ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北杜鵑花季3/6開跑　2千盆繡球花盛開、木造「春日方舟」新亮相

▲大安森林公園繡球花綻放。（圖／翻攝自大安森林公園之友基金會）

▲大安森林公園繡球花已搶先綻放。（圖／翻攝自大安森林公園之友基金會粉專）

記者彭懷玉／綜合報導

春日盛事「2026台北杜鵑花季」將於3月6日在大安森林公園登場，今年適逢10周年，以《拾花號 A’rk》為主題，打造大型木作花船，如同停泊城市中心的「春日方舟」，結合20萬株杜鵑花海與2,000盆繡球花，美不勝收。

▲大安森林公園繡球花綻放。（圖／翻攝自大安森林公園之友基金會）

▲「杜鵑花心心」展區周邊，以多達7種品系、約2,000盆洋繡球鋪陳。（圖／翻攝自大安森林公園之友基金會粉專）

雖名為杜鵑花季，今年園區繡球花同樣吸睛。公園處表示，目前布展用繡球花及季節草花已全面盛開，尤其「杜鵑花心心」展區周邊，以多達7種品系、約2,000盆洋繡球鋪陳，除往年可觀賞到的粉紫色系「弗倫緹娜」、藍紫色系「藍繡」等5種品系外，今年純白色「Ice Boy」與粉嫩「Cold Rose」首度亮相，與沿步道種植、玫瑰花瓣式排列的376株平戶杜鵑相互映襯，形成柔美又立體的春日花毯。

▲2026杜鵑花季。（圖／公園處提供）

▲杜鵑陸續初開，預估3月15日後進入盛花期。（圖／公園處提供）

至於主角杜鵑，公園處指出，目前已陸續初開，預估3月15日後進入盛花期。園區匯集超過20萬株杜鵑，並展出8大品系與多款珍稀品種，包括「桃園1號」紅玫瑰杜鵑、「桃園2號」火炬杜鵑及原生種烏來杜鵑等，展現台灣杜鵑育種成果。此外，現場更搭配薰衣草、鼠尾草及夢幻紫系草花層層鋪陳，交織出豐富的春日花景。

▲2026杜鵑花季。（圖／公園處提供）

▲今年打造大型木作裝置「拾花號」花船，如同停泊在城市心臟的一艘「生態方舟」。（圖／公園處提供）

公園處表示，呼應10周年主題，今年打造大型木作裝置「拾花號」花船，如同停泊在城市心臟的一艘「生態方舟」，十年來守護城市脈動，承載無數市民與花共度的動人時光。

▲2026杜鵑花季。（圖／公園處提供）

▲平日則推出「花航娛樂室」，邀請在地音樂人現場彈唱。（圖／公園處提供）

同時，裝置也化身手作課程與街頭藝人演出空間，整個3月規劃系列活動，包括原木盆栽製作、迷你花束飾品、羊毛氈花器等；平日則推出「花航娛樂室」，邀請在地音樂人現場彈唱，讓花香與旋律交織。此外，花季也推出「祕寶懸賞攝影」活動，有機會獲得AirPods Pro 3等好禮。

關鍵字： 台北市旅遊 花海旅遊 賞花旅遊 大安森林公園 2026台北杜鵑花季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

港務公司啟用藍色公路布馬航線資訊網　數位整合落實旅運透明度

港務公司啟用藍色公路布馬航線資訊網　數位整合落實旅運透明度

千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵

千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵

應援經典賽餐飲優惠懶人包

應援經典賽餐飲優惠懶人包

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

大安森林公園「2千盆繡球花」綻放

大安森林公園「2千盆繡球花」綻放

日出茶太今起「發免費珍奶」挺中華隊　五桐號推2杯99元應援優惠

日出茶太今起「發免費珍奶」挺中華隊　五桐號推2杯99元應援優惠

老闆飛四川學做辣醬！中壢火車站乾式滷鴨

老闆飛四川學做辣醬！中壢火車站乾式滷鴨

3、4月壽星「薯條免費吃」

3、4月壽星「薯條免費吃」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

3、4月壽星「薯條免費吃」

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

鉑萃酒店9月開幕　走路3分到台北車站

熱門行程

最新新聞更多

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

港務公司啟用藍色公路布馬航線資訊網　數位整合落實旅運透明度

千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵

應援經典賽餐飲優惠懶人包

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

大安森林公園「2千盆繡球花」綻放

日出茶太今起「發免費珍奶」挺中華隊　五桐號推2杯99元應援優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366