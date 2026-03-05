ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
應援經典賽餐飲優惠懶人包　出示棒球賽門票吃Buffet第2人半價

▲三商巧福。（圖／三商餐飲提供）

▲三商巧福半筋半肉牛肉麵。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）今日登場，餐飲業推出各種應援優惠，像是出示「棒球賽門票」吃Buffet第2人半價，3人以上同行享85折，以下整理各家好康活動。

▲福勝亭「開運豬排定食」。（圖／三商餐飲提供）

三商餐飲

旗下會員平台「三商i美食卡APP」同步推出會員獨享應援優惠活動，與球迷一起為中華隊加油，即日起至3月15日，可免扣點領取優惠券，三商巧福「超大盛牛肉壽喜飯＋現燙青菜＋中杯飲料」原價275元、特價189元，「半筋半肉牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」原價275元、特價189元，「番茄肉醬乾拌麵＋現燙青菜＋中杯飲料」原價179元、特價129元。

福勝亭「開運豬排定食＋風味小菜」原價275元、特價199元，「鮮嫩炸雞柳定食＋風味小菜」原價275元、特價199元；三商炸雞則推出「6塊炸雞（義式／脆皮、原味／辣味）＋原味薯霸」原價459元、特價229元。

▲出示棒球賽門票吃敘日全日餐廳享第2人半價。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店館內「敘日全日餐廳」，即日起至4月30日推出應援加碼活動，平日午晚餐出示2026台北大巨蛋或其他棒球賽事相關比賽門票（電子或紙本皆可），即享第2人半價優惠（需加收原價服務費）。

平假日午晚餐時段，穿著或攜帶棒球相關元素服飾與配件，也享有優惠價，平日午晚餐1299元（原價1480元至1580元），假日午晚餐1499元（原價1880元），最多可省381元。

此外，大廳酒吧同步推出觀賽限定餐飲組合，3月18日前推出多款分享拼盤與啤酒套餐，包括「全壘打狂歡派對組」999元，內含炸物拼盤1份、極良拉格啤酒、極惡白啤酒；「熱血應援小食組」499元，搭配精選下酒小食與海尼根生啤兩杯；另外點選任一菜單即可用優惠價666元加購「海尼根生啤暢飲1.5小時」、499元加購「極良極品啤酒組」。現場並搭配賽事轉播，透過大螢幕即時呈現精彩戰況。

▲京都勝牛雙人宴。（圖／王座餐飲提供）

王座國際

王座國際率先祭出「雙人應援」優惠，3月4日至3月6日前往銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將、橋村炸雞與雞三和用餐，兩人同行可享9折。3月11日至3月13日，除了兩人同行享9折，3人以上同行享85折。

王座國際同時祭出「張張有獎，最高享5折」活動，即日起至3月31日，凡到店用餐皆可現場試手氣，抽主餐5折券及全品牌超值優惠券。

▲勝勢「勝．巨蛋漢堡」。（圖／勝勢提供）

勝勢豬排

勝勢大巨蛋店在WBC賽事期間，在大巨蛋百貨影城前棟一樓戶外大螢幕轉播現場設置攤位，推出「買豬排送金牌！為中華隊加油」主題活動，除了開賣夾入直徑超過14公分超大炸豬排的「勝．巨蛋漢堡」（特價250元），球迷只要於攤位購買指定商品，並與現場台啤女孩互動同樂，即可免費獲得「台灣啤酒金牌 one（330ml）」1罐。每日限量60罐，數量有限，送完為止。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲吉豚屋「應援拼盤」 。（圖／吉豚屋提供）

吉豚屋

日式豬排「吉豚屋」也從3月5日至3月8日，推出期間限定「應援拼盤」，凡品牌LINE會員皆可用超值優惠價99元加購，內容包括QQ紫薯地瓜球、腰內豬排1塊及酥炸海老1尾。

▲肉多多火鍋3/6前點用299元以上套餐，就送海陸好禮3選1。（圖／肉多多火鍋提供）

肉多多火鍋

肉多多火鍋力挺中華隊前進WBC經典賽，3月6日前點用299元以上套餐，就送海陸好禮3選1（小白蝦/無骨鮮雞腿/鮮魚片）；狂一鍋則是消費459元以上套餐，加贈好禮6選1（梅花豬、無骨雞腿肉、香辣鴨血、小白蝦、季節鮮魚、極鮮蛤蜊）。

