」首度亮相，與沿步道種植、玫瑰花瓣式排列的376株平戶杜鵑相互映襯，形成柔美又立體的春日花毯。

▲杜鵑陸續初開，預估3月15日後進入盛花期。（圖／公園處提供）



至於主角杜鵑，公園處指出，目前已陸續初開，預估3月15日後進入盛花期。園區匯集超過20萬株杜鵑，並展出8大品系與多款珍稀品種，包括「桃園1號」紅玫瑰杜鵑、「桃園2號」火炬杜鵑及原生種烏來杜鵑等，展現台灣杜鵑育種成果。此外，現場更搭配薰衣草、鼠尾草及夢幻紫系草花層層鋪陳，交織出豐富的春日花景。

▲今年打造大型木作裝置「拾花號」花船，如同停泊在城市心臟的一艘「生態方舟」。（圖／公園處提供）



公園處表示，呼應10周年主題，今年打造大型木作裝置「拾花號」花船，如同停泊在城市心臟的一艘「生態方舟」，十年來守護城市脈動，承載無數市民與花共度的動人時光。

▲平日則推出「花航娛樂室」，邀請在地音樂人現場彈唱。（圖／公園處提供）



同時，裝置也化身手作課程與街頭藝人演出空間，整個3月規劃系列活動，包括原木盆栽製作、迷你花束飾品、羊毛氈花器等；平日則推出「花航娛樂室」，邀請在地音樂人現場彈唱，讓花香與旋律交織。此外，花季也推出「祕寶懸賞攝影」活動，有機會獲得AirPods Pro 3等好禮。